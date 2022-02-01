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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 1 » 15:04:53

В НАБУ заявили, что Кузьминых не приходит на допросы. Житомирский нардеп это опроверг

Вчера, 15:04:53 816 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В НАБУ заявили, что Кузьминых не приходит на допросы. Житомирский нардеп это опроверг

 В Национальном антикоррупционном бюро призвали народного депутата от "Слуги народа" Сергея Кузьминых не игнорировать вызовы в правоохранительные органы. Соответствующее сообщение размещено на сайте НАБУ.

Официально в ведомстве не называют имени нардепа. Однако "ЖЖ" стало известно, что речь идет о Сергее Кузьминых.

Сообщается, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах и не явился к правоохранителям 29 января, 31 января и 1 февраля.
 

​​"НАБУ и САП призывают народного депутата прекратить игнорировать вызовы к правоохранителям и не бояться Закона. 31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составила и подписала сообщение о подозрении действующему депутату, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" во время получения 558 тыс. грн. Однако, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", - информирует пресс-служба НАБУ.


31 января человек, представившейся адвокатом нардепа, сообщил, что депутат находится в заведении здравоохранения и по вызову не прибудет. По закону нардеп должен был сообщить об этом лично.

"Уважительной причиной неприбытия человека по вызову, среди прочего, является пребывание в заведении здравоохранения в связи с лечением только при невозможности временно покинуть это заведение. Сам факт пребывания в заведении здравоохранения не является уважительной причиной неприбытия", - пояснили в Национальном антикоррупционном бюро.
 

Кузьминых заявил, что ни от кого не убегает


Нардеп Сергей Кузьминых опроверг, что игнорирует повестки и не приходит на вызовы в правоохранительные органы. Свою версию 39-летний парламентарий из Житомира озвучил в комментарии Телеграм-канала Pavlovsky NEWS.
 

"Во-первых, я прибываю. Во-вторых, если вы дозвонились до меня, то можно со мной связаться. Я ни от кого не убегаю", - заявил Кузьминых.


В то же время, народный депутат не стал уточнять, находится ли в медицинском учреждении.
 

Разоблачение Кузьминых. Что известно


28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. 

По данным следствия, нардеп получил деньги за помощь в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых
Тэги: Сергей Кузьминых, взятка, НАБУ
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 17:58:33, Вчера [Материал]

.....депутат находится в заведении здравоохранения...

Ха-ха-ха, начались качели.
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