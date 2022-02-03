Нападение на инкассаторов в Житомире: обвиняемый в знак протеста зашил себе рот. ВИДЕО

В Житомире на скамье подсудимых оказался азербайджанец Фуад Дашдамиров. Мужчину судят за разбойное нападение на инкассаторов, однако он не признает свою вину.
В знак протеста он зашил себе рот обычной иглой с нитками. Также мужчина отказался от еды, сообщает СК1.
Разбойное нападение произошло осенью 2019-го на улице Большой Бердичевской в Житомире. Тогда группа неизвестных стреляла в полицейского охраны, который нес в автомобиль сумку с деньгами. Украсть деньги злоумышленникам не удалось.
Свидетелей нападения было несколько десятков человек, но нападавшие были в балаклавах. Впоследствии на улице Вокзальной возле авто, на котором бежали неизвестные, свидетель увидел мужчин кавказской национальности. По такой ориентировке на следующий день в Киеве и задержали одного из подозреваемых - Фуада Дашдамирова.
Адвокат мужчины утверждает, веских доказательств против ее подзащитного у суда нет.
«Когда я ознакомилась с материалами дела, то кроме как так называемого допроса, при котором были применены незаконные методы следствия как пытки, избиения человека и двух окурков в машине «ланос» других доказательств нет», - рассказывает адвокат обвиняемого Валентина Кока.
Сторона обвинения утверждает, что поскольку уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом это означает, что совокупность доказательств является достаточной для того, чтобы утверждать обоснованность предъявленного обвинения.
Но адвокат Фуада Дашдамирова считает, что дело умышленно затягивают.
«В течение двух лет фактически только продолжается мера пресечения. Никакого доказательства суд в течение двух лет не исследовал, ни один свидетель не допрошен, потерпевшие не допрошены. Я считаю, это принуждение к признанию вины», - говорит адвокат обвиняемого.
Прокурор настаивал на содержании под стражей обвиняемого и дальше, ведь мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. Поэтому срок содержания под стражей продлили на 60 суток.