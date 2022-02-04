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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 4 » 13:18:04

Житомирянин нашел в снегу пачку денег и сдал в полицию. ВИДЕО

Сегодня, 13:18:48 1239 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин нашел в снегу пачку денег и сдал в полицию. ВИДЕО

 На окраине Житомира 22-летний парень нашел пачку 500-гривневых купюр и сдал в полиции. События разворачивались вечером 2 февраля возле ресторана "Шале".
 

"На спецлинию "102" поступило сообщение от 22-летнего житомирянина об обнаружении значительной суммы денег. Заявитель рассказал следователям, что возле одного из ресторанов на окраине города случайно нашел в снегу пачку денег", - информирует полиция Житомирской области.




Полицейские изъяли деньги и разыскивают их владельца.

"Тот, кому принадлежат эти деньги, может обратиться в Житомирский отдел полиции №1", - сообщили в полиции.
Тэги: находка, Житомир, деньги
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Комментариев: 3
Житич
1 Василий (Житич)   • 14:38:11, Сегодня [Материал]

Такі історії дають впевненість що у нашої країни є майбутнє!
BADMAD
2 Денис (BADMAD)   • 15:22:05, Сегодня [Материал]

Смешно)
Менты щас скажут что это были куклы и все оставят себе.
kozyberda79
3 Наталия (kozyberda79)   • 17:30:21, Сегодня [Материал]

Это произошло возле ресторана Шале возле Гуйвы, где я живу, парень показал эту пачку всем, так что полиция уже от отвертится
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