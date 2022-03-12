С понедельника в Украине возобновляется учебный онлайн-процесс

Уже в следующий понедельник, в 14 регионах Украины возобновляется учебный процесс. Дети, временно переместившиеся в другие регионы Украины, с согласия родителя могут приобщиться к обучению в школе по месту, где проживают, в любом формате.
Для тех, кто будет заниматься дистанционно, вынужденно временно переехал в другой регион страны или за границу, МОН совместно с компанией Google Украина запускает цифровую платформу – Всеукраинское онлайн -расписание – https://mon.gov.ua/ru/vseukrayinskij-rozklad
К ней получат доступ все желающие в реальном времени. Каждый урок содержит видео, конспект, тестовые задания. Поскольку в некоторых регионах интерент нестабильный или временно отсутствует, будет дополнительно запущена трансляция уроков для 5-11 классов на телевидении. Также все уроки будут доступны на ТВ-платформах Megogo, 1+1 video, Киевстар ТВ.
Чтобы ученики могли присоединиться к обучению, МОН использует платформу Всеукраинская школа онлайн
. На этой платформе учащиеся 5-11 классов могут получить полный доступ к учебным материалам.