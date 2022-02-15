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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Февраль » 15 » 10:27:16

С 15 февраля в Житомирской области начинаются контрдиверсионные учения - СБУ

Сегодня, 10:27:16 964 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С 15 февраля в Житомирской области начинаются контрдиверсионные учения - СБУ

 С 15 февраля до начала марта на территории Житомирской области Служба безопасности Украины проведет многоэтапные контрдиверсионные учения.

Учения будет проходить в максимально приближенных к реальным условиям с использованием специальной техники и вооружения, сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
 

"Цель учений – усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, проверка эффективности наработанных алгоритмов защиты объектов повышенной опасности и ключевых государственных объектов, стратегически важных объектов критической инфраструктуры, электроэнергетики и транспортной системы, военных объектов, а также выявление и обезвреживание условных диверсионных групп", – сообщает спецслужба.




СБУ обращается к житомирянам и гостям региона с просьбой с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.
 

"На отдельных территориях возможно временное ограничение или запрет на передвижение людей и транспорта, будет осуществляться проверка документов, осмотр автомобилей и т.д. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", – добавили в СБУ.


Кроме того, жителей области призывают быть бдительными и сообщать о подозрительных людях.

"Если в ваше поле зрения попали люди, проявляющие необоснованный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Житомирской области по телефонам (0412) 47 21 52 и (096) 563 02 07, по электронной почте usbu_zhr@ssu.gov.ua или другим удобным способом", – сообщили в Службе безопасности Украины.
Тэги: учения, Житомирская область, СБУ
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