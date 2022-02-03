В Житомире будут судить мужчину, который украл из банка золотые слитки и сбежал в Россию

В суд передали дело в отношении экс-банкира, который в 2014 году похитил из банковского хранилища золотые слитки и деньги и сбежал в Россию. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Следствием установлено, что преступление совершил в 2014 году житомирянин. В то время в Житомире он занимал должность управляющего центральным банковским отделением.
"В результате служебной халатности у должостного лица оказались два ключа – от кассового помещения и хранилища (сейфа) банка. Воспользовавшись ключами, он открыл помещение и хранилище и забрал деньги – гривны, доллары, евро, а также золотые слитки на общую сумму более 1,2 млн грн. С похищенным банковским имуществом он сбежал в страну-агрессор", – говорится в сообщении прокуратуры.
С 2018 года фигурант дела находится в международном розыске.
"Учитывая такие обстоятельства, в отношении лица проводилось специальное досудебное расследование"
, – добавили в прокуратуре.
Дело по ч. 5 ст. 191 УК Украины будет рассматривать Королёвский районный суд города Житомира.