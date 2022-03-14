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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2022 » Март » 14 » 05:05:45

Кадыров заявил, что находится под Киевом, угрожает Арестовичу и предлагает украинцам сдаться

Вчера, 05:05:45 1126 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Кадыров заявил, что находится под Киевом, угрожает Арестовичу и предлагает украинцам сдаться

Начиная с 13 марта многие СМИ сообщали о возможном местонахождении Кадырова в Украине. Он прокомментировал это в своем телеграм-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что опубликованное им ранее видео, снято в Гостомеле под Киевом.

«На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? […] Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас пятиминутная готовность».

Также в своем сообщении Кадыров призывает украинцев сдаться и «становиться рядом».

Также, Кадыров ответил на заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что украинские войска «уничтожат» руководителя Чечни, если тот «действительно под Киевом».

«Почему «если»? Ты не видел съемки или я должен постучать в твои двери?» – заявил Кадыров в Telegram.

По оперативным данным Слідства.Інфо, кадыровцы действительно закрепились в военном городке в Гостомеле под Киевом и удерживают там заложников, предположительно, мирных жителей пытают. Однако информация о пребывании главы Чечни в Украине не подтверждена никакими официальными источниками.

Тэги: кадыров, новости Украины, война России против Украины, россияокупант, россияагрессор, новости россии
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