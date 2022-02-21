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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Февраль » 21 » 21:28:15

«ДНР» и «ЛНР» Россия признала независимыми республиками! Путин подписал указ и вводит войска на Донбасс

Вчера, 20:20:19 4989 9 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«ДНР» и «ЛНР» Россия признала независимыми республиками! Путин подписал указ и вводит войска на Донбасс

 Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом сообщил Кремль, передает «Интерфакс».
 
Напомним, сегодня днем 21 февраля прошло заседание Совета безопасности РФ. В его ходе зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил признать независимость ДНР и ЛНР, заявив, что эти территории Украине «не нужны». Это предложение поддержали все участники заседания.

Обращение Путина относительно признания «Д/ЛНР». Основные тезисы

Начал с экскурса в историю и заявил, что практически вся современная Украина была «целиком и полностью создана Россией». Другие заявления:
  • ✴️ Хрущев зачем-то подарил Украине Крым
  • ✴️ Ситуация на Донбассе приобрела критический характер
  • ✴️ Сталин передал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии
  • ✴️ Ленин автор и архитектор Украины
  • ✴️ Донбасс втиснули в Украину
  • ✴️ Украина для РФ не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть ее собственной истории, культуры, это наши близкие и родственники
  • ✴️ Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация.
 

Еще порция заявлений от Путина:

  • ✴️ Украина приписывает себе завоевание независимости. Но это не так. Распад исторической России под названием СССР - на совести большевиков
  • ✴️ Россия всегда сотрудничала с Украиной, с уважением к ее интересам
  • ✴️ В Киеве использовали диалог с Россией в качестве предмета торга с Западом
  • ✴️ Украина никогда не имела традиций собственной государственности
  • ✴️ Материальная поддержка Майдана со стороны посольства США составляла $1 млн в день в 2013-2014 гг.
  • ✴️ России известны имена всех тех, кто организовал трагедию в Одессе 2 мая: «Мы сделаем все, чтоб найти их, привлечь к ответственности и покарать»
  • ✴️ Украина собирается создать ядерное оружие
  • ✴️ Деятельностью украинских вооруженных сил и спецслужб руководят иностранные советники
  • ✴️ США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий.
 

Россия думала о вступлении в НАТО

Еще порция заявлений от Путина:
  • ✴️ Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны
  • ✴️ Вступление Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности РФ
  • ✴️ В 2000 году РФ интересовала у США, примет ли их НАТО. Реакция была сдержанной
  • ✴️ В документах НАТО Россия - враг
 

Какие новые права появляются у России? А обязанности? Например, по защите этих «республик»?

Единственное отличие от нынешней ситуации — Россия снимет с себя внутреннее ограничение и сможет официально разместить в Донецке, Луганске и на территории Донбасса свои вооруженные силы. Руководство «ДНР» уже сообщило, что планирует обратиться за официальной военной помощью к России. Причем весь остальной мир (который, вероятно, не последует примеру России и не станет признавать Донбасс) будет считать размещение российских военных баз на территории другого государства без его согласия прямой агрессией.
 
Важно, что в «конституциях» обеих «республик» написано, что их границы остаются неизменными с момента образования — то есть с «референдумов» 2014 года, которые, с точки зрения сепаратистов, прошли на всей территории Донецкой и Луганской областей. При этом значительную часть обеих областей остаются под защитой Украины.

Россия присоединит «ДНР» и «ЛНР», как Крым?

Об этом речи сейчас не идет. Идея не имеет широкой поддержки в России: доля россиян, желающих воссоединить страну с Донбассом, с 2016 года стабильна и не превышает, согласно опросам общественного мнения, четверти населения. Кроме того, в случае «воссоединения», встанет вопрос затрат на восстановление Донбасса; необходимая сумма оценивается более чем в 21 миллиард долларов. Такие затраты Россия себе позволить не может.
 
Георгий Чижов сомневается, что России нужны эти регионы.
«Они полностью деградировали с экономической, гуманитарной, экологической точек зрения, — отмечает политолог. — Сейчас Россия по крайней мере не обязана обеспечивать там хоть какие-то социальные стандарты — люди там живут значительно беднее, чем в России и Украине. Ожидать вспышки патриотических настроений и сплочения россиян вокруг власти, как это было после Крыма, тоже не приходится. Опросы общественного мнения показывают, что настроения-то немножко не те». 
 
С ним согласен Андрей Кортунов из Российского совета по международным делам. «Понятно, что едва ли можно рассчитывать на широкое международное признание, — отмечает он. — Скорее всего, [ЛНР и ДНР] окажутся в положении Абхазии и Южной Осетии с той разницей, что там [в ЛНР и ДНР] гораздо больше людей.
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Соответственно, объемы экономической поддержки, которая требуется, тоже значительно больше, чем в случае с этими южнокавказскими территориями». Он отмечает, что за восемь лет не видел никаких проектов, которые были бы успешно реализованы в Донецке или Луганске.
Тэги: россия, ЛНР, ДНР, Путин
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Комментариев: 7
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 21:43:26, Вчера [Материал]

Мудак ёбанный
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:00:10, Вчера [Материал]

Хтось ще сумнівався що так і буде... нажаль.
danza
3 Светлана (danza)   • 22:13:50, Вчера [Материал]

Пустили ситуацию на самотек - теперь отгребаем... За 8 лет можно было сделать какие-то шаги по ослаблению напряженности, тем более, Зеленский получил президентство, обещая закончить войну, впрочем, как и Порошенко... Только быстро свои обязательства они забыли.
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 22:24:22, Вчера [Материал]

Какие именно шаги?))
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 22:32:35, Вчера [Материал]

гарнэ пытання....
predi
5 predi (predi)   • 22:26:51, Вчера [Материал]

Новина для кацапських дурнів, а нам і так було давно ясно що ніяких ДНР-ЛНР нема, а є регулярні війська котрі контролюють як територію так і місцевих самозваних орків у владі.
А офіційне визнання цієї окупованої території для нас має більші плюси ніж мінуси.
Кацапи таким чином вийшли з мінського договору і офіційно визнали що окупували цю територію, а це неодмінно повинно привести до посилення санкцій. Головне що нам не втюрили ці території на умовах орків, бо тоді ми знов підпали б під повний контроль московії.
Тепер потрібно поступить як з Кримом.
Відключити світло, газ і воду і нехай окупант забезпечує всім необхідним ці регіони несучи при цьому чималі збитки.
melan
7 melan (melan)   • 23:39:51, Вчера [Материал]

Они сам захотели так жить- без закона. Это их проблемы. Пускай теперь русские налоплательщики, за них платят. Но нужно условие. Все кто захочет переехать с донбаса на Украину, - нужно сажать в тюрьму на 3 года. Ибо если б хотели жить в Украине, у них для этого было 8 лет. А теперь Всё!
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