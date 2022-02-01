В НАБУ заявили, что Кузьминых не приходит на допросы. Житомирский нардеп это опроверг

​​"НАБУ и САП призывают народного депутата прекратить игнорировать вызовы к правоохранителям и не бояться Закона. 31 января 2022 года Генеральный прокурор Украины составила и подписала сообщение о подозрении действующему депутату, которого детективы НАБУ разоблачили "на горячем" во время получения 558 тыс. грн. Однако, он проигнорировал три повестки о вызовах на 29 января, 31 января, 1 февраля 2022 года и не явился в правоохранительные органы", - информирует пресс-служба НАБУ.