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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2022 » Февраль » 3 » 15:33:31

Матч «Полесье» – «Верес» на Winter Cup перенесли на 4 февраля

Сегодня, 15:33:31 403 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Матч «Полесье» – «Верес» на Winter Cup перенесли на 4 февраля

 Житомирское "Полесье" сегодня в Турции не сыграет против ровенского "Вереса". Cтарт футбольного турнира Winter Cup отложен из-за плохой погоды.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

"Из-за сложных погодных условий в Турции (сильный дождь с ветром) матч против Вереса перенесен", - говорится в сообщении.

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов на своей странице в соцсети сказал, что старт соревнований отложен на завтра.

Таким образом "Полесье" и "Верес" откроют Winter Cup 4 февраля. Встреча начнется в 15:00.

Матчи турнира будут транслироваться на телеканале "Футбол 1" и на YouTube-канале "Перша ліга".
Тэги: Winter Cup, футбол, ФК Полесье
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