Дроны помогают посчитать диких животных в лесах Житомирской области

"Таким образом мы стараемся как можно меньше использовать такой метод учета как шумовой прогон, – рассказывает охотовед Барановского лесоохотничьего хозяйства Александр Рыбак. – Ведь в это время самки фактически всех видов имеют в утробе эмбрионы, и излишняя тревога для них не совсем желательна. Фотоловушки в этом случае абсолютно безопасны".