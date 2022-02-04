Сергей Кузьминых «нашелся»: нардеп удивлен объявлением его в розыск

Народный депутат Сергей Кузьминых заявил, что удивлен объявлением его в розыск и не получал повестку на допрос. Об этом говорится в заявлении Кузьминых, опубликованном 4 февраля в Facebook
.
"Я, Кузьминых Сергей, с удивлением узнал из интернета о моем розыске, в который меня подало НАБУ. Уважаемые детективы, я не скрываюсь и не имею такого намерения", - говорится в заявлении.
Кузьминых заявил, что сотрудникам НАБУ известны все его контакты и он не получал повестку.
"Вам известна вся информация, которую предоставляет мой адвокат Криворучко Л. С. каждый день на официальный электронный адрес Национального антикоррупционного бюро Украины. В настоящее время ни я, ни адвокат не получали повестку, как предусмотрено законом", - сказал народный депутат.
Нардеп Кузьминых выразил готовность "отстаивать свою позицию в суде" и участвовать в следственных действиях.
Разоблачение Кузьминых. Что известно
28 января в пресс-службе НАБУ заявили, что вместе с САП и Офисом генпрокурора разоблачили народного депутата
во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн.
Сергей Кузьминых в 2019 году был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу №67 (Житомирская область).
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал задержание
народного депутата Сергея Кузьминых.
В НАБУ сообщали, что Кузьминых проигнорировал три повестки
о вызовах и не явился к правоохранителям.
По информации НАБУ
, народный депутат получил 30-ти процентный откат за помощь в заключении контрактов между частной компанией и второй городской больницей Житомира.
3 февраля Национальное бюро объявило в розыск
народного депутата Украины Сергея Кузьминых.