Как начать новую жизнь заграницей? Чек-лист для эмигрантов от первого лица

Привет, это Саша Амзин, журналист и медиаконсультант. Недавно мы с моей коллегой, редактором Kit Лизой Антоновой, рассказали, как быстро эмигрировать из страны (этот текст стал одним из самых популярных в истории рассылки). За последние недели страну покинули десятки, если не сотни тысяч человек. Многие из них не планировали и не хотели уезжать — и теперь испытывают сильный стресс.
Сегодняшний выпуск Kit — тоже для эмигрантов. Он расскажет, что точно стоит сделать в первые недели на новом месте, чтобы хоть немного взять под контроль собственную жизнь, которая пошла не по плану.
Я не знаю, куда вы переехали. Вы можете читать этот текст в Европе, в одной из стран СНГ или где-нибудь совсем далеко от России (например, в Латинской Америке или в Азии). Ваши обстоятельства мне тоже неизвестны: уехали вы в одиночку или вместе с семьей, с накоплениями, которых хватит на несколько месяцев безбедной жизни, или почти без денег. Независимо от всего этого, есть несколько принципов, которые помогут вам адаптироваться настолько быстро, насколько это вообще возможно.
Откуда я знаю, что эти принципы помогут? Пару месяцев назад я тоже уехал из страны и теперь живу в Риге. То, о чем я здесь рассказываю, я прожил сам. Этот материал, как и другие тексты Kit, доступен по открытой ссылке — чтобы вы могли поделиться им с теми, кто недавно покинул пределы страны и пока не знает, что делать дальше.
У каждого взрослого человека есть список выполненных Больших Задач. Скажем, он получил хорошее высшее образование и опыт работы. Сдал на права. Устроил детей в приличную школу. Оформил ипотеку.
Но в эмиграции оказывается: ваше образование и опыт на новом месте ничего не стоят; куда больше водительских прав пригодилось бы знание местного языка; школу нужно искать заново; а с ипотекой понятно лишь одно — в ту квартиру вы уже не вернетесь.
Переезд может казаться вашей уникальной травмой, и желание снова попасть в зону комфорта естественно и понятно. Но десятки тысяч человек прямо сейчас проходят этот путь вместе с вами. Хорошо, если хотя бы у нескольких сотен получится за пару месяцев обустроить жизнь до состояния, которое отдаленно напоминает привычное.
Чтобы не сойти с ума от потери всех ваших достижений, двигайтесь поступательно. Не пытайтесь решить все проблемы разом. Это новое место, здесь новая жизнь, и воссоздать старую быстро не получится.
С каких задач точно стоит начать, а какие можно отложить на потом? Что необходимо сделать в первые дни, а что делать сразу точно не стоит? Вам нужен понедельный план — и в этом материале вы его найдете. Он универсальный и при этом гибкий: возьмите его на вооружение целиком или используйте как конструктор, корректируя некоторые его пункты исходя из личных обстоятельств. План охватывает первые три (пожалуй, самые сложные!) недели эмиграции.
Неделя первая: изучайте город и будьте осторожнее с большими решениями
- Не принимайте сейчас необратимых решений — например, не заключайте долгосрочных контрактов. Ваш жизненный опыт только что обнулился, и вам только предстоит понять, как действовать дальше. Так что не делайте того, о чем можете потом пожалеть. А еще — не покупайте дорогих вещей, не снимайте стресс таким образом.
- Купите местную сим-карту с мобильным интернетом. Но перед этим потратьте время на тщательное изучение местных тарифов, чтобы выбрать оптимальный. Прислушайтесь к советам знакомых и коллег, живущих там же, где и вы. Это окупится, как только вы отключите роуминг. Связь всегда и везде нужно обеспечить себе в первые три дня.
- Переведите все деньги в наличные. Половину сразу превратите в подушку безопасности и не трогайте ее. На оставшуюся половину живите, но старайтесь тратить в два раза меньше, чем привыкли, особенно если у вас нет гарантированного дохода. Сэкономить слишком много невозможно, а куда потратить заначку, вы всегда успеете придумать — если потом вдруг окажется, что с деньгами на новом месте у вас проблем нет.
- И еще о деньгах: поймите, сколько стоит минимально удобное жилье. Досконально изучить рынок в первую неделю вы вряд ли сможете, но это и не беда. Пока достаточно знать нижнюю планку. Иными словами, самая дешевая квартира — это примерно сколько? Проследите за тем, чтобы у вас всегда были деньги хотя бы на месяц-два такой аренды. Учтите, что в эту сумму точно стоит включить коммунальные платежи, которые во многих странах довольно высокие. А в некоторых — например, европейских — сопоставимы с арендной платой (и наверняка еще вырастут).
- Вступите в эмигрантские группы и чаты. Они есть в любой стране, в любом городе — и точно будут вам полезны. Там можно задать любой вопрос, познакомиться с нужными людьми и попросить помощи. В первые дни все это — бесценно. Как правило, эмигрантская тусовка довольно тесная и дружелюбная, в ней действительно принято помогать друг другу. Кроме того, узнайте у своих знакомых, а также бывших и нынешних коллег, нет ли у них друзей в том городе, в котором вы находитесь. Если да, выпишите контакты этих людей и напишите им — всем, прямо по списку. Поверьте, вы об этом не пожалеете. И стесняться здесь нечего: сейчас вам нужно как можно больше информации. А еще — как можно больше людей вокруг, готовых ответить на тысячу вопросов, на осмысление которых в одиночку вы потратите гораздо больше времени.
- Совершите несколько вылазок в город. Где близко от вас можно купить еды? А лекарства? Есть ли поблизости большие торговые центры? А парки, в которых можно немного отдохнуть и отвлечься? Тот район, в котором вы живете, шумный? Благополучный или не очень? Если последнее, важно понимать, когда пустеют улицы: дневная и ночная жизнь этого места могут сильно отличаться друг от друга.
- Попробуйте понять правила местной жизни. В каких заведениях и учреждениях все еще нужны маски и сертификаты? Как переходят улицу — по светофору или как попало? Какая в стране культура вождения? Куда выбрасывают мусор? Ответы на все эти простые вопросы помогут избежать многих первых сложностей. А узнать ответы можно не только в эмигрантском чате — но еще и, например, поговорив с арендодателем и соседями по подъезду.
- Освойте общественный транспорт. В каждой стране он устроен по-своему, но чаще всего заметно дешевле такси. Как только освоите общественный транспорт, освоите и город.
Неделя вторая: разберитесь со своим средним чеком и запомните несколько местных выражений
- Узнайте, как работает местная сфера обслуживания — и сколько вы в среднем тратите. Когда нерабочие, а когда короткие дни в магазинах, банках, аптеках, торговых центрах, парикмахерских? Во сколько они обычно открываются и закрываются? Рынок дороже магазина или дешевле? Сколько денег вы в среднем оставляете в продуктовом магазине за один поход? Для этого заполните тележку привычной едой, запомните сумму — и так три раза. Первое время собирайте чеки: они помогут не только контролировать траты, но и выучить названия товаров на местном языке.
- Зайдите в аптеку еще раз. Есть ли здесь лекарства, которые вы всегда держите в своей аптечке? Если нет, какие вам могут предложить аналоги? Сколько это стоит и не нужен ли рецепт? А если нужен, как его можно получить? Даже если вы взяли с собой большой запас, все равно узнайте все это — избавьте себя от неожиданностей. Кроме того, изучите систему здравоохранения, уточните стоимость страховки и разберитесь в процедуре записи к врачу. Возможно, прием нужно планировать за несколько недель.
- Читайте как можно больше на местном языке. Поможет приложение Google Lens, которое хорошо переводит вывески и надписи на этикетках. Названия улиц расскажут об истории страны, перечень ингредиентов откроет множество базовых слов, а рекламные щиты научат строить простейшие фразы.
- Кстати, выучите основные слова и выражения. «Большое спасибо» делает вас обаятельнее вдвое. Знание названий улиц — втрое. Умение заказать кофе на местном языке — вчетверо. И вы не будете чувствовать себя чужим.
- Экспериментируйте с осторожностью. Это относится ко всем сферам жизни, но особенно касается еды. Всегда уточняйте, что перед вами, из чего состоит и для чего используется. Сюрпризы неизбежны, но пусть они будут приятными.
Неделя третья: пересчитайте деньги и определитесь со статусом
- Знайте все возможные способы сэкономить. И пользуйтесь ими. Ваш уровень жизни снизился, игнорировать это глупо, да и не получится. Оформите карты постоянного покупателя в тех магазинах, в которые часто ходите. Разберитесь в системе скидок и распродаж. Ищите вещи по объявлению: новые мебель, посуда и бытовая техника могут быть вам не по карману. К тому же не факт, что именно в этом городе вы задержитесь на ближайшие годы — и тогда покупать все новое не только расточительно, но и бессмысленно. Вам снова помогут местные эмигрантские чаты (в них часто продают и покупают), а еще — специальные чаты-барахолки, комиссионные магазины и аналоги «Авито», которые есть везде. Определите бюджет на эту категорию трат и не выходите за его пределы, пока не встанете на ноги. Иными словами, покупая матрас, подождите с кроватью.
- Поймите, кем вы здесь будете. Если у вас стабильная удаленная работа и вы не рискуете ее потерять, пропустите этот пункт. Но во многих случаях вместе с переездом эмигранты работы лишаются (или, по крайней мере, теряют часть заработка — в том числе из-за разницы курсов валют). Поймите, что вам нужно, чтобы вернуть прежний уровень жизни. Получится ли у вас найти в новой стране подработку или даже полноценную работу? Как на нее устроиться? Какая зарплата здесь считается хорошей? Ответы на все эти вопросы станут опорными пунктами долгосрочного плана новой жизни, среди которых могут быть, скажем, «Выучить местный язык», «Освоить программирование» и «Зарабатывать не меньше такой-то суммы».
- Решите, останетесь ли вы надолго именно здесь. Если да, пора начинать искать постоянное жилье. Если нет — возможно, стоит поискать временную квартиру подешевле (вместо той, которую вы сняли в спешке в первые дни). Все еще не можете решиться? Не беда, набросайте бюджет на оба сценария — когда примете решение, вы будете точно знать, что делать и во сколько это обойдется.
- Определите свой юридический статус, если остаетесь. Он влияет на все, включая получение хорошей медицинской помощи, возможность работать, а также выезжать за пределы страны и возвращаться по необходимости. Составьте план повышения статуса — например, если вы въехали как турист, разберитесь, можете ли претендовать на ВНЖ и при каких условиях. Помните — лишних документов не бывает. Если есть возможность — берите с собой все.
Бонус: как во всем этом сохранять спокойствие
- Отключайтесь от проблем и задач хотя бы на час в день. Обязательно. И посвятите это время себе — например, гуляйте. Годится как прогулка в одиночестве (помогает привести мысли и чувства в равновесие), так и с другом или партнером (вам очень нужно высказывать то, что копится в течение дня).
- Говорите с местными жителями. Пытайтесь найти с ними общий язык, слушайте чужую речь. Человек — социальное животное; он сходит с ума, когда оказывается отрезан от общения. Самое мелкое участие в жизни других людей — дать закурить, подсказать, где находится магазин, помочь подобрать упавшие вещи — доказывает, что вы не чужой, вы уже кто-то в этой новой жизни. Кроме того, полезно познакомиться с теми русскоязычными, кто давно живет в этом городе. Попробуйте стать приятелями, встречайтесь, разговаривайте — формируйте новый круг общения в новой стране. Он может отличаться от того, к которому вы успели привыкнуть в своей доэмигрантской жизни. Тем интереснее.
- Делайте зарядку. Да, и снова этот совет — потому что зарядка спасает. Не пренебрегайте ею, вам нужны ритуалы. Выполнение несложных физических упражнений каждое утро может стать вашим якорем. Сформируете этот ритуал — и он подтянет за собой другие. Вокруг все слишком изменчиво, но у вас всегда будет что-то стабильное — и что-то только ваше.
- Фиксируйте свои успехи и радости. Все — даже маленькие, даже те, которые кажутся бессмысленными. Я радовался как ребенок, выучив полсотни слов на латышском (и зарядил этой радостью домашних, когда позвонил им, прогуливаясь в парке у пруда с утками). В другой раз я безошибочно прошел через весь город, ни разу не заглянув в карту. Если вы не имеете ничего против списков, записывайте свои маленькие достижения в блокнот или гугл-док. Это помогает ничего не забыть и систематизировать впечатления (а еще спустя много лет вы улыбнетесь, перечитав все это). Любой маленький успех конвертируется в несколько часов хорошего настроения. Так говорится в комиксе Trash Bird про птицу-синицу, а комиксы не врут.
Переезд страшен не бытовыми трудностями, а расставанием с прошлым. Прощаться с ним — особенно резко, незапланированно — тяжело. Можно попробовать утешить себя биографиями великих эмигрантов, но их истории часто выглядят как сплошная череда побед — и нисколько не успокаивают.
Источник: https://mailchi.mp/