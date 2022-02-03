Матч «Полесье» – «Верес» на Winter Cup перенесли на 4 февраля

Житомирское "Полесье" сегодня в Турции не сыграет против ровенского "Вереса". Cтарт футбольного турнира Winter Cup отложен из-за плохой погоды.
Об этом сообщили
в пресс-службе футбольного клуба.
"Из-за сложных погодных условий в Турции (сильный дождь с ветром) матч против Вереса перенесен"
, - говорится в сообщении.
Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов на своей странице в соцсети сказал, что старт соревнований отложен на завтра.
Таким образом "Полесье" и "Верес" откроют Winter Cup 4 февраля. Встреча начнется в 15:00.
Матчи турнира будут транслироваться на телеканале "Футбол 1" и на YouTube-канале "Перша ліга
".