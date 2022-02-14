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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Февраль » 14 » 13:35:24

Жителей Житомира и области приглашают на службу в бригады терробороны

Вчера, 13:35:24 3153 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жителей Житомира и области приглашают на службу в бригады терробороны

 Жителей Житомира и области приглашают вступить в силы территориальной обороны и защищать свой край. Соответствующее объявление разместили 14 февраля на сайте облгосадминистрации.

Территориальная оборона Украины - это система общегосударственных, военных и специальных мер, осуществляемых в мирное время и в особый период с целью противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.

Чтобы присоединиться к службе в Силах территориальной обороны Украины в Житомирской области, обратитесь в один из центров комплектования по телефонам:
 
  • Житомир – (063) 706-46-68; (097) 867-38-31;
  • Бердичев – (098) 088-94-07;
  • Новоград-Волынский – (063) 193-48-73;
  • Коростень – (096) 848-97-19.

"В случае объявления мобилизации военнослужащие бригады терробороны будут выполнять задачи в пределах области", – подчеркнули в ОГА.

Напомним, в Житомирской области сформированы пять батальонов территориальной обороны.
Тэги: Житомирская область, территориальная оборона, Житомир
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Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:30:52, Вчера [Материал]

Наконец- то, создали бригады теробороны - обороны территории. На нашей территории в Житомире в Житомиргаз заехали самозванцы, которым никто не передавал газотранспортную систему, нет акта приема-передачи, государство им ничего не передавало. За эксплуатацию газотранспортной системы Украины с целью собственной наживы Житомиргаз с 1991 года не платит вообще ничего. Т.е частные лица наживаются на государственном имуществе. Не имея никаких прав, ни юридических, никаких, выставляют гражданам г. Житомира и предприятиям Житомира цены на газ, которые взбрели в голову, под 70 тысяч грн (3 тыс долларов за 1000 кубов газа. При этом государству не уплатили ни копейки, а переводят эти деньги за границу. И так 30 лет. Если что-то не нравится, беспредельщики отрезают газ, терроризируют граждан и бизнес города и области.Чем нанесли огромный ущерб бизнесу, гражданам и обесценили национальную валюту Украины. Это касается также Энерго на Селецкой. Захватили тисячи и тывсячи км. проводов, проложенных нашими пенсионерами, столбов, высоковольтных линий и всю структуру поставки электричества украли. И тем же пенсионерам выставляют огромные счета, не имея на то никаких законных прав. Вот теперь бригады теробороны и займутся этими беспредельщиками, видать, больше некому.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 02:18:24, Сегодня [Материал]

Комитет ВР поддержал перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости Источник: https://censor.net/ru/n3315197
kmitliva
3 Galina (kmitliva)   • 09:26:07, Сегодня [Материал]

В случае крайней необходимости комитет ВР тоже нужно перебрасывать вместе с бригадами на фронт.
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 11:16:32, Сегодня [Материал]

В які ще "бригади"?
У Житомирській області тільки одна бригада ТрО - 115-та.
melan
5 melan (melan)   • 12:11:51, Сегодня [Материал]

...перебрасывание бригад теробороны на фронт в случае крайней необходимости ...

интересный вопрос - На время этих крайних необходимостей счета по коммуналке будут выставляться???
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