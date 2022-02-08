Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский

Вакцинированные граждане Украины старше 60 лет смогут получить от государства бесплатный смартфон и льготный тариф для пользования им.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе Diia Summit 2022
8 февраля.
"Весной мы запускаем новую обширную государственную программу: все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон", - заявил Зеленский.
Выбрать название для программы предлагают самим гражданам. Таким образом, президент презентовал электронные опросы для украинцев через приложение "Дія".
Среди вариантов - єСмартфон, БабусяФон, єДідусь и єБабуся.
Опросы уже доступны в "Дія".