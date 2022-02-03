Украинцы задолжали за коммунальные услуги более 70 млрд гривен

В Украине за прошлый год количество долгов за коммунальные услуги выросло на 41%. Общий долг на 1 декабря 2021 года составил 72,7 млрд грн.
Об этом сообщает Опендатабот
, ссылаясь на данные Единого реестра должников (ЕРБ).
Наибольшую задолженность зафиксировали за поставку и распределение газа.
Долги за коммуналку:
- поставка и распределение газа – 29,2 млрд грн;
- поставка тепла и горячей водой – 23,3 млрд грн;
- электроэнергия – 6,9 млрд грн;
- водоснабжение и водоотвод – 6,4 млрд грн;
- управление многоквартирным домом – 5,6 млрд грн;
- вывоз бытовых отходов – 1,3 млрд грн.
Попадание в ЕРБ может наложить на должника ряд ограничений, в частности: запрет на выезд из страны; блокировка денег на счетах в банках и запрет открывать новые счета; запрет на продажу и покупку автомобилей и недвижимости; взыскание задолженности со всех официальных доходов.