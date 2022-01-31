Невакцинированных медиков, чиновников и коммунальщиков отстранят от работы

Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников с сегодняшнего дня не будут допускать к работе. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения № 2664
вступил в силу 31 января 2022 года.
Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации добавляются работники:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Работники этих учреждений, которые не получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19, должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Кого не касается это требование
Это не относится к тем людям, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации против COVID-19 и получили медицинское заключение для подтверждения этого.
Для кого уже является обязательной прививка:
- работников центральных органов исполнительной власти;
- местных государственных администраций;
- педагогов;
- работников стратегически важных объектов.