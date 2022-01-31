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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Январь » 31 » 15:09:33

Невакцинированных медиков, чиновников и коммунальщиков отстранят от работы

Вчера, 15:09:33 990 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Невакцинированных медиков, чиновников и коммунальщиков отстранят от работы

 Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников с сегодняшнего дня не будут допускать к работе. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения № 2664 вступил в силу 31 января 2022 года.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации добавляются работники:
 
  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Кого не касается это требование

Это не относится к тем людям, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации против COVID-19 и получили медицинское заключение для подтверждения этого.

Для кого уже является обязательной прививка:
 
  • работников центральных органов исполнительной власти;
  • местных государственных администраций;
  • педагогов;
  • работников стратегически важных объектов.

Тэги: вакцинация
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