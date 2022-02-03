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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 3 » 16:32:25

Депутат из Бердичева отчиталась перед избирателями: «Такой бесполезной работы я еще не делала никогда»

Сегодня, 16:32:25 648 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Депутат из Бердичева отчиталась перед избирателями: «Такой бесполезной работы я еще не делала никогда»

 Депутат Бердичевского городского совета Любовь Ивасюк заявила, что никогда в жизни не делала такой бесполезной работы. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Так она отчиталась о проделанной работе за прошлый год.

"Отчет депутата городского совета Ивасюк Любови Ивановны о проделанной работе. Коротко. Повторюсь, такой бесполезной работы, как депутатство, я в своей жизни еще не делала никогда. Времени и нервов потрачено много, но ни один из поднятых вопросов так и не решен. Не удалось пробить стену бюрократического безразличия в кабинетах городского совета и коммунальных учреждений", - написала женщина.

Депутат объяснила, что обещала избирателям только одно - быть честной.

Любовь Ивасюк - депутат городского совета от политической партии "Сила и честь". Она является членом комиссии по гуманитарным вопросам.

Тэги: депутат, Бердичев
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