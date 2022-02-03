Депутат из Бердичева отчиталась перед избирателями: «Такой бесполезной работы я еще не делала никогда»

Депутат Бердичевского городского совета Любовь Ивасюк заявила, что никогда в жизни не делала такой бесполезной работы. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook
.
Так она отчиталась о проделанной работе за прошлый год.
"Отчет депутата городского совета Ивасюк Любови Ивановны о проделанной работе. Коротко. Повторюсь, такой бесполезной работы, как депутатство, я в своей жизни еще не делала никогда. Времени и нервов потрачено много, но ни один из поднятых вопросов так и не решен. Не удалось пробить стену бюрократического безразличия в кабинетах городского совета и коммунальных учреждений"
, - написала женщина.
Депутат объяснила, что обещала избирателям только одно - быть честной.
Любовь Ивасюк
- депутат городского совета от политической партии "Сила и честь". Она является членом комиссии по гуманитарным вопросам.