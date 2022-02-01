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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 1 » 15:58:00

Полицейские наградили 13-летнего парня, который помог спасти жизнь человеку

Вчера, 15:58:00 534 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Полицейские наградили 13-летнего парня, который помог спасти жизнь человеку

 1 февраля в городе Новоград-Волынский полицейские отметили 13-летнего парня за помощь в спасении жизни мужчины. Благодарности от полицейских получили и родители подростка.

Как сообщал "Журнал Житомира", 29 января в райцентре 13-летний Никита Семчук позвонил в полицию и рассказал о незнакомце, который стоял за перилами моста и собирался прыгнуть вниз. 

Благодаря своевременному звонку подростка и неравнодушным прохожим удалось остановить мужчину в шаге от рокового поступка.

"Очень приятно, что неравнодушие Никиты стало своевременным для сохраненной жизни взрослого человека. Бесспорно, это заслуга родителей, воспитывающих в своем ребенке такую важную черту характера. От нашего полицейского коллектива выражаю вам благодарность", – сказал руководитель Новоград-Волынского районного отдела полиции Андрей Гнатенко.

Гостям вручили ведомственные благодарности, а отдельно парню – еще и поощрительный подарок.



Фото: полиция
Тэги: награда, полиция, Подросток
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