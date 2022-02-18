В центре Донецка произошел мощный взрыв - СМИ

Информацию о взрыве в Донецке подтвердил корреспондент РЕН-ТВ. Материал дополняется, сообщает РБК.

Что известно на данный момент

Минобороны Украины выступило с заявлением - никаких наступлений на Донбассе украиские войска не планируют.

Сводка ООС на 17:00 - 53 нарушения, жертв нет.

МИД заявляет - Украина не готовит наступление на Донбасс.

Боевики объявили эвакуацию в Россию.

Сводка ООС на 14:00 - 45 обстрелов, жертв нет.

Резников обратился к жителям ОРДЛО.

Залужный обратился к жителям ОРДЛО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных районов Донбасса. Он уверен, что украинские военные не планируют никаких наступлений.

"Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины...Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", - заявил он в обращении.

Данилов заявил, что никаких приказов на атаку нет: итоги СНБО основное.

В Украине нет вариантов возвращать Донбасс военным путем. Украина не пойдет на человеческие жертвы, мы хотим мира.

Боевики Донбасса устраивают провокации.

Украина не имеет никакого отношения ко вчерашним обстрелам на Донбассе.

Россия может спровоцировать провокации против Украины. Украина к этому не будет иметь отношения и ничего об этом не знает.

Завтра на линию фронта отправляются глава СНБО, часть Верховной Рады и министров. Особенно туда, где пострадали садик и дома.

Украина - не враг мирным жителям. Также в Украине заявили, что ждут гражданских из ОРДЛО и готовы предоставить им все необходимое для жизни.

Россия с помощью дезинформации хотят заставить Украину пойти на уступки.

Киев не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям, посколько жители там имеют паспорта РФ.

Признаков полномасшатбного вторжения СНБО не видит.