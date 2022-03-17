Из Украины в Турцию. Правила для переселенцев

Не Европой единой. Укранцы сегодня пытаются найти временное или постоянное убежище по всему миру. Турция - не исключение. Многие наши соотечественники ринулись на автобусах и автомобилях в солнечную Турцию, чтобы обрести там мир и спокойную жизнь хотя бы на время. В связи с вынужденными мерами по эвакуации украинцев, а также их прибытием в Турецкую Республику Посольством Украины был разработан вопрос дополнительной социальной защиты с соответствующими государственными органами Турции и разработаны соответствующие рекомендации для координации действий граждан Украины.

Перед выездом в Турцию, а также в случае Вашего пребывания в стране просим внести информацию о себе по следующей форме.

В случае запланированного группового въезда в Турцию, кроме указанной формы просьбы направить на горячую линию Посольства Украины список граждан с соответствующими данными +90 539 550 98 98 (WhatsApp, Signal, Telegram).

Требования турецкой стороны к документам при пересечении границы гражданами Украины:

наличие загранпаспорта (биометрического или обычного)/ID – карты, действующей. В случае следования по суше через страны ЕС есть возможность продлить срок действия паспорта в Посольстве Украины в Румынии или Посольстве Украины в Болгарии бесплатно;

при отсутствии у ребенка загранпаспорта вопрос пропуска ребенка по свидетельству о рождении, пропуска в сопровождении представителей по доверенности решается в индивидуальном порядке во взаимодействии Посольства с Государственной миграционной службой Турции.



Где перейти границу и как добраться до Турции по транзиту?

Морской путь, конечно же, закрыт. Другие варианты:

Перейти границу с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией или Молдовой, добраться до ближайшего аэропорта, откуда есть рейсы в Турцию, купить билет, пройти таможню и направиться прямо в один из городов страны. Бесплатные рейсы дают Wizz Air (бронирование билетов - https://wizzair.com/ru-ru#/rescue , однако нужно проверять, актуально ли направление вообще, и не выбрана ли вся квота) и LOT (https://www.lot.com/ua/uk) - скидки в 30-99%;

В настоящее время сформирован штаб в Украине (Львов), который централизованно организует выезд в Турцию: тел. +380635767740, +380635767754. После обращения к нему вас посадят на автобус прямо из Львова и осуществят координацию передачи ваших данных для получения статуса и нахождения убежища (переход границы в болгарском Бургасе); (рекомендуем воздержаться от подачи на статус международной защиты и воспользоваться безвизовым режимом в 90 дней легального пребывания. По истечении 90 дней возможно продление пребывания по туристическому виду на пребывание. Официальный статус международной защиты (гуманитарной визы) во многом ограничивает ваши права, бюрократия занимает много времени, особых преимуществ для беженцев не предвидится.



В случае предложения вам статуса международной защиты – советуем соглашаться в случае крайней нужды (нет возможности самостоятельно найти жилье, у вас нет сбережений на первое время и т.д.)

Можно самостоятельно попытаться доехать по железнодорожному или автотранспорту до Бургаса (Болгария). Для этого лучше переходить границу Украина – Румыния, в Румынии сесть бесплатно в Сучавах или Тулче на автобус FlixBus, заказав ваучер на перевозку на https://www.flixbus.ua/pidtrymka-ukrainy . Или за деньги выбрать путешествие по железной дороге от какого-то города Румынии до ближайшего к турецким границам места Болгарии (например, Бухарест – Бургас, https://rail.cc/ru/train/bucharest-to-burgas);

Автомобилем Румыния – Болгария (Бургас) – Эдирне.



В последних трех случаях ваша конечная точка назначения – турецкий Эдирне.

Если Вам есть где проживать:

разрешенный срок пребывания в стране для граждан Украины составляет 90 дней на полгода (в случае превышения вопрос неуплаты штрафа обрабатывается индивидуально через дипломатические учреждения Украины вместе с Государственной миграционной службой Турции);

если вы планируете находиться в Турции более 90 дней, необходимо подать заявление в отделение государственной миграционной службы Турции по месту нахождения для получения краткосрочного вида на жительство (туристического);

вид на жительство необходим для легализации статуса, пользования банковскими услугами, социальными услугами и мобильной связью;



Если Вам негде проживать:

перед въездом заполните, пожалуйста, форму;

информируйте консула сообщением по телефону горячей линии +90 539 550 98 98 (Анкара), +90 530 612 55 77 (Стамбул), +90 554 169 96 60 (Анталия);

заполните форму Государственной миграционной службы Турции по ссылке для получения статуса международной защиты и соответствующего гуманитарного вида на жительство.

При целенаправленной эвакуации из Украины в Турцию просим учесть следующее:

- Турецкая Республика не является приграничной страной и такой, которая может предоставить статус беженца и полный пакет социального обеспечения, как это делают сопредельные европейские государства;

- При следовании в Турцию из Украины по суше обращайте внимание на требование транзитных европейских стран (Болгария и Румыния) касательно наличия биометрических документов, в т.ч. на детей;

- Турция является мусульманской страной, а государственный язык исключительно турецкий, просим учитывать культурно-религиозные особенности страны. Также в Турции действуют школы с обязательным турецким языком.

- Турецкой стороной обеспечена эвакуация автобусами граждан Украины (исключительно смешанные браки и члены семей граждан Турции) из городов Черновцы, Винница, Киев, Львов – Стамбул.

- Без разрешения на работу граждане Украины не будут иметь право трудоустраиваться. Трудоустройство возможно только после получения гуманитарного вида на жительство или при въезде по рабочей визе. В случае подачи на гуманитарный вид на жительство, заметьте, что до получения вида вы все равно не имеете права официально трудоустраиваться (процедура получения вида занимает до полугода) и не можете селиться, где пожелаете (у друзей, родственников, просто снять жилье). Поселение по гуманитарному статусу ведется в общежитиях. Поэтому если у вас есть возможность найти собственное жилье – советуем воспользоваться безвизовым режимом и в последствии туристическим видом на проживание (если планируете оставаться в Турции больше, чем на 90 дней).

Дополнительно:

граждане, подавшие заявление на получение статуса международной защиты и нуждающиеся в жилье, могут обратиться в местные отделения миграционной службы. Решение будет приниматься по каждому случаю в отдельности.

гграждане, получившие соответствующий статус, могут иметь социальное страхование сроком действия на 1 год. За деталями обращаться в местные отделения миграционной службы. Центральные органы:



Стамбул: İl Göç İdaresi Müdürlüğü Kumkapı Koordinasyon Merkezi

Анкара: Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ek Hizmet Binası

В других регионах обращаться в местные отделения миграционной службы

Подробная информация о требованиях Государственной миграционной службы Турции.

пересечение границы Болгария-Турция возможно без документов на животное

Для поиска жилья можно пользоваться сервисами, вроде https://www.airbnb.com.ua/turkey/stays . Также бесплатные варианты доступны здесь.

Телеграм-канал (горячие линии, жилье, медицинские и юридические вопросы, транспорт)

Телеграм-канал (украинцы в Стамбуле)

Телеграм-канал (украинцы в Турции)

Украинское культурное сообщество в Стамбуле

Посольство Украины в Турции

Генеральне консульство Украины в Стамбуле

Генеральне консульство Украины в Анталье