Константин Огий, полковник из отряда СОБР убит в Украине

«Попали в засаду. Колонну распи****шили [расстреляли]. Пацаны — Красноярск и Новокузнецк», — рассказал один из собеседников.

Позывным Огия якобы был «Абат». Также среди погибших источник назвал фамилии «Мурзин» и «Шлегель». «Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно сколько погибло наших омоновцев», — отметил он.

По сведениям собеседника Тайги.инфо , отряд спецпоразделений вероломно напал на Украину со стороны Белоруссии. 25 февраля Минобороны РФ отчитывалось о захвате аэропорта Гостомель, который находится на западе от Киева, как раз в сторону границы с Белоруссией.

Эксперты CIT, которые специализируются на освещении военных конфликтов, ранее проанализировали видео из Киева и опубликованные кадры допроса пленных и пришли к выводу, что в город пытались прорваться сотрудники российских ОМОН и СОБР.



Журналисты Moscow Times подтвердили личность пленного, который представился военнослужащим ОМОН Росгвардии Евгением Плотниковым из Новокузнецка в Кемеровской области. Издание пишет, что 3 февраля 80 человек от отряда новокузнецкого ОМОН отправили в Кемерово, а оттуда вместе с местным ОМОНом все улетели в Смоленск и в Гомель в Белоруссии.



«24 февраля нам объявили, что будем захватывать Украину. Прорывались вместе с белорусскими войсками. Сначала пошли войска РФ. На следующее утро уже ОМОН и СОБР в зачищенный сектор, там же увидели белорусских солдат. Задача была захватить Киев за один день. Нам выдали праздничные георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны», — рассказал он.



Еще один источник среди силовиков Кузбасса утверждает, что речь идет о нескольких десятках погибших. Самолет с трупами ожидают 28 февраля.

Официальных комментариев от Росгвардии, которой подчиняются ОМОН и СОБР, и от Минобороны РФ по этой ситуации не поступало. В пресс-службе управления Росгвардии по Кемеровской области несколько раз не ответили на звонки Тайги.инфо. Последняя новость на сайте ведомства посвящена тому, что в Новокузнецке сотрудники ОМОН «в преддверии Дня памяти по погибшим коллегам» провели для школьников «турнир по мини-футболу в валенках».

(Отметим, что данные сторон о потерях в конфликте нуждаются в независимых оценках).



Константин Огий прошел Афганистан и Чечню, писал «АиФ». В Афганистан он попал в 18 лет.

В Чечне Огий воевал в 1995—1996 годах. Во время подрыва бронемашины, весь личный состав, включая Огия, получил контузию. Но он, как пишет российская газета, используя ручной пулемет, один спас целое подразделение.