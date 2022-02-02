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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2022 » Февраль » 2 » 09:26:00

В Украине предлагают наказывать за продажу дипломных работ, курсовых и диссертаций

Сегодня, 09:26:00 552 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине предлагают наказывать за продажу дипломных работ, курсовых и диссертаций

 Верховная Рада 25 января в первом чтении приняла изменения к закону об образовании, которые устанавливают ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других научных работ. 

Что меняет этот документ, какие его положения и нормы будут действовать рассказала в эфире Украинского радио одна из инициаторов документа, народный депутат Инна Совсун.
 

Что меняет этот закон и с чем именно будете бороться?

 

"Запретить продажу оригинальных академических текстов. Казалось бы, что это не такая большая проблема, но напрямую месяц назад суд в Жовкве во Львовской области оправдал преподавателя, по которому было доказано, что он взял деньги за то, чтобы написать часть дипломной работы своему студенту", – рассказала депутат.


"И суд сказал о том, что это является нормальной такой коммерческой договоренностью и преподаватель имел право это сделать. И по факту суд оправдал преподавателя за такое деяние, хотя конечно для представителей университетского сообщества это неприемлемо", – отметила она.
 

На что повлияют изменения в закон?

 

"Нельзя продавать оригинальные тексты. Это очень сложный механизм, потому что чаще всего эти договоренности о продаже происходят непрозрачным способом, который очень трудно бывает отследить. Но прежде всего это направлено на то, чтобы у правоохранительных органов появилась юридическая возможность запретить деятельность целых компаний, которые на этом специализируются", – отметила инициатор законопроекта.


Она пояснила, что сейчас возле учебных заведений есть немало объявлений фирм, которые пишут на заказ академические работы – именно с этим, в первую очередь, будут бороться правоохранители.

"В интернете это десятки и сотни сайтов, где это указано как вид деятельности. Когда я работала в Минобразования, мы обращались в правоохранительные органы и говорили: "А вы можете, пожалуйста, закрыть незаконную деятельность таких компаний".

"А они отвечали: "Надо сначала изменения в закон, укажите, что это нарушение и тогда мы уже сможем приходить к этим компаниям и говорить, что они совершают правонарушения". Собственно на это и направлен этот законопроект", – объясняет Совсун.
 

Какой может быть инструмент обнаружения нарушения?


"Действительно, я признаю, что этот законопроект не претендует на то, чтобы решить эту проблему всеобще. Ни один законопроект полностью эту проблему решить не может", – признала Совсун.

Она считает, что цель в разработке этого законопроекта была по крайней мере сократить количество таких видов работы.
 

"Значительно более серьезная проблема – это продажа диссертаций. В случае с диссертациями, кроме того, что это обесценивает академическую мораль, это также и значительные расходы из государственного бюджета, потому что человек, который защитила купленную диссертацию потом еще получает надбавки к заработной плате. Диссертации пишутся так, что в принципе в университете знают, кто кому написал диссертацию. Это небольшая тайна среди университетского сообщества. Моя надежда заключается в том, что когда закон вступит в силу, люди просто будут бояться вступать в такие договоренности на уровне написания диссертаций", – пояснила она.


"Когда мы изменим закон об образовании, надо еще будет изменить кодекс о правонарушениях. Это две разные процедуры, это немного длительный путь будет. Но задним числом факт покупки доказать будет видимо невозможно. Однако в чем я абсолютно уверена, что есть же немало других оснований, из-за которых можно отменять решение о присуждении научных степеней. Плагиат здесь самый простой, пожалуй, потому что он самый очевидный", – отметила нардеп.

Совсун отметила, что в законодательстве всегда были в той или иной форме ограничения или запрет на использование плагиата в своей работе. Так, в законодательстве до 2014 года оно немного иначе формулировалось, ведь там не употреблялось слово “плагиат”, но было четко написано о запрете текстовых заимствований, что по факту и является плагиатом.

"Для студентов ответственность за плагиат зависит от типа работы и это часть университетской автономии. Я, когда преподаю, ставлю ноль баллов за такие письменные работы и это означает незачет за курс для студента", – рассказала Совсун.
 

Как может защититься студент, когда преподаватель не верит, что он написал курсовую самостоятельно?

 

"У нас действует презумпция невиновности, если ты не можешь доказать что-то, то мы считаем, что студент самостоятельно написал работу. Но преподаватели всегда имеют возможности проверить, или человек сам написал работу, задав ряд вопросов. И это же касается диссертаций", – отметила нардеп.


"Наша задача как народных депутатов попытаться наиболее болезненные вопросы закрыть, прежде всего компании, которые на этом специализируются и зарабатывают. Если бы удалось решить хотя бы эту проблему я лично уже буду довольна, а остальное — это формирование академической культуры, не бояться говорить об этом, указывать на эти проблемы", – подытожила Инна Совсун.
Тэги: плагиат, образование, курсовая, закон
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Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 10:16:06, Сегодня [Материал]

очень своевременный и нужный закон)). вот чего не хватало нам для улучшения жизни.
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