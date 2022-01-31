Житомирская область - в лидерах по количеству новых COVID-больных

В течение суток 30 января в Житомирской области зафиксировали 1576 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения
.
Больше новых больных только в Хмельницкой (2092) и Львовской областях (2934)
По информации областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на 31 января
в Житомирской области 16377 активных больных COVID-19. Больше всего в Житомире - 3317 человек.
Как сообщили в ЖГС
, в больницы города за сутки госпитализировали 47 ковид-больных. Два человека умерли.
Напомним, школы Житомира перешли на дистанционное обучение
из-за увеличения количества больных коронавирусом.