Бустерная доза уже в приложении «Дія»: как получить новый сертификат

В мобильном приложении "Дія" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе вакцины от коронавируса. Об этом сообщает
Министерство здравоохранения.
Информация о бустерной дозе отображается во внутреннем и международном сертификатах. После получения бустерной дозы необходимо повторно сгенерировать свои сертификаты.
Как получить сертификат о бустерной дозе:
- Зайдите в приложение "Дія" и авторизуйтесь;
- Нажмите "Услуги", затем выберите "COVID-сертификаты";
- Выберите нужный тип сертификата;
- Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.
Скриншот из приложения "Дія"
Новый сертификат будет действовать 270 дней с момента вакцинации. В нем указана информация с названием препарата, которым была сделана бустерная доза прививки.
Новым цифровым документом можно пользоваться как внутри страны при вводе карантинных ограничений, так и за рубежом. Чтобы сертификат действовал для пересечения границы, должно пройти 14 дней с момента прививки.