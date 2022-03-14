9 лучших бесплатных VPN-сервисов для компьютеров и смартфонов

Для того чтобы не отказываться от своих привычек посещать те или иные соцсети, уже давно изобрели VPN-сервисы. В этой статье мы подобрали доступные сервисы, которые помогут пользователям беспрепятственно заходить на те или иные площадки, чтобы быть в курсе событий.
1. Windscribe
Основной плюс этого сервиса — 10 ГБ бесплатного трафика в месяц (после подтверждения электронной почты) и возможность выхода в интернет через десятки серверов по всему миру. Чтобы увеличить лимит на 5 ГБ, нужно опубликовать запись в Twitter. При этом за каждого пользователя, зарегистрировавшегося по вашей ссылке, добавляется ещё 1 ГБ.
Для регистрации не нужны личные данные, сервис запрашивает лишь логин и пароль. При желании можно указать свой имейл, чтобы получить доступ к аккаунту, если забудете пароль. На эту же почту будут приходить уведомления о начислении новых лимитов трафика.
Бесплатная версия позволяет использовать сервис только на одном устройстве.
2. Proton VPN
Довольно неплохой VPN‑сервис, доступный на всех основных платформах. В бесплатной версии можно подключаться с одного устройства к серверам в трёх странах на выбор. При этом нет никаких логов и ограничений на количество трафика, что даже важнее для большинства пользователей.
Помимо одновременной работы всего с одного устройства, к минусам можно отнести отсутствие поддержки стриминговых сервисов и торрентов. Для всего этого нужна платная подписка.
3. Browsec
Ещё один VPN без ограничений по трафику, который доступен в виде мобильного приложения и расширения для популярных браузеров. Благодаря функции Smart Settings сервис может автоматически включаться только на выбранных сайтах, пропуская остальной трафик напрямую. Бесплатно эта фишка работает только для одного сайта.
Из других ограничений — всего четыре доступных сервера и скорость около 20 Мбит/с против 100 Мбит/с в премиум‑версии.
4. SurfEasy
Удобный VPN‑сервис для смартфонов и компьютеров, который поможет легко обойти региональные ограничения. SurfEasy позволяет использовать на бесплатном аккаунте до пяти устройств одновременно. Ограничений по скорости нет, но есть лимит на трафик: всего лишь 500 МБ в месяц.
Кроме того, сервис предоставляет блокировку трекеров рекламы и расширенный список серверов для подключения, но они доступны только по платной подписке.
5. Betternet
Простой и удобный сервис для стриминга, игр и безопасного сёрфинга в Сети. Работает без регистрации и сложной настройки, достаточно скачать и запустить приложение. Betternet автоматически подключается к самому быстрому серверу, но вручную выбрать его локацию в бесплатной версии нельзя.
В мобильных приложениях при включении VPN всплывает реклама и предложение купить платную подписку.
6. TurboVPN
Быстрый VPN с неограниченным трафиком, который доступен на всех популярных платформах, включая мобильные. В TurboVPN есть встроенный браузер, а также доступен выбор протокола соединения. А вот расположение сервера менять нельзя — для этого необходимо купить подписку.
Как и все бесплатные VPN-сервисы, при запуске TurboVPN предлагает всё-таки выбрать тариф и показывает рекламу, но не слишком навязчиво.
7. Avira Phantom VPN
Очень простой сервис от создателей одноимённого антивируса, призванный обеспечить анонимную работу в интернете. Бесплатно выделяется 500 МБ в месяц, после регистрации лимит увеличится до 1 ГБ.
При этом базовая версия лишена таких функций, как экстренное отключение от Сети и защита от DNS‑утечек.
8. Private Tunnel
Один аккаунт позволяет работать с Private Tunnel на трёх девайсах. Возможен выбор из девяти серверов. При этом предоставляется лишь 200 МБ интернет‑трафика в месяц. Если лимит исчерпается, можно купить пакет на 20 или 100 ГБ.
9. Cloudflare WARP
Этот бесплатный VPN от известного DNS‑провайдера Cloudflare работает на Windows, macOS и мобильных платформах. Ограничений по трафику и скорости нет: можно без проблем смотреть онлайн‑видео вплоть до 4К, пользоваться стримингом и торрентами.
Cloudflare WARP автоматически выбирает лучший сервер. Указать страну вручную и, соответственно, изменить местоположение нельзя. Несмотря на это сервис с лёгкостью обходит все виды блокировок. Если вам нужна приватность, а не полная анонимность — это идеальный вариант.