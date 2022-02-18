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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Февраль » 18 » 10:49:16

На Житомирщине отец напоил детей пивом, чтобы они оставили его в покое

Сегодня, 10:49:16 867 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине отец напоил детей пивом, чтобы они оставили его в покое

 В Житомирской области мужчина подпаивал пивом 12-летних детей, чтобы они оставили его в покое. Об инциденте сообщили в Нацполиции Житомирской области.

Отмечается, что на днях правоохранители посетили семью в Любарской громаде, состоящую на учете соцслужб. Во время общения с 12-летними мальчиком и девочкой из этой семьи инспекторы обнаружили, что дети пьяны.

Выяснилось, что незадолго до визита правоохранителей детей угостил пивом их отец. 45-летний мужчина признал свою вину и объяснил, что таким образом пытался избавиться от их надоедливого для него внимания.

Полицейские убедились, что дети не нуждаются в медицинской помощи, рассказали отцу о последствиях подобных действий и составили административный протокол по ст. 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) КУоАП.

"В настоящее время со всеми членами семьи проводится соответствующая профилактическая работа по недопущению таких случаев в будущем", - рассказывают в полиции.
Тэги: дети, отец, пиво, алкоголь
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