На Житомирщине из снега создали двухметровую скульптуру котенка. ФОТО

Художник-декоратор Иршанского Дворца культуры Павел Гусев слепил из снега двухметровую фигуру котенка и раскрасил ее. Фотографиями снежной фигуры начали делиться пользователи в сети Facebook.
Корреспондентам suspilne.media
Павел Гусев рассказал, что на создание снежной скульптуры ушло несколько часов.
"Начал утром и к обеду уже закончил, – говорит Павел. – Мне помогал еще один мой коллега. Самому немного тяжеловато, ведь перед тем, как приступить к вылепливанию скульптуры, надо изрядно потрудиться, сгребая на кучу снег. А потом уже полет фантазии – начинаешь обсматривать эту кучу снега и лишнее отсекаешь, а нужное долепливаешь. Шаг за шагом – так и начинает вырисовываться будущая скульптура. Этот котенок где-то метр семьдесят в высоту и метр в ширину".
По образованию Павел Гусев – мастер художественной обработки дерева, по призванию – художник-декоратор. А вот лепкой снежных фигур увлекся пятнадцать лет назад.
Первую свою скульптуру из снега Павел сделал в 2007 году. Сейчас в его активе около десятка различных снежных фигур.
Фото Павла Гусева / Суспільне
Местные жители устраивают фотосессии возле снежного котенка. Наибольший интерес и восторг проявляют дети.