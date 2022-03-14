Шубы, картины и тарелки HERMES: Как выглядит дворец кума Путина Медведчука под Киевом изнутри

После начала российского вторжения и убийства тысяч мирных жителей кум президента России Путина украинский политик Виктор Медведчук исчез из информационного пространства. Известно, что он скрылся из своего киевского имения, где должен был сидеть под домашним арестом по подозрению в госизмене.
Адвокаты политика говорят, что он «находится в «безопасном месте», но где именно неизвестно. По информации источников «Следства.Инфо», Медведчук официально не уезжал за пределы Украины. Его жена Оксана Марченко за несколько дней до начала войны уехала в Беларусь, а накануне вторжения России в Украину записала видео в Москве.
Пока кум Путина сидел под домашним арестом, он также реконструировал свой дворец под Киевом – вблизи живописной Пущи-Водицы. На днях на территорию дворца пришли активисты, которые взяли его под временный контроль, чтобы мародеры не развороваливещи и драгоценности.
Активисты ждут правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество.
Журналистам «Следства.Инфо» удалось попасть на территорию дворца и своими глазами увидеть, как он выглядит изнутри и что там хранил кум Путина.
Активист ведет нас во дворец Медведчука. Многие годы Петр охранял от мародерства знаменитую «хонку» Виктора Януковича в Межигорье. Теперь, говорит Петр, работы прибавилось.
Сам дворец сейчас пуст. Семья Медведчука его реконструировала и перестраивала, поэтому внутри сейчас только голые стены и деревянные балки. Вероятно, строители тоже сбежали из дворца, потому что там до сих пор висят куртки и личные вещи. На полу разложен гипсовый орнамент будущего потолка.
Масштаб дворца впечатляет. Там должно быть больше сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни и гостиной. Само здание имеет площадь более двух тысяч квадратных метров. Полгода назад журналисты программы "Схемы" получили планы и чертежи реконструкции дворца.
В глубине дворца завершалось строительство бассейна, уже даже украшенное стенами мраморной плиткой.
«Надеюсь, в будущем это имение станет комплексом отдыха для детей», – говорит активист Петр.
На территории дворца Медведчука есть еще несколько домов. Возле озера расположен домик в японском стиле, с другой — другой, похожий на охотничий.
Но самое интересное мы увидели в глубине дома, возле гаражей. Пока во дворце продолжалась реконструкция, многие ценные вещи и предметы роскоши Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения. Петр находит среди сотен ключей подходящий и открывает дверь.
Такого количества дорогостоящих вещей на один квадратный метр мы еще не видели! Комнаты заставлены напрочь картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Большинство из них просто лежат друг на друге. Среди картин поставили игровой автомат Admiral XXXL.
В следующей комнате тоже картины. Из золотой рамы на нас смотрит жена Медведчука Оксана Марченко, рядом лежит рамка с надписью Оксана Марченко лучшая.
Рядом расположен гардероб с платьями и вечерними нарядами, вероятно, Оксаны Марченко. Некоторые платья напоминают те, где Марченко выступала на телеэкранах.
На подоконнике стоит стационарный телефон с подписями на кнопках: "релакс-зона", "джакузи", "бассейн", "белая комната", "спортзал", "каминный зал", кабинеты, спальни и многое другое. Даже «кинотеатр» и «колыба». Интересно, можно обойти все эти помещения за один день?
Далее заходим в «шубохранилище» – это отдельная комната, где хранятся меховые вещи жены кума Путина. Мы насчитали несколько десятков шуб и других элементов гардероба. На полочках стоят головы манекенов с меховыми шапками на них.
Сбоку в коридоре стоят большие коробки, внутри – меньшие коробки оранжевого цвета с логотипом Hermes Paris. Это роскошные тарелки и сервизы, которые стоят сотни, а иногда тысячи евро за единицу. К примеру, одна эта небольшая тарелка с изображением леопарда стоит 11 тысяч гривен. Посуда этой элитной марки в коробках — десятки или сотни штук.
Петр ведет нас в подвал. Там Медведчуки хранили чемоданы Louis Vuitton и другие дорогостоящие предметы. Из-под черного мусорного пакета виден чемодан, внешне напоминающий модель Louis Vuitton Alzer-80. На официальном сайте она стоит около 400 тысячгривен.
Наряду с хрустальной люстрой, оценить стоимость которой нам не по силам, стоит пулемет «Максим». Из надписи узнаем, что пулемет Медведчук подарили его охранники и водители в 2004 году в честь 50-летия.
Можно было бы еще долго исследовать стоимость того, что спрятано в хозяйственных комнатах дворца Медведчука, но из тарелки и чемодана общая картина стала понятна. Следует заметить, что дворец находился в состоянии реконструкции, в нем не жили, то есть вряд ли хранили здесь самые ценные вещи — только те, которые в ежедневном обиходе не были нужны.
Активисты пока не понимают, сколько времени займет описание этого имущества и что с ним дальше делать. Они надеются, что имение и все эти ценные вещи станут собственностью государства.
На днях президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии и национализации.