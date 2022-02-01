В НАБУ заявили, что Кузьминых не приходит на допросы. Житомирский нардеп это опроверг

В Национальном антикоррупционном бюро призвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых не игнорировать вызовы в правоохранительные органы. Соответствующее сообщение размещено на сайте НАБУ
.
Официально в ведомстве не называют имени нардепа. Однако "ЖЖ
" стало известно, что речь идет о Сергее Кузьминых.
Сообщается, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах и не явился к правоохранителям 29 января, 31 января и 1 февраля.
"НАБУ и САП призывают народного депутата прекратить игнорировать вызовы к правоохранителям и не бояться Закона. 31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составила и подписала сообщение о подозрении действующему депутату, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" во время получения 558 тыс. грн. Однако, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", - информирует пресс-служба НАБУ.
31 января человек, представившейся адвокатом нардепа, сообщил, что депутат находится в заведении здравоохранения и по вызову не прибудет. По закону нардеп должен был сообщить об этом лично.
"Уважительной причиной неприбытия человека по вызову, среди прочего, является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт пребывания в заведении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия"
, - пояснили в Национальном антикоррупционном бюро.
Кузьминых заявил, что ни от кого не убегает
Нардеп Сергей Кузьминых опроверг, что игнорирует повестки и не приходит на вызовы в правоохранительные органы. Свою версию 39-летний парламентарий из Житомира озвучил в комментарии Телеграм-канала Pavlovsky NEWS
.
"Во-первых, я прибываю. Во-вторых, если вы дозвонились до меня, то можно со мной связаться. Я ни от кого не убегаю", - заявил Кузьминых.
В то же время, народный депутат не стал уточнять, находится ли в медицинском учреждении.
Разоблачение Кузьминых. Что известно
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
По данным следствия, нардеп получил деньги за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание
народного депутата Сергея Кузьминых