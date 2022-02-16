Житомирянин под покровом ночи обворовывал автоматы с водой: его задержала полиция

В Житомире полицейские задержали 32-летнего мужчину, совершавшего ночные "налеты" на автоматы питьевой воды. Из одного автомата он в среднем вынимал около 800 гривен.
Как стало известно "Журналу Житомира
", вор был задержан 16 февраля сразу после взлома четырех автоматов на проспекте Мира и в микрорайоне Маликова.
"Некоторое время мы документировали противоправные действия этого мужчины. В общем, имеем сведения о причастности его по меньшей мере к нескольким десяткам подобных уголовных деяний, совершенных в разный период и по всему городу", - рассказал начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.
По информации полиции, во время задержания мужчина повел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским. Одному из оперативников ранил острым предметом руку.
В настоящее время мужчина под стражей. По действующему законодательству житомирянину может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 6 лет.