«ДНР» и «ЛНР» Россия признала независимыми республиками! Путин подписал указ и вводит войска на Донбасс

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил Кремль, передает «Интерфакс».
Напомним, сегодня днем 21 февраля прошло заседание Совета безопасности РФ. В его ходе зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил признать независимость ДНР и ЛНР, заявив, что эти территории Украине «не нужны». Это предложение поддержали все участники заседания.
Обращение Путина относительно признания «Д/ЛНР». Основные тезисы
Начал с экскурса в историю и заявил, что практически вся современная Украина была «целиком и полностью создана Россией». Другие заявления:
- ✴️ Хрущев зачем-то подарил Украине Крым
- ✴️ Ситуация на Донбассе приобрела критический характер
- ✴️ Сталин передал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии
- ✴️ Ленин автор и архитектор Украины
- ✴️ Донбасс втиснули в Украину
- ✴️ Украина для РФ не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть ее собственной истории, культуры, это наши близкие и родственники
- ✴️ Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация.
Еще порция заявлений от Путина:
- ✴️ Украина приписывает себе завоевание независимости. Но это не так. Распад исторической России под названием СССР - на совести большевиков
- ✴️ Россия всегда сотрудничала с Украиной, с уважением к ее интересам
- ✴️ В Киеве использовали диалог с Россией в качестве предмета торга с Западом
- ✴️ Украина никогда не имела традиций собственной государственности
- ✴️ Материальная поддержка Майдана со стороны посольства США составляла $1 млн в день в 2013-2014 гг.
- ✴️ России известны имена всех тех, кто организовал трагедию в Одессе 2 мая: «Мы сделаем все, чтоб найти их, привлечь к ответственности и покарать»
- ✴️ Украина собирается создать ядерное оружие
- ✴️ Деятельностью украинских вооруженных сил и спецслужб руководят иностранные советники
- ✴️ США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий.
Россия думала о вступлении в НАТО
Еще порция заявлений от Путина:
- ✴️ Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны
- ✴️ Вступление Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности РФ
- ✴️ В 2000 году РФ интересовала у США, примет ли их НАТО. Реакция была сдержанной
- ✴️ В документах НАТО Россия - враг
Какие новые права появляются у России? А обязанности? Например, по защите этих «республик»?
Единственное отличие от нынешней ситуации — Россия снимет с себя внутреннее ограничение и сможет официально разместить в Донецке, Луганске и на территории Донбасса свои вооруженные силы. Руководство «ДНР» уже сообщило, что планирует обратиться за официальной военной помощью к России. Причем весь остальной мир (который, вероятно, не последует примеру России и не станет признавать Донбасс) будет считать размещение российских военных баз на территории другого государства без его согласия прямой агрессией.
Важно, что в «конституциях» обеих «республик» написано, что их границы остаются неизменными с момента образования — то есть с «референдумов» 2014 года, которые, с точки зрения сепаратистов, прошли на всей территории Донецкой и Луганской областей. При этом значительную часть обеих областей остаются под защитой Украины.
Россия присоединит «ДНР» и «ЛНР», как Крым?
Об этом речи сейчас не идет. Идея не имеет широкой поддержки в России: доля россиян, желающих воссоединить страну с Донбассом, с 2016 года стабильна и не превышает, согласно опросам общественного мнения, четверти населения. Кроме того, в случае «воссоединения», встанет вопрос затрат на восстановление Донбасса; необходимая сумма оценивается более чем в 21 миллиард долларов. Такие затраты Россия себе позволить не может.
Георгий Чижов сомневается, что России нужны эти регионы.
«Они полностью деградировали с экономической, гуманитарной, экологической точек зрения, — отмечает политолог. — Сейчас Россия по крайней мере не обязана обеспечивать там хоть какие-то социальные стандарты — люди там живут значительно беднее, чем в России и Украине. Ожидать вспышки патриотических настроений и сплочения россиян вокруг власти, как это было после Крыма, тоже не приходится. Опросы общественного мнения показывают, что настроения-то немножко не те».
С ним согласен Андрей Кортунов из Российского совета по международным делам. «Понятно, что едва ли можно рассчитывать на широкое международное признание, — отмечает он. — Скорее всего, [ЛНР и ДНР] окажутся в положении Абхазии и Южной Осетии с той разницей, что там [в ЛНР и ДНР] гораздо больше людей.
Соответственно, объемы экономической поддержки, которая требуется, тоже значительно больше, чем в случае с этими южнокавказскими территориями». Он отмечает, что за восемь лет не видел никаких проектов, которые были бы успешно реализованы в Донецке или Луганске.