Олег Митяев убит в Украине. Генерал-майор армии РФ погиб после спецоперации «Азов»

Ликвидированный отдельным отрядом специального назначения "Азов" генерал-майор армии РФ оказался командиром элитной 150-й мотострелковой дивизии. Звали его Митяев Олег, и теперь с Украины он отправится в Россию только "грузом 200". Об этом сообщает ТСН.



Генерал-майор Олег Юрьевич Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии, которая штурмует Мариуполь, командовал российской группировкой в Сирии. И был поставлен командовать новой 150-й дивизией, развернутой у самой границы с Украиной специально для наступательных действий на Донбассе.

"Ликвидация Митяева - это важное событие, поскольку он является одним из самых перспективных и знаковых российских военачальников. Это серьезный удар по боевому духу российских командиров. И успех Героев Мариуполя, которые сражаются в полном окружении", - считает военный эксперт Юрий Бутусов.



Стоить отметить, что это будет уже четвертый военный генерал и пятый, если считать с Росгвардией, которые были ликвидированы на территории Украины. Известно, что в 2015 году Митяев командовал российскими войсками на Донбассе.

Напомним, что 26 февраля во время безуспешной попытки взять Киев был убит генерал чеченского полка Нацгвардии Магомед Тушаев. А 3 марта появились сообщения о гибели неподалеку от Мариуполя генерал-майора россии Андрея Суховецкого

В начале марта под Харьковом бойцы ВСУ убили генерал-майора рф Виталия Герасимова, "отжимавшего" Крым и воевавшего в Чечне.





В понедельник, 14 марта, воины ВСУ ликвидировали командира 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады — полковника РФ Сергея Порохню.

Генерал-майор Олег Юрьевич Митяев, командир 150-й мотострелковой дивизии

"Элитная" десятка РФ

За 20 дней российского вторжения Силы обороны Украины ликвидировали более 10 представителей высшего командования российских войск. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

В опубликованном перечне четверо генерал-майоров, три полковника и три подполковника. По предварительным подсчетам, армия Путина на украинской земле потеряла:

генерал-майор Тушаев Магомед — командир 141-го моторизированного полка Национальной гвардии Чечни, ликвидирован под Гостомелем;

генерал-майор Герасимов Виталий — первый заместитель 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, убит под Харьковом;

генерал-майор Колесников Андрей — командующий 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа, ликвидирован 11 марта;

генерал-майор Суховецкий Андрей — заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, убит 28 февраля под Мариуполем, а его смерть подтвердил президент РФ Владимир Путин;

полковник Захаров Андрей — командир 6-го полка (Чебаркуль) 90-й танковой дивизии Центрального военного округа, убит под Киевом 9-10 марта;

полковник Порохня Сергей — командир 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады Центрального военного округа;

полковник Николаев Игорь — командир 252-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, убит 15 марта под Харьковом;

подполковник Агарков Юрий — командир 33-го мотострелкового полка гвардии;

подполковник Сафронов Дмитрий — заместитель командира бригады морской пехоты, ликвидирован 6 марта под Харьковом;

подполковник Ермолин Михаил — командир дивизиона воинской части 12776;

полковник Исайкин Виктор — погиб в начале марта, его смерть подтвердил глава Мордовской Республики.

“Смерть ждет каждого военного РФ, каким бы “элитным” его не считали оккупанты. На украинской земле ему одна цена – удобрение для черноземов. Слава Украине!" – говорится в сообщении СНБО.