На дороге между Житомиром и Станишовкой появится освещение

На трассе Р-18 от Житомира до конца села Станишовка установят новое освещение. Договор на проведение работ подписала Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
"Вчера был заключен договор на услуги по текущему среднему ремонту по устройству освещения автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-18 Житомир - Попельня - Сквира - Володарка - Ставище"
, - говорится в сообщении САД
.
Освещение устроят на участке трассы протяженностью около 4 км.
Как сообщается на сайте Prozorro
, подрядчик – ООО "КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ".
Стоимость проекта 22,9 млн гривен. По условиям договора, работы должны быть выполнены до конца 2022 года.
Напомним, на автомобильной дороге Н-03 Житомир - Черновцы
продолжаются работы по устройству освещения.