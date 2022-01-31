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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 31 » 13:06:04

Житомирская область - в лидерах по количеству новых COVID-больных

Сегодня, 13:06:04 369 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область - в лидерах по количеству новых COVID-больных

 В течение суток 30 января в Житомирской области зафиксировали 1576 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Больше новых больных только в Хмельницкой (2092) и Львовской областях (2934)

По информации областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, по состоянию на 31 января в Житомирской области 16377 активных больных COVID-19. Больше всего в Житомире - 3317 человек.




Как сообщили в ЖГС, в больницы города за сутки госпитализировали 47 ковид-больных. Два человека умерли.




Напомним, школы Житомира перешли на дистанционное обучение из-за увеличения количества больных коронавирусом.
Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 14:03:13, Сегодня [Материал]

И это только официальная статистика.
Смело можно умножать на 2 или 3 раза и будет реальная цифра. ИМХО
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