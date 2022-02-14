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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 14 » 12:15:34

Дроны помогают посчитать диких животных в лесах Житомирской области

Вчера, 12:15:34 1123 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Дроны помогают посчитать диких животных в лесах Житомирской области

 В лесах Житомирской области начался учет диких животных. В этом году лесоводы области повсеместно применяют новые методы подсчета зверей – квадрокоптеры.

"Такие устройства, оборудованные видеокамерами, дают достаточно качественное изображение, благодаря которому можно точно определить количество особей каждого вида и даже возрастной и половой состав на определенной территории", – пояснили в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Кроме дронов, для учета дичи охотоведы и егеря применяют фотоловушки. Устанавливают их обычно в местах естественной и искусственной концентрации животных. Месторасположение устройств время от времени меняют.
 

"Таким образом мы стараемся как можно меньше использовать такой метод учета как шумовой прогон, – рассказывает охотовед Барановского лесоохотничьего хозяйства Александр Рыбак. – Ведь в это время самки фактически всех видов имеют в утробе эмбрионы, и излишняя тревога для них не совсем желательна. Фотоловушки в этом случае абсолютно безопасны".


Ориентировочно через месяц пользователи охотничьих угодий уже будут знать, какое количество животных живет в лесах.

"В соответствии с этим – будут планировать биотехнические и другие меры для увеличения популяции лесной фауны в регионе", – добавили в управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Тэги: лес, животные, Житомирская область
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