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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 2 » 17:55:55

На Житомирщине из снега создали двухметровую скульптуру котенка. ФОТО

Вчера, 17:55:55 1395 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине из снега создали двухметровую скульптуру котенка. ФОТО

 Художник-декоратор Иршанского Дворца культуры Павел Гусев слепил из снега двухметровую фигуру котенка и раскрасил ее. Фотографиями снежной фигуры начали делиться пользователи в сети Facebook.

Корреспондентам suspilne.media Павел Гусев рассказал, что на создание снежной скульптуры ушло несколько часов.
 

"Начал утром и к обеду уже закончил, – говорит Павел. – Мне помогал еще один мой коллега. Самому немного тяжеловато, ведь перед тем, как приступить к вылепливанию скульптуры, надо изрядно потрудиться, сгребая на кучу снег. А потом уже полет фантазии – начинаешь обсматривать эту кучу снега и лишнее отсекаешь, а нужное долепливаешь. Шаг за шагом – так и начинает вырисовываться будущая скульптура. Этот котенок где-то метр семьдесят в высоту и метр в ширину".




По образованию Павел Гусев – мастер художественной обработки дерева, по призванию – художник-декоратор. А вот лепкой снежных фигур увлекся пятнадцать лет назад. 

Первую свою скульптуру из снега Павел сделал в 2007 году. Сейчас в его активе около десятка различных снежных фигур.



Фото Павла Гусева / Суспільне


Местные жители устраивают фотосессии возле снежного котенка. Наибольший интерес и восторг проявляют дети.

Тэги: снег, Житомирщина, скульптура
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