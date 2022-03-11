Где и как получить бесплатную правовую помощь во время войны?

Украинцы во время войны могут в дистанционном режиме получить бесплатную консультацию с юристом или помощь в обращении в суд. Центр общественного здоровья советует обращаться в Координационный центр предоставления правовой помощи.
Сделать это можно, перейдя по ссылке: https://www.facebook.com/Ukraine.Legal.Aid
Здесь вы можете:
- получить консультацию можно бесплатно. Для этого есть единственный телефонный номер – 0 800 213 103. Звонки в пределах Украины также бесплатные.
- также можно получить правовую помощь с помощью мобильного приложения "Бесплатная правовая помощь". Чтобы загрузить его на Google Play или App Store, перейдите по ссылке https://www.legalaid.gov.ua.
- еще одно приложение, в котором можно получить бесплатную правовую помощь – "Твое право". Чтобы загрузить его, нажмите здесь.
- также есть чат-боты в мессенджерах, где вас могут бесплатно проконсультировать по юридическим вопросам.
Чтобы начать консультацию в Telegram, перейдите по ссылке
Чтобы начать консультацию в Viber, перейдите по ссылке
.
Кроме того, вы можете получить консультацию в кабинете клиента на сайте системы "Бесплатная правовая помощь". Для этого перейдите по ссылке
.
Также следует воспользоваться БПД, если вам необходима помощь в обращении в суд. Для этого у вас должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП).
Ознакомиться с видами безвозмездной вторичной правовой помощи, категориями лиц, имеющих на нее право, и перечнем необходимых документов можно в разделе "Бесплатная вторичная правовая помощь".
Правовые консультации также можно просмотреть на справочно-информационной платформе правовых консультаций WikiLegalAid.
Отметим, что на западе Украины некоторые местные центры по оказанию бесплатной правовой помощи все еще работают в штатном режиме. Узнать адреса и контакты можно по ссылке
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Напомним, в Министерстве цифровой трансформации составили перечень полезных чат-ботов
в период войны, где можно "сдавать" врага, а также волонтерить или искать помощь с жильем, лекарством или транспортом.