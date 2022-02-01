Полицейские наградили 13-летнего парня, который помог спасти жизнь человеку

1 февраля в городе Новоград-Волынский полицейские отметили 13-летнего парня за помощь в спасении жизни мужчины. Благодарности от полицейских получили и родители подростка.
Как сообщал "Журнал Житомира
", 29 января в райцентре 13-летний Никита Семчук позвонил в полицию и рассказал о незнакомце, который стоял за перилами моста
и собирался прыгнуть вниз.
Благодаря своевременному звонку подростка и неравнодушным прохожим удалось остановить мужчину в шаге от рокового поступка.
"Очень приятно, что неравнодушие Никиты стало своевременным для сохраненной жизни взрослого человека. Бесспорно, это заслуга родителей, воспитывающих в своем ребенке такую важную черту характера. От нашего полицейского коллектива выражаю вам благодарность"
, – сказал руководитель Новоград-Волынского районного отдела полиции Андрей Гнатенко.
Гостям вручили
ведомственные благодарности, а отдельно парню – еще и поощрительный подарок.
Фото: полиция