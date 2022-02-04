Житомирянин нашел в снегу пачку денег и сдал в полицию. ВИДЕО

На окраине Житомира 22-летний парень нашел пачку 500-гривневых купюр и сдал в полиции. События разворачивались вечером 2 февраля возле ресторана "Шале".
"На спецлинию "102" поступило сообщение от 22-летнего житомирянина об обнаружении значительной суммы денег. Заявитель рассказал следователям, что возле одного из ресторанов на окраине города случайно нашел в снегу пачку денег", - информирует полиция Житомирской области.
Полицейские изъяли деньги и разыскивают их владельца.
"Тот, кому принадлежат эти деньги, может обратиться в Житомирский отдел полиции №1"
, - сообщили в полиции.