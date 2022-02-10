До 10 лет тюрьмы: на Житомирщине за торговлю наркотиками будут судить полицейского

В Житомирской области за продажу наркотиков будут судить инспектора сектора реагирования патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований
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Следователи задокументировали несколько эпизодов сбыта полицейским наркотиков. Преимущественно это был амфетамин.
"В настоящее время правоохранитель отстранен от занимаемой должности"
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Квалификация дела: незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно (ч. 1-2 ст. 307 УК Украины).
Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.