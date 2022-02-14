Жителей Житомира и области приглашают на службу в бригады терробороны

Жителей Житомира и области приглашают вступить в силы территориальной обороны и защищать свой край. Соответствующее объявление разместили 14 февраля на сайте
облгосадминистрации.
Территориальная оборона Украины - это система общегосударственных, военных и специальных мер, осуществляемых в мирное время и в особый период с целью противодействия военным угрозам, а также для оказания помощи в защите населения, территорий, окружающей природной среды и имущества от чрезвычайных ситуаций.
Чтобы присоединиться к службе в Силах территориальной обороны Украины в Житомирской области, обратитесь в один из центров комплектования по телефонам:
"В случае объявления мобилизации военнослужащие бригады терробороны будут выполнять задачи в пределах области"
- Житомир – (063) 706-46-68; (097) 867-38-31;
- Бердичев – (098) 088-94-07;
- Новоград-Волынский – (063) 193-48-73;
- Коростень – (096) 848-97-19.
, – подчеркнули в ОГА.
Напомним, в Житомирской области сформированы пять батальонов территориальной обороны
.