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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2022 » Март » 12 » 20:52:13

С понедельника в Украине возобновляется учебный онлайн-процесс

Вчера, 20:52:38 483 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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С понедельника в Украине возобновляется учебный онлайн-процесс

 Уже в следующий понедельник, в 14 регионах Украины возобновляется учебный процесс. Дети, временно переместившиеся в другие регионы Украины, с согласия родителя могут приобщиться к обучению в школе по месту, где проживают, в любом формате.

Для тех, кто будет заниматься дистанционно, вынужденно временно переехал в другой регион страны или за границу, МОН совместно с компанией Google Украина запускает цифровую платформу – Всеукраинское онлайн -расписание – https://mon.gov.ua/ru/vseukrayinskij-rozklad

К ней получат доступ все желающие в реальном времени. Каждый урок содержит видео, конспект, тестовые задания. Поскольку в некоторых регионах интерент нестабильный или временно отсутствует, будет дополнительно запущена трансляция уроков для 5-11 классов на телевидении. Также все уроки будут доступны на ТВ-платформах Megogo, 1+1 video, Киевстар ТВ.

Чтобы ученики могли присоединиться к обучению, МОН использует платформу Всеукраинская школа онлайн. На этой платформе учащиеся 5-11 классов могут получить полный доступ к учебным материалам.
Тэги: онлайн-школа, школа, дети, расписание, Обучение
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