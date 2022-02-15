С 15 февраля в Житомирской области начинаются контрдиверсионные учения - СБУ

"Цель учений – усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов, а также выявление и обезвреживание условных диверсионных групп", – сообщает спецслужба.

"На отдельных территориях возможно временное ограничение или запрет на передвижение людей и транспорта, будет осуществляться проверка документов, осмотр автомобилей и т.д. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", – добавили в СБУ.