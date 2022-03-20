Родионов, Пяткин, Савватеев и Рябов. В один день похоронили всё руководство СОБРа во Владимире

"Михаил Родионов, Илья Пяткин, Сергей Савватеев и Роман Рябов погибли третьего марта при выполнени задания Путина. По колонне, в которой они двигались нанесли мощный удар военнослужащие ВСУ", - пишут журналисты.

"Подробности о жизни и смерти росгвардейцев ни областная администрация, ни военкомат, ни сама Росгвардия не рассказывают. Журналистам стало известно, что Илья Пяткин родом из Судогодского района, а остальные, как сообщает наш источник, из Владимира. Михаилу Родионову в мае исполнилось бы 47 лет, Илья Пяткин в январе отпраздновал свой 38 день рождения, а Сергею Савватееву и Роману Рябову было по 50 лет", - уточняет "Томикс".

На данный момент о погибших известно следующее:

подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;

подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;

подполковник Сергей Савватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;

подполковник Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.



Также стало известно, что Илья Пяткин был награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества. Той же медалью «За отвагу» в 2013 году был награждён и его коллега, Михаил Родионов.

Рассказывает журналист из Владимира Илья Косыгин

Вчера во Владимире простились со старшими офицерами СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области, погибшими и на войне с Украиной. Похоронили 4 подполковников. Сколько же тогда младших офицеров погибло?