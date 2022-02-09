В селе под Житомиром пылал деревянный дом: его хозяин погиб. ФОТО

В селе Иванков Житомирского района ночью пылал жилой дом. В результате пожара погиб владелец дома. Его тело нашли спасатели, приехавшие на вызов.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
"9 февраля в 01:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в с. Иванков Станишовской территориальной громады Житомирского района. Из-за позднего обнаружения возгорания и оповещения огонь успел полностью охватить дом. Со слов соседей стало известно, что внутри может находиться владелец дома, который проживал сам", – информирует ГСЧС.
В процессе тушения спасатели обнаружили погибшего 33-летнего мужчину.
Совместными усилиями двух отделений спасателей пожар был локализован и в 03:40 – ликвидирован. Огонь уничтожил дом.
Специалисты устанавливают причину пожара.
Фото: ГСЧС