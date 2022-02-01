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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 1 » 11:47:29

Бустерная доза уже в приложении «Дія»: как получить новый сертификат

Вчера, 11:47:27 684 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бустерная доза уже в приложении «Дія»: как получить новый сертификат

 В мобильном приложении "Дія" появились COVID-сертификаты о бустерной дозе вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Информация о бустерной дозе отображается во внутреннем и международном сертификатах. После получения бустерной дозы необходимо повторно сгенерировать свои сертификаты.
 

Как получить сертификат о бустерной дозе:

 
  • Зайдите в приложение "Дія" и авторизуйтесь;
  • Нажмите "Услуги", затем выберите "COVID-сертификаты";
  • Выберите нужный тип сертификата;
  • Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных.

Скриншот из приложения "Дія"


Новый сертификат будет действовать 270 дней с момента вакцинации. В нем указана информация с названием препарата, которым была сделана бустерная доза прививки.

Новым цифровым документом можно пользоваться как внутри страны при вводе карантинных ограничений, так и за рубежом. Чтобы сертификат действовал для пересечения границы, должно пройти 14 дней с момента прививки.
Тэги: бустер, сертификат, вакцинация, Дія
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Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 12:22:26, Вчера [Материал]

А между тем- В Дании с 1 февраля 2022 года сняты все ограничения, связанные с COVID-19. Об этом заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен .
По ее словам, с этой даты в королевстве коронавирус больше не будет считаться социально опасным заболеванием.
Остаются в силе только правила по тестированию и карантину при въезде в Данию. Данные ограничения будут действовать еще четыре недели.
Данное решение власти страны приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии.
А вы убивайте свой иммунитет бустерами и прочей лабудой.
briz
2 aleks (briz)   • 16:00:57, Вчера [Материал]

Дания – среди европейских стран с самыми высокими показателями вакцинации, а усиливающую третью дозу вакцины получили более 55% населения,- причина то в этом... нужно не манипулировать, а говорить правду.
melan
3 melan (melan)   • 18:05:32, Вчера [Материал]

Шура, шо то как то не вяжется, за вчерашний день у них плюс 42000 новых заболевших, у нас плюс 30000. Получается чем больше вакцинированных тем больше заболевших.
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