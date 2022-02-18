В центре Донецка произошел мощный взрыв - СМИ

В центре Донецка прогремел мощный взрыв, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента. Взрыв произошел в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР, передает агентство.
Информацию о взрыве в Донецке подтвердил корреспондент РЕН-ТВ. Материал дополняется, сообщает РБК.
Что известно на данный момент
- Минобороны Украины выступило с заявлением - никаких наступлений на Донбассе украиские войска не планируют.
- Сводка ООС на 17:00 - 53 нарушения, жертв нет.
- МИД заявляет - Украина не готовит наступление на Донбасс.
- Боевики объявили эвакуацию в Россию.
- Сводка ООС на 14:00 - 45 обстрелов, жертв нет.
- Резников обратился к жителям ОРДЛО.
Залужный обратился к жителям ОРДЛО
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированных районов Донбасса. Он уверен, что украинские военные не планируют никаких наступлений.
"Военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины...Наступательная операция на Донбассе обязательно приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения, поэтому такие сценарии даже не рассматриваются. Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий - не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации с целью решения очередного кровопролития", - заявил он в обращении.
Данилов заявил, что никаких приказов на атаку нет: итоги СНБО основное.
- В Украине нет вариантов возвращать Донбасс военным путем. Украина не пойдет на человеческие жертвы, мы хотим мира.
- Боевики Донбасса устраивают провокации.
- Украина не имеет никакого отношения ко вчерашним обстрелам на Донбассе.
- Россия может спровоцировать провокации против Украины. Украина к этому не будет иметь отношения и ничего об этом не знает.
- Завтра на линию фронта отправляются глава СНБО, часть Верховной Рады и министров. Особенно туда, где пострадали садик и дома.
- Украина - не враг мирным жителям. Также в Украине заявили, что ждут гражданских из ОРДЛО и готовы предоставить им все необходимое для жизни.
- Россия с помощью дезинформации хотят заставить Украину пойти на уступки.
- Киев не будет проводить выборы на Донбассе по Минским соглашениям, посколько жители там имеют паспорта РФ.
- Признаков полномасшатбного вторжения СНБО не видит.