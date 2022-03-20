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Главная » Новости » Украина и Мир » 2022 » Март » 20 » 14:34:02

Николай Овчаренко погиб в Украине. Полковника РФ уничтожили вместе с личным составом

Сегодня, 14:34:34 366 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Николай Овчаренко погиб в Украине. Полковника РФ уничтожили вместе с личным составом

 Российские захватчики в который раз пытались прорвать оборону украинских войск в городе Изюм, Харьковской области.
 
Наступление на Украину, по приказу Путина, вновь не имело успеха. По данным Генштаба ВСУ, штурмовые силы противника были фактически полностью уничтожены. Во время боя погиб и высокопоставленный российский военачальник - Николай Овчаренко.
"Под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации - Полковник Николай Овчаренко", — рассказал в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
 
По информации журналиста Романа Цымбалюка, во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец в районе Изюм был убит начальник инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа полковник Николай Овчаренко.
 
"Вмести с ним погибло 18 и получили ранения еще 46 военнослужащих 45 отдельной инженерной бригады (в/ч 11361, Нахабино, Московская обл.) Западного военного округа", — сообщил эксперт.
начальник инженерных войск полковник Овчаренко
начальник инженерных войск полковник Овчаренко
начальник инженерных войск полковник Овчаренко

Потери российской армии на дату: 20 марта 2022

  • Личный состав — 14700 человек;
  • танки — 476 единиц;
  • боевые бронированные машины — 1487 единиц;
  • артиллерийские системы — 230 единиц;
  • реактивные системы залпового огня — 74 единицы;
  • системы ПВО — 44 единицы;
  • самолеты — 96 единиц;
  • вертолеты — 118 единиц;
  • автомобильная техника — 947 единиц;
  • корабли — 3 единицы;
  • цистерны с ГСМ — 60 единиц;
  • беспилотники — 21 единица.

Ищи своих

Вся актуальная информация про погибших и пленных военных РФ в Украине - в Телеграм канале Ищи своих. Цель проекта - известить родственников пленных и погибших об их судьбе.
Тэги: россия, война в Украине, погиб
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