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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Март » 11 » 15:39:10

Где и как получить бесплатную правовую помощь во время войны?

11 Марта 2022, 15:39:34 682 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где и как получить бесплатную правовую помощь во время войны?

 Украинцы во время войны могут в дистанционном режиме получить бесплатную консультацию с юристом или помощь в обращении в суд. Центр общественного здоровья советует обращаться в Координационный центр предоставления правовой помощи.

Сделать это можно, перейдя по ссылке: https://www.facebook.com/Ukraine.Legal.Aid

Здесь вы можете:

  • получить консультацию можно бесплатно. Для этого есть единственный телефонный номер – 0 800 213 103. Звонки в пределах Украины также бесплатные.
  • также можно получить правовую помощь с помощью мобильного приложения "Бесплатная правовая помощь". Чтобы загрузить его на Google Play или App Store, перейдите по ссылке https://www.legalaid.gov.ua.
  • еще одно приложение, в котором можно получить бесплатную правовую помощь – "Твое право". Чтобы загрузить его, нажмите здесь.
  • также есть чат-боты в мессенджерах, где вас могут бесплатно проконсультировать по юридическим вопросам.

Чтобы начать консультацию в Telegram, перейдите по ссылке

Чтобы начать консультацию в Viber, перейдите по ссылке.

Кроме того, вы можете получить консультацию в кабинете клиента на сайте системы "Бесплатная правовая помощь". Для этого перейдите по ссылке.

Также следует воспользоваться БПД, если вам необходима помощь в обращении в суд. Для этого у вас должна быть квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Ознакомиться с видами безвозмездной вторичной правовой помощи, категориями лиц, имеющих на нее право, и перечнем необходимых документов можно в разделе "Бесплатная вторичная правовая помощь".

Правовые консультации также можно просмотреть на справочно-информационной платформе правовых консультаций WikiLegalAid.

Отметим, что на западе Украины некоторые местные центры по оказанию бесплатной правовой помощи все еще работают в штатном режиме. Узнать адреса и контакты можно по ссылке.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации составили перечень полезных чат-ботов в период войны, где можно "сдавать" врага, а также волонтерить или искать помощь с жильем, лекарством или транспортом.
Тэги: Право, полезные ссылки, юриспруденция, консультации, информация
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