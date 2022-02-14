Дроны помогают посчитать диких животных в лесах Житомирской области

В лесах Житомирской области начался учет диких животных. В этом году лесоводы области повсеместно применяют новые методы подсчета зверей – квадрокоптеры.
"Такие устройства, оборудованные видеокамерами, дают достаточно качественное изображение, благодаря которому можно точно определить количество особей каждого вида и даже возрастной и половой состав на определенной территории"
, – пояснили
в Житомирском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.
Кроме дронов, для учета дичи охотоведы и егеря применяют фотоловушки. Устанавливают их обычно в местах естественной и искусственной концентрации животных. Месторасположение устройств время от времени меняют.
"Таким образом мы стараемся как можно меньше использовать такой метод учета как шумовой прогон, – рассказывает охотовед Барановского лесоохотничьего хозяйства Александр Рыбак. – Ведь в это время самки фактически всех видов имеют в утробе эмбрионы, и излишняя тревога для них не совсем желательна. Фотоловушки в этом случае абсолютно безопасны".
Ориентировочно через месяц пользователи охотничьих угодий уже будут знать, какое количество животных живет в лесах.
"В соответствии с этим – будут планировать биотехнические и другие меры для увеличения популяции лесной фауны в регионе", – добавили в управлении лесного и охотничьего хозяйства.