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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2022 » Февраль » 4 » 12:21:20

Сергей Кузьминых «нашелся»: нардеп удивлен объявлением его в розыск

Сегодня, 12:21:20 778 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сергей Кузьминых «нашелся»: нардеп удивлен объявлением его в розыск

 Народный депутат Сергей Кузьминых заявил, что удивлен объявлением его в розыск и не получал повестку на допрос. Об этом говорится в заявлении Кузьминых, опубликованном 4 февраля в Facebook.
 

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения", - говорится в заявлении.


Кузьминых заявил, что сотрудникам НАБУ известны все его контакты и он не получал повестку.
 

"Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л. С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом", - сказал народный депутат.


Нардеп Кузьминых выразил готовность "отстаивать свою позицию в суде" и участвовать в следственных действиях.
 

Разоблачение Кузьминых. Что известно


28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. 

Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание народного депутата Сергея Кузьминых.

В НАБУ сообщали, что Кузьминых проигнорировал три повестки о вызовах и не явился к правоохранителям.

По информации НАБУ, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.

3 февраля Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых.
Тэги: Сергей Кузьминых, нардеп, НАБУ
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1 Name Surname (viewer)   • 14:45:10, Сегодня [Материал]

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