Николай Овчаренко погиб в Украине. Полковника РФ уничтожили вместе с личным составом

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Наступление на Украину, по приказу Путина, вновь не имело успеха. По данным Генштаба ВСУ, штурмовые силы противника были фактически полностью уничтожены. Во время боя погиб и высокопоставленный российский военачальник - Николай Овчаренко.

"Под Изюмом был ликвидирован заместитель руководителя инженерных войск Западного военного округа Российской Федерации - Полковник Николай Овчаренко", — рассказал в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

По информации журналиста Романа Цымбалюка, во время наведения понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец в районе Изюм был убит начальник инженерных войск гвардейской танковой армии Западного военного округа полковник Николай Овчаренко.







"Вмести с ним погибло 18 и получили ранения еще 46 военнослужащих 45 отдельной инженерной бригады (в/ч 11361, Нахабино, Московская обл.) Западного военного округа", — сообщил эксперт.

Потери российской армии на дату: 20 марта 2022

Личный состав — 14700 человек;

танки — 476 единиц;

боевые бронированные машины — 1487 единиц;

артиллерийские системы — 230 единиц;

реактивные системы залпового огня — 74 единицы;

системы ПВО — 44 единицы;

самолеты — 96 единиц;

вертолеты — 118 единиц;

автомобильная техника — 947 единиц;

корабли — 3 единицы;

цистерны с ГСМ — 60 единиц;

беспилотники — 21 единица.

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