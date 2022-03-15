Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией





Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией (коллаборационизм), сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко."Закон о коллаборационизме уже подписан президентом, по моей информации, и будет опубликован", – сказал Корниенко в эфире телеканала "1+1" во вторник.Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта приняла в целом законопроекты №5143 и №5144 о борьбе с коллаборационизмом.

Уголовный кодекс дополнится статьей 111−1 Колаборационная деятельность. Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством - агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными, или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Теперь разрешается ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Также это касается юридических лиц.

Лицам, осужденным за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т. д.