«ДНР» и «ЛНР» Россия признала независимыми республиками! Путин подписал указ и вводит войска на Донбасс

Напомним, сегодня днем 21 февраля прошло заседание Совета безопасности РФ. В его ходе зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил признать независимость ДНР и ЛНР, заявив, что эти территории Украине «не нужны». Это предложение поддержали все участники заседания.

Обращение Путина относительно признания «Д/ЛНР». Основные тезисы

Начал с экскурса в историю и заявил, что практически вся современная Украина была «целиком и полностью создана Россией». Другие заявления:

✴️ Хрущев зачем-то подарил Украине Крым

✴️ Ситуация на Донбассе приобрела критический характер

✴️ Сталин передал Украине земли, принадлежавшие Польше, Румынии и Венгрии

✴️ Ленин автор и архитектор Украины

✴️ Донбасс втиснули в Украину

✴️ Украина для РФ не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть ее собственной истории, культуры, это наши близкие и родственники

✴️ Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас вполне это устраивает. Мы готовы вам показать, что такое настоящая декоммунизация.

Еще порция заявлений от Путина:

✴️ Украина приписывает себе завоевание независимости. Но это не так. Распад исторической России под названием СССР - на совести большевиков

✴️ Россия всегда сотрудничала с Украиной, с уважением к ее интересам

✴️ В Киеве использовали диалог с Россией в качестве предмета торга с Западом

✴️ Украина никогда не имела традиций собственной государственности

✴️ Материальная поддержка Майдана со стороны посольства США составляла $1 млн в день в 2013-2014 гг.

✴️ России известны имена всех тех, кто организовал трагедию в Одессе 2 мая: «Мы сделаем все, чтоб найти их, привлечь к ответственности и покарать»

✴️ Украина собирается создать ядерное оружие

✴️ Деятельностью украинских вооруженных сил и спецслужб руководят иностранные советники

✴️ США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий.

Россия думала о вступлении в НАТО

Еще порция заявлений от Путина:

✴️ Отказываетесь от собственного прошлого, от так называемого колониального наследия Российской Империи? Ну тогда будьте здесь последовательны

✴️ Вступление Украины в НАТО является прямой угрозой безопасности РФ

✴️ В 2000 году РФ интересовала у США, примет ли их НАТО. Реакция была сдержанной

✴️ В документах НАТО Россия - враг

Какие новые права появляются у России? А обязанности? Например, по защите этих «республик»?

Единственное отличие от нынешней ситуации — Россия снимет с себя внутреннее ограничение и сможет официально разместить в Донецке, Луганске и на территории Донбасса свои вооруженные силы. Руководство «ДНР» уже сообщило, что планирует обратиться за официальной военной помощью к России. Причем весь остальной мир (который, вероятно, не последует примеру России и не станет признавать Донбасс) будет считать размещение российских военных баз на территории другого государства без его согласия прямой агрессией.

Важно, что в «конституциях» обеих «республик» написано, что их границы остаются неизменными с момента образования — то есть с «референдумов» 2014 года, которые, с точки зрения сепаратистов, прошли на всей территории Донецкой и Луганской областей. При этом значительную часть обеих областей остаются под защитой Украины.

Россия присоединит «ДНР» и «ЛНР», как Крым?

Об этом речи сейчас не идет. Идея не имеет широкой поддержки в России: доля россиян, желающих воссоединить страну с Донбассом, с 2016 года стабильна и не превышает, согласно опросам общественного мнения, четверти населения. Кроме того, в случае «воссоединения», встанет вопрос затрат на восстановление Донбасса; необходимая сумма оценивается более чем в 21 миллиард долларов. Такие затраты Россия себе позволить не может.

Георгий Чижов сомневается, что России нужны эти регионы.

«Они полностью деградировали с экономической, гуманитарной, экологической точек зрения, — отмечает политолог. — Сейчас Россия по крайней мере не обязана обеспечивать там хоть какие-то социальные стандарты — люди там живут значительно беднее, чем в России и Украине. Ожидать вспышки патриотических настроений и сплочения россиян вокруг власти, как это было после Крыма, тоже не приходится. Опросы общественного мнения показывают, что настроения-то немножко не те».

С ним согласен Андрей Кортунов из Российского совета по международным делам. «Понятно, что едва ли можно рассчитывать на широкое международное признание, — отмечает он. — Скорее всего, [ЛНР и ДНР] окажутся в положении Абхазии и Южной Осетии с той разницей, что там [в ЛНР и ДНР] гораздо больше людей.

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Соответственно, объемы экономической поддержки, которая требуется, тоже значительно больше, чем в случае с этими южнокавказскими территориями». Он отмечает, что за восемь лет не видел никаких проектов, которые были бы успешно реализованы в Донецке или Луганске.