На Житомирщине отец напоил детей пивом, чтобы они оставили его в покое

В Житомирской области мужчина подпаивал пивом 12-летних детей, чтобы они оставили его в покое. Об инциденте сообщили
в Нацполиции Житомирской области.
Отмечается, что на днях правоохранители посетили семью в Любарской громаде, состоящую на учете соцслужб. Во время общения с 12-летними мальчиком и девочкой из этой семьи инспекторы обнаружили, что дети пьяны.
Выяснилось, что незадолго до визита правоохранителей детей угостил пивом их отец. 45-летний мужчина признал свою вину и объяснил, что таким образом пытался избавиться от их надоедливого для него внимания.
Полицейские убедились, что дети не нуждаются в медицинской помощи, рассказали отцу о последствиях подобных действий и составили административный протокол по ст. 180 (Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения) КУоАП.
"В настоящее время со всеми членами семьи проводится соответствующая профилактическая работа по недопущению таких случаев в будущем"
, - рассказывают в полиции.