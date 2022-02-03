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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2022 » Февраль » 3 » 09:50:05

Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 70 млрд гривен

Сегодня, 09:50:05 343 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 70 млрд гривен

 В Украине за прошлый год количество долгов за коммунальные услуги выросло на 41%. Общий долг на 1 декабря 2021 года составил 72,7 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Единого реестра должников (ЕРБ).

Наибольшую задолженность зафиксировали за поставку и распределение газа.
 

Долги за коммуналку:

 
  • поставка и распределение газа – 29,2 млрд грн;
  • поставка тепла и горячей водой – 23,3 млрд грн;
  • электроэнергия – 6,9 млрд грн;
  • водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;
  • управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн;
  • вывоз бытовых отходов – 1,3 млрд грн.



Попадание в ЕРБ может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.
Тэги: долги, коммуналка, статистика
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Комментариев: 2
luda-zt
1 Ludmila G (luda-zt)   • 10:15:48, Сегодня [Материал]

Тарифы постоянно поднимают, выдумывают новые платежи (доставка, абонплата за то чем не пользуешься), субсидии поснимали и думают у людей денег должно прибавится. Власть живет с думкою про то что народ скумбрию по 8грн жрет, а местные власти только решают на чем еще в городе можно заработать, какие земли, заводы, фабрики еще продать. Когда с пенсии 2600 нужно заплатить 2000 комунальных то остаешся перед выбором питаться, лечится или комуналку заплатить, и пенсионеры таки платят комуналку и жуют сухари как после второй мировой!
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 11:33:39, Сегодня [Материал]

Парадокс ситуации в том, что на следующих выборах опять проголосуют за ту же мразь или им подобное (Слуга Народа, Европейская Солидарность или ещё какую нибудь национально-свидомую европейскую шоблу), а то Россия нападе.
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