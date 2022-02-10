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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 10 » 10:09:18

До 10 лет тюрьмы: на Житомирщине за торговлю наркотиками будут судить полицейского

Вчера, 10:09:18 271 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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До 10 лет тюрьмы: на Житомирщине за торговлю наркотиками будут судить полицейского

 В Житомирской области за продажу наркотиков будут судить инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Следователи задокументировали несколько эпизодов сбыта полицейским наркотиков. Преимущественно это был амфетамин.

"В настоящее время правоохранитель отстранен от занимаемой должности", - отметили в ГБР.

Квалификация дела: незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно (ч. 1-2 ст. 307 УК Украины).

Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Тэги: суд, Житомирщина, наркотики, полиция
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