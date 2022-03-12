ЖЖ Журнал инфо

Сегодня: Воскресенье, 13 Марта 2022    06:45:42
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2022 » Март » 12 » 13:52:24

Украина в Евросоюзе: нас примут хотя и не по ускоренной процедуре

Вчера, 13:52:24 511 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Украина в Евросоюзе: нас примут хотя и не по ускоренной процедуре

 Участники неформального саммита ЕС во французском Версале поддерживают вступление Украины в ЕС, но не по ускоренной процедуре, о которой просит официальный Киев.

Заявка на присоединение ЕС была подписана президентом Владимиром Зеленским в конце февраля. Рассмотрение заявки проходит на фоне продолжающихся третью неделю боевых действий после вероломного вторжения российской армии в Украину. Кроме этого, ЕС продемонстрировал беспрецедентное единство, поддерживая сопротивление украинцев: принял миллион с лишним беженцев, ввел санкции против России и изучает возможность снижения энергозависимости от Москвы до конца текущего года.



Напомним, 1 марта Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление. Участники версальского слета также сошлись во мнениях о безальтернативности европейского пути Украины. Открытым остается вопрос о сроках присоединения.
   По материалам: Евроинтеграция, Евросоюз, Украина, новости Украины, ЕС, политика,
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus