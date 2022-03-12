Украина в Евросоюзе: нас примут хотя и не по ускоренной процедуре

Участники неформального саммита ЕС во французском Версале поддерживают вступление Украины в ЕС, но не по ускоренной процедуре, о которой просит официальный Киев.
Заявка на присоединение ЕС была подписана президентом Владимиром Зеленским в конце февраля. Рассмотрение заявки проходит на фоне продолжающихся третью неделю боевых действий после вероломного вторжения российской армии в Украину. Кроме этого, ЕС продемонстрировал беспрецедентное единство, поддерживая сопротивление украинцев: принял миллион с лишним беженцев, ввел санкции против России и изучает возможность снижения энергозависимости от Москвы до конца текущего года.
Напомним, 1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. Участники версальского слета также сошлись во мнениях о безальтернативности европейского пути Украины. Открытым остается вопрос о сроках присоединения.
По материалам: Евроинтеграция, Евросоюз, Украина, новости Украины, ЕС, политика,