Новости в Украине

Актуальные новости сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Украине и мире, криминальные новости, аварии, ДТП, курьезы и другие события в мире. Новини сьогодні. Политика. Украина в Евросоюзе: нас примут хотя и не по ускоренной процедуре - 12 Марта 2022