Родионов, Пяткин, Савватеев и Рябов. В один день похоронили всё руководство СОБРа во Владимире

18 марта во Владимире похоронили на кладбище четырех старших офицеров СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области. Все они погибли 3 марта в Украине, пытаясь оккупиравать Киев.
"Михаил Родионов, Илья Пяткин, Сергей Савватеев и Роман Рябов погибли третьего марта при выполнени задания Путина. По колонне, в которой они двигались нанесли мощный удар военнослужащие ВСУ", - пишут журналисты.
"Подробности о жизни и смерти росгвардейцев ни областная администрация, ни военкомат, ни сама Росгвардия не рассказывают. Журналистам стало известно, что Илья Пяткин родом из Судогодского района, а остальные, как сообщает наш источник, из Владимира. Михаилу Родионову в мае исполнилось бы 47 лет, Илья Пяткин в январе отпраздновал свой 38 день рождения, а Сергею Савватееву и Роману Рябову было по 50 лет", - уточняет "Томикс".
На данный момент о погибших известно следующее:
- подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;
- подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;
- подполковник Сергей Савватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.
Также стало известно, что Илья Пяткин был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Той же медалью «За отвагу» в 2013 году был награждён и его коллега, Михаил Родионов.
Рассказывает журналист из Владимира Илья Косыгин
Вчера во Владимире простились со старшими офицерами СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими и на войне с Украиной. Похоронили 4 подполковников. Сколько же тогда младших офицеров погибло?
"Вы понимаете весь масштаб пиздеца? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили всё его руководство.
Информация об этом тщательного скрывается. Так что помогите распространить!
Сейчас становится понятно, что эта "атака на автозаках" на Киев, в которой погибла владимирская Росгвардия, - это будет одна из самых позорных, страшных и нелепых страниц в истории города Владимира", - возмущается в Твиттере Илья Косыгин
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Потери российских войск на 20 марта 2022
- Личный состав — 14700 человек;
- танки — 476 единиц;
- боевые бронированные машины — 1487 единиц;
- артиллерийские системы — 230 единиц;
- реактивные системы залпового огня — 74 единицы;
- системы ПВО — 44 единицы;
- самолеты — 96 единиц;
- вертолеты — 118 единиц;
- автомобильная техника — 947 единиц;
- корабли — 3 единицы;
- цистерны с ГСМ — 60 единиц;
- беспилотники — 21 единица.
*В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители, не представляется возможным.