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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 9 » 12:17:01

В селе под Житомиром пылал деревянный дом: его хозяин погиб. ФОТО

Вчера, 12:17:01 847 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе под Житомиром пылал деревянный дом: его хозяин погиб. ФОТО

 В селе Иванков Житомирского района ночью пылал жилой дом. В результате пожара погиб владелец дома. Его тело нашли спасатели, приехавшие на вызов.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
 

"9 февраля в 01:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в частном деревянном жилом доме в с. Иванков Станишовской территориальной громады Житомирского района. Из-за позднего обнаружения возгорания и оповещения огонь успел полностью охватить дом. Со слов соседей стало известно, что внутри может находиться владелец дома, который проживал сам", – информирует ГСЧС.


В процессе тушения спасатели обнаружили погибшего 33-летнего мужчину.

Совместными усилиями двух отделений спасателей пожар был локализован и в 03:40 – ликвидирован. Огонь уничтожил дом.

Специалисты устанавливают причину пожара.



Фото: ГСЧС
Тэги: пожар, Житомирский район
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