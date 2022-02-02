В Украине предлагают наказывать за продажу дипломных работ, курсовых и диссертаций

Верховная Рада 25 января в первом чтении приняла изменения к закону об образовании, которые устанавливают ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломных, докторских и других научных работ.
Что меняет этот документ
, какие его положения и нормы будут действовать рассказала в эфире Украинского радио
одна из инициаторов документа, народный депутат Инна Совсун.
Что меняет этот закон и с чем именно будете бороться?
"И суд сказал о том, что это является нормальной такой коммерческой договоренностью и преподаватель имел право это сделать. И по факту суд оправдал преподавателя за такое деяние, хотя конечно для представителей университетского сообщества это неприемлемо"
"Запретить продажу оригинальных академических текстов. Казалось бы, что это не такая большая проблема, но напрямую месяц назад суд в Жовкве во Львовской области оправдал преподавателя, по которому было доказано, что он взял деньги за то, чтобы написать часть дипломной работы своему студенту", – рассказала депутат.
, – отметила она.
На что повлияют изменения в закон?
"Нельзя продавать оригинальные тексты. Это очень сложный механизм, потому что чаще всего эти договоренности о продаже происходят непрозрачным способом, который очень трудно бывает отследить. Но прежде всего это направлено на то, чтобы у правоохранительных органов появилась юридическая возможность запретить деятельность целых компаний, которые на этом специализируются", – отметила инициатор законопроекта.
Она пояснила, что сейчас возле учебных заведений есть немало объявлений фирм, которые пишут на заказ академические работы – именно с этим, в первую очередь, будут бороться правоохранители.
"В интернете это десятки и сотни сайтов, где это указано как вид деятельности. Когда я работала в Минобразования, мы обращались в правоохранительные органы и говорили: "А вы можете, пожалуйста, закрыть незаконную деятельность таких компаний".
"А они отвечали: "Надо сначала изменения в закон, укажите, что это нарушение и тогда мы уже сможем приходить к этим компаниям и говорить, что они совершают правонарушения". Собственно на это и направлен этот законопроект"
, – объясняет Совсун.
Какой может быть инструмент обнаружения нарушения?
"Действительно, я признаю, что этот законопроект не претендует на то, чтобы решить эту проблему всеобще. Ни один законопроект полностью эту проблему решить не может"
, – признала Совсун.
Она считает, что цель в разработке этого законопроекта была по крайней мере сократить количество таких видов работы.
"Когда мы изменим закон об образовании, надо еще будет изменить кодекс о правонарушениях. Это две разные процедуры, это немного длительный путь будет. Но задним числом факт покупки доказать будет видимо невозможно. Однако в чем я абсолютно уверена, что есть же немало других оснований, из-за которых можно отменять решение о присуждении научных степеней. Плагиат здесь самый простой, пожалуй, потому что он самый очевидный"
"Значительно более серьезная проблема – это продажа диссертаций. В случае с диссертациями, кроме того, что это обесценивает академическую мораль, это также и значительные расходы из государственного бюджета, потому что человек, который защитила купленную диссертацию потом еще получает надбавки к заработной плате. Диссертации пишутся так, что в принципе в университете знают, кто кому написал диссертацию. Это небольшая тайна среди университетского сообщества. Моя надежда заключается в том, что когда закон вступит в силу, люди просто будут бояться вступать в такие договоренности на уровне написания диссертаций", – пояснила она.
, – отметила нардеп.
Совсун отметила, что в законодательстве всегда были в той или иной форме ограничения или запрет на использование плагиата в своей работе. Так, в законодательстве до 2014 года оно немного иначе формулировалось, ведь там не употреблялось слово “плагиат”, но было четко написано о запрете текстовых заимствований, что по факту и является плагиатом.
"Для студентов ответственность за плагиат зависит от типа работы и это часть университетской автономии. Я, когда преподаю, ставлю ноль баллов за такие письменные работы и это означает незачет за курс для студента"
, – рассказала Совсун.
Как может защититься студент, когда преподаватель не верит, что он написал курсовую самостоятельно?
"Наша задача как народных депутатов попытаться наиболее болезненные вопросы закрыть, прежде всего компании, которые на этом специализируются и зарабатывают. Если бы удалось решить хотя бы эту проблему я лично уже буду довольна, а остальное — это формирование академической культуры, не бояться говорить об этом, указывать на эти проблемы"
"У нас действует презумпция невиновности, если ты не можешь доказать что-то, то мы считаем, что студент самостоятельно написал работу. Но преподаватели всегда имеют возможности проверить, или человек сам написал работу, задав ряд вопросов. И это же касается диссертаций", – отметила нардеп.
, – подытожила Инна Совсун.