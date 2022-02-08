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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 8 » 11:58:52

Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский

Вчера, 11:58:52 1977 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вакцинированные пенсионеры получат от государства бесплатные смартфоны – Зеленский

 Вакцинированные граждане Украины старше 60 лет смогут получить от государства бесплатный смартфон и льготный тариф для пользования им.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе Diia Summit 2022 8 февраля.
 

"Весной мы запускаем новую обширную государственную программу: все желающие вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет получают бесплатный, качественный, современный смартфон", - заявил Зеленский.


Выбрать название для программы предлагают самим гражданам. Таким образом, президент презентовал электронные опросы для украинцев через приложение "Дія".

Среди вариантов - єСмартфон, БабусяФон, єДідусь и єБабуся.

Опросы уже доступны в "Дія".
Тэги: вакцинация, Зеленский, смартфон, пенсионеры
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Комментариев: 6
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 14:49:52, Вчера [Материал]

)))
типу гречка вже не модно )))
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:53:48, Вчера [Материал]

А что будем делать с газом по 65. 6 тысяч за тысячу? Вернее газ отсутствует в априоре. кто-то его украл у Государства
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:20:26, Вчера [Материал]

Пиздун, где ты видел газ по 65 тыс?
Fedya
4 Jose (Fedya)   • 17:29:19, Вчера [Материал]

https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/prom/
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 17:44:46, Вчера [Материал]

там слоупоки индексы рисуют
это цены без НДС
xom
6 xom (xom)   • 22:40:45, Вчера [Материал]

Готовятся к выборам через дию.
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