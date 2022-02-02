На Житомирщине из снега создали двухметровую скульптуру котенка. ФОТО

"Начал утром и к обеду уже закончил, – говорит Павел. – Мне помогал еще один мой коллега. Самому немного тяжеловато, ведь перед тем, как приступить к вылепливанию скульптуры, надо изрядно потрудиться, сгребая на кучу снег. А потом уже полет фантазии – начинаешь обсматривать эту кучу снега и лишнее отсекаешь, а нужное долепливаешь. Шаг за шагом – так и начинает вырисовываться будущая скульптура. Этот котенок где-то метр семьдесят в высоту и метр в ширину".