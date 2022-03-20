Николай Овчаренко погиб в Украине. Полковника РФ уничтожили вместе с личным составом

Российские захватчики в который раз пытались прорвать оборону украинских войск в городе Изюм, Харьковской области.
Наступление на Украину, по приказу Путина, вновь не имело успеха. По данным Генштаба ВСУ, штурмовые силы противника были фактически полностью уничтожены. Во время боя погиб и высокопоставленный российский военачальник - Николай Овчаренко.
"Под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации - Полковник Николай Овчаренко", — рассказал в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
По информации журналиста Романа Цымбалюка, во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец в районе Изюм был убит начальник инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа полковник Николай Овчаренко.
Потери российской армии на дату: 20 марта 2022
- Личный состав — 14700 человек;
- танки — 476 единиц;
- боевые бронированные машины — 1487 единиц;
- артиллерийские системы — 230 единиц;
- реактивные системы залпового огня — 74 единицы;
- системы ПВО — 44 единицы;
- самолеты — 96 единиц;
- вертолеты — 118 единиц;
- автомобильная техника — 947 единиц;
- корабли — 3 единицы;
- цистерны с ГСМ — 60 единиц;
- беспилотники — 21 единица.
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