В Украине предлагают наказывать за продажу дипломных работ, курсовых и диссертаций

Что меняет этот закон и с чем именно будете бороться?

"Запретить продажу оригинальных академических текстов. Казалось бы, что это не такая большая проблема, но напрямую месяц назад суд в Жовкве во Львовской области оправдал преподавателя, по которому было доказано, что он взял деньги за то, чтобы написать часть дипломной работы своему студенту", – рассказала депутат.

На что повлияют изменения в закон?

"Нельзя продавать оригинальные тексты. Это очень сложный механизм, потому что чаще всего эти договоренности о продаже происходят непрозрачным способом, который очень трудно бывает отследить. Но прежде всего это направлено на то, чтобы у правоохранительных органов появилась юридическая возможность запретить деятельность целых компаний, которые на этом специализируются", – отметила инициатор законопроекта.

Какой может быть инструмент обнаружения нарушения?

"Значительно более серьезная проблема – это продажа диссертаций. В случае с диссертациями, кроме того, что это обесценивает академическую мораль, это также и значительные расходы из государственного бюджета, потому что человек, который защитила купленную диссертацию потом еще получает надбавки к заработной плате. Диссертации пишутся так, что в принципе в университете знают, кто кому написал диссертацию. Это небольшая тайна среди университетского сообщества. Моя надежда заключается в том, что когда закон вступит в силу, люди просто будут бояться вступать в такие договоренности на уровне написания диссертаций", – пояснила она.

Как может защититься студент, когда преподаватель не верит, что он написал курсовую самостоятельно?

"У нас действует презумпция невиновности, если ты не можешь доказать что-то, то мы считаем, что студент самостоятельно написал работу. Но преподаватели всегда имеют возможности проверить, или человек сам написал работу, задав ряд вопросов. И это же касается диссертаций", – отметила нардеп.