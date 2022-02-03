Нападение на инкассаторов в Житомире: обвиняемый в знак протеста зашил себе рот. ВИДЕО

«Когда я ознакомилась с материалами дела, то кроме как так называемого допроса, при котором были применены незаконные методы следствия как пытки, избиения человека и двух окурков в машине «ланос» других доказательств нет», - рассказывает адвокат обвиняемого Валентина Кока.

«В течение двух лет фактически только продолжается мера пресечения. Никакого доказательства суд в течение двух лет не исследовал, ни один свидетель не допрошен, потерпевшие не допрошены. Я считаю, это принуждение к признанию вины», - говорит адвокат обвиняемого.