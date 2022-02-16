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2022
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Февраль
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16
»
11:58:35
В Житомире впервые отметили новый праздник - День единения. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 11:58:35
2374
11
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16 февраля в Житомире впервые отметил новый государственный праздник - День единения. Праздник был введен указом президента №53/2022 от 14 февраля 2022 года.
День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления.
В 10 часов утра на Соборной площади торжественно подняли государственный флаг и исполнили гимн Украины.
В учебных заведениях пройдут уроки, посвященные единению и уроки по медиаграмотности.
Также в честь нового праздника по всем телеканалам страны проходит телемарафон.
Фото: Житомирская ОГА
Тэги:
День единения
,
Житомир
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фоторепортаж
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Комментариев: 10
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1
Alex Ivanov (
AlexIvanov
)
• 12:52:31, Сегодня
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]
Кто нибудь из здесь присутствующих чиновников будет заниматся Житомирской газконторой?
8
predi (
predi
)
• 20:34:51, Сегодня
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]
Задай ці питання своєму шефу з московії. Тільки це бидло здатне не шантажувати всіх, а торгувати по адекватних цінах.
2
Пушистик (
pushistik13
)
• 12:52:41, Сегодня
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в масках только полицаи и киевские солдаты
бюджетники без масок
ковид всё?
3
Alex Ivanov (
AlexIvanov
)
• 12:57:57, Сегодня
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Ковид испугался войны.
7
predi (
predi
)
• 20:28:38, Сегодня
[
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]
Шо ти мелеш самозваний ватний іскандер пупкінського дебілізму?
Кацап, заспокойся і зрозумій, що згідно історії КОЗАКИ були лише в Україні і були вони тільки УКРАЇНЦЯМИ.
А те що ти збираєш якусь кримінальну банду під російськи проекти називаєш себе козаком і самовільно назначив себе хенерал клоповніком цієї банди, то це питання до СБУ. Запам'ятай. Ніколи кацапи не були козаками і ніколи казаки не були кацапами. Вчи історію путінський посіпака і ніколи не паплюж історію України примазуючись до чужої слави.
4
Кирилл Ярошенко (
TerminatorUA
)
• 17:07:14, Сегодня
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"День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления."
Кто им всем угрожает?
6
predi (
predi
)
• 20:19:06, Сегодня
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Дебіли ніколи не зрозуміють, не страдай в неадекватності бо це твій стан.
5
predi (
predi
)
• 20:12:05, Сегодня
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Вся москвинска нечисть відписалась, бо розуміє свій бидлячий стан котрий отримає фашистська кацапія якщо Україна буде незалежною і процвітаючою.
Лізьте на стінки орки бо вам іде кірдик, як у московії,так і тут.
Слава Україні і всім тим хто її підтримав в умовах реальної загрози дебілів.
Україна, котра має найбільше Героїв у Великій Вітчизняній Війні по відношенню з іншими національностями доводить про те що з продажними кацапами нам нема проблеми розібратись
СЛАВА УКРАЇНІ!
9
Иванна (
Atillanta
)
• 22:55:13, Сегодня
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Шароварщина во всей красе. Как сто лет назад.
10
predi (
predi
)
• 22:59:00, Сегодня
[
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]
Серйозно вата?
А ну дай факти де таке дійство було сто років тому?
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