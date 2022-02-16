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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2022 » Февраль » 16 » 15:38:26

Житомирянин под покровом ночи обворовывал автоматы с водой: его задержала полиция

Сегодня, 15:38:26 1057 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин под покровом ночи обворовывал автоматы с водой: его задержала полиция

 В Житомире полицейские задержали 32-летнего мужчину, совершавшего ночные "налеты" на автоматы питьевой воды. Из одного автомата он в среднем вынимал около 800 гривен.

Как стало известно "Журналу Житомира", вор был задержан 16 февраля сразу после взлома четырех автоматов на проспекте Мира и в микрорайоне Маликова.
 

"Некоторое время мы документировали противоправные действия этого мужчины. В общем, имеем сведения о причастности его по меньшей мере к нескольким десяткам подобных уголовных деяний, совершенных в разный период и по всему городу", - рассказал начальник Житомирского райуправления полиции Сергей Синявский.


По информации полиции, во время задержания мужчина повел себя агрессивно и оказал сопротивление полицейским. Одному из оперативников ранил острым предметом руку.

В настоящее время мужчина под стражей. По действующему законодательству житомирянину может грозить ограничение или лишение свободы сроком до 6 лет.
 
Тэги: кража, полиция, Житомир
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Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 19:57:42, Сегодня [Материал]

Не здивуюсь якщо це черговий йокнутий кацап типу термінатора в тупому екстазі слабоумія.
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