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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 1 » 13:29:58

На дороге между Житомиром и Станишовкой появится освещение

Вчера, 13:29:58 657 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На дороге между Житомиром и Станишовкой появится освещение

 На трассе Р-18 от Житомира до конца села Станишовка установят новое освещение. Договор на проведение работ подписала Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.

"Вчера был заключен договор на услуги по текущему среднему ремонту по устройству освещения автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище", - говорится в сообщении САД.

Освещение устроят на участке трассы протяженностью около 4 км.

Как сообщается на сайте Prozorro, подрядчик – ООО "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ".

Стоимость проекта 22,9 млн гривен. По условиям договора, работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Напомним, на автомобильной дороге Н-03 Житомир - Черновцы продолжаются работы по устройству освещения. 
Тэги: трасса, Станишевка, освещение
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Комментариев: 1
Рашатумбай
1 Александр (Рашатумбай)   • 14:46:40, Вчера [Материал]

Якщо ще тротуар з'явиться....
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