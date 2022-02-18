Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Суббота, 19 Февраля 2022    07:25:33
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2022 » Февраль » 18 » 18:10:49

В центре Донецка произошел мощный взрыв - СМИ

Вчера, 18:10:09 1875 6 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В центре Донецка произошел мощный взрыв - СМИ

 В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР, передает агентство.
 
Информацию о взрыве в Донецке подтвердил корреспондент РЕН-ТВ. Материал дополняется, сообщает РБК.

Что известно на данный момент

  • Минобороны Украины выступило с заявлением - никаких наступлений на Донбассе украиские войска не планируют.
  • Сводка ООС на 17:00 - 53 нарушения, жертв нет.
  • МИД заявляет - Украина не готовит наступление на Донбасс.
  • Боевики объявили эвакуацию в Россию.
  • Сводка ООС на 14:00 - 45 обстрелов, жертв нет.
  • Резников обратился к жителям ОРДЛО.
 

Залужный обратился к жителям ОРДЛО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных районов Донбасса. Он уверен, что украинские военные не планируют никаких наступлений.
 
"Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины...Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", - заявил он в обращении.

Данилов заявил, что никаких приказов на атаку нет: итоги СНБО основное.

  • В Украине нет вариантов возвращать Донбасс военным путем. Украина не пойдет на человеческие жертвы, мы хотим мира. 
  • Боевики Донбасса устраивают провокации.
  • Украина не имеет никакого отношения ко вчерашним обстрелам на Донбассе.
  • Россия может спровоцировать провокации против Украины. Украина к этому не будет иметь отношения и ничего об этом не знает.
  • Завтра на линию фронта отправляются глава СНБО, часть Верховной Рады и министров. Особенно туда, где пострадали садик и дома.
  • Украина - не враг мирным жителям. Также в Украине заявили, что ждут гражданских из ОРДЛО и готовы предоставить им все необходимое для жизни.
  • Россия с помощью дезинформации хотят заставить Украину пойти на уступки.
  • Киев не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям, посколько жители там имеют паспорта РФ.
  • Признаков полномасшатбного вторжения СНБО не видит.
Тэги: война на востоке Украины, Донецк
Новости партнеров
Комментариев: 6
Рашатумбай
1 Александр (Рашатумбай)   • 18:18:03, Вчера [Материал]

Тепер рОсія може піти захищати лугандонію.
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:59:43, Вчера [Материал]

Ага, це при тому що вже весь світ усвідомлює що це один і той же сценарій РФ, який вона використовує у всіх розпочатих війнах. Але гопніку пох що всі знають що він гопнік, і те що він скаже що на нього напали ботанік з маленькою дівчинкою і він захищав від них свою озброєну братву, вже настількі прогнозуємо що здається тільки психично хвора чи розумово-відстала людина може на це пійти. Проте Україні від цього не легше...
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 21:01:26, Вчера [Материал]

Почали вибухати закладки з рязанським цукром. Очікувано.
Hoakina
3 Марина (Hoakina)   • 21:22:57, Вчера [Материал]

чекати можна великих жертв. Жаль людей... рускиймир у всій красі.
predi
4 predi (predi)   • 21:42:40, Вчера [Материал]

Влаштували вибух авто і зняли все на відео через декілька хвилин щоб була картинка, включили сирени, посіяли паніку, організували "евакуацію" населення і заборонили виїзд чоловікам. Можуть і влаштувати масові страти людей від вибухів чи теракти. Це ретельно спланована провокація і слідучим кроком, повісять все на Україну.
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 22:07:01, Вчера [Материал]

капец скоко косящих от армии свидошек набежало
переживают за "даунбасцев" и "лугандонцев"...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus