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Главная » Новости » Житомир » Город » 2022 » Февраль » 16 » 11:58:35

В Житомире впервые отметили новый праздник - День единения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 11:58:35 2374 11 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире впервые отметили новый праздник - День единения. ФОТОРЕПОРТАЖ

 16 февраля в Житомире впервые отметил новый государственный праздник - День единения. Праздник был введен указом президента №53/2022 от 14 февраля 2022 года.

​​​День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления.

В 10 часов утра на Соборной площади торжественно подняли государственный флаг и исполнили гимн Украины.

В учебных заведениях пройдут уроки, посвященные единению и уроки по медиаграмотности.

Также в честь нового праздника по всем телеканалам страны проходит телемарафон.







































Фото: Житомирская ОГА
Тэги: День единения, Житомир, фоторепортаж
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Комментариев: 10
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:52:31, Сегодня [Материал]

Кто нибудь из здесь присутствующих чиновников будет заниматся Житомирской газконторой?
predi
8 predi (predi)   • 20:34:51, Сегодня [Материал]

Задай ці питання своєму шефу з московії. Тільки це бидло здатне не шантажувати всіх, а торгувати по адекватних цінах.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 12:52:41, Сегодня [Материал]

в масках только полицаи и киевские солдаты
бюджетники без масок
ковид всё?
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 12:57:57, Сегодня [Материал]

Ковид испугался войны.
predi
7 predi (predi)   • 20:28:38, Сегодня [Материал]

Шо ти мелеш самозваний ватний іскандер пупкінського дебілізму?
Кацап, заспокойся і зрозумій, що згідно історії КОЗАКИ були лише в Україні і були вони тільки УКРАЇНЦЯМИ.
А те що ти збираєш якусь кримінальну банду під російськи проекти називаєш себе козаком і самовільно назначив себе хенерал клоповніком цієї банди, то це питання до СБУ. Запам'ятай. Ніколи кацапи не були козаками і ніколи казаки не були кацапами. Вчи історію путінський посіпака і ніколи не паплюж історію України примазуючись до чужої слави.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:07:14, Сегодня [Материал]

"День единения должен консолидировать украинцев перед лицом угрозы и информационного давления."

Кто им всем угрожает?
predi
6 predi (predi)   • 20:19:06, Сегодня [Материал]

Дебіли ніколи не зрозуміють, не страдай в неадекватності бо це твій стан.
predi
5 predi (predi)   • 20:12:05, Сегодня [Материал]

Вся москвинска нечисть відписалась, бо розуміє свій бидлячий стан котрий отримає фашистська кацапія якщо Україна буде незалежною і процвітаючою.
Лізьте на стінки орки бо вам іде кірдик, як у московії,так і тут.
Слава Україні і всім тим хто її підтримав в умовах реальної загрози дебілів.
Україна, котра має найбільше Героїв у Великій Вітчизняній Війні по відношенню з іншими національностями доводить про те що з продажними кацапами нам нема проблеми розібратись
СЛАВА УКРАЇНІ!
Atillanta
9 Иванна (Atillanta)   • 22:55:13, Сегодня [Материал]

Шароварщина во всей красе. Как сто лет назад.
predi
10 predi (predi)   • 22:59:00, Сегодня [Материал]

Серйозно вата?
А ну дай факти де таке дійство було сто років тому?
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