Сергей Кузьминых «нашелся»: нардеп удивлен объявлением его в розыск

"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения", - говорится в заявлении.

"Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л. С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом", - сказал народный депутат.