16 вопросов тем, кто за Путина и поддерживает войну в Украине

Я попытался понять тех людей, которые за Путина и за войну в Украине. Я подготовил вопросов для них 16 простых вопросов, построенных на простой логике: допустим, вы правы. Но как тогда… - и так далее.

Я не собираюсь с этими людьми спорить и тем более их переубеждать. Иногда важнее просто задавать вопросы. Я исхожу из того, что эти люди, мнение которых я считаю ошибочным, вовсе не обязательно упертые слепцы. Просто люди с трудом меняют свои убеждения, даже когда сталкиваются с фактами, их опровергающими. В таком случае люди обычно проходят все стадии шока: отрицание – гнев – торг – смирение. На прохождение стадий нужно время. В конце концов, Умберто Эко в детстве был образцовым фашистом, а нобелевский лауреат Гюнтер Грасс и вовсе смолоду служил в СС.



Однако я исхожу еще и из того, что людям свойственно анализировать происходящее и со временем менять свои убеждения.



16 простых вопросов, построенных на простой логике

1. Ради чего эта война? Ради спасения жителей Донбасса? Хорошо, допустим. Вы правда считаете, что ради спасения жителей двух областей на востоке Украины нужно обстреливать разом Киев, Харьков, Херсон, Мелитополь, Чернигов? И захватить всю Украину? Вы считаете, что ради спасения мирных жителей нужно было дополнительно превратить в беженцев еще три миллиона мирных жителей?

2. Вы действительно считаете, что удар по экономике России, двукратный рост цен и уничтожение целых отраслей (например, автомобильной), - способствует спасению мирных жителей Донбасса?

3. Допустим, что удар по экономике России и доходам россиян был нанесен Западом. Но если такого ответа Запада руководство России не планировало, не думаете ли вы, что оно так же плохо спланировало весь ход войны и все ее последствия?

4. Допустим, войска на Украину Россия ввела ради спасения всех русских в Украине, которых, как говорит Путин, угнетают захватившие власть нацисты. Скажите, вы видели хоть раз, чтобы жители освобожденных от нацистов городов и деревень встречали освободителей хлебом-солью? Почему русских солдат встречают гранатометами и считают оккупантами?

5. Если Украина захвачена нацистами, и если Запад заодно с нацистами, то почему абсолютное большинство беженцев с Украины бежит на Запад, а не на Восток, в Россию?

6. Если в Украине власть и правда захватили нацисты, то почему Израиль разворачивает там свой госпиталь, а израильтяне идут воевать добровольцами на стороне Украины? С каких пор Израиль поддерживает нацизм?

7. Если власть в Украине захвачена, то почему с 2014-го там прошло двое выборов и уже второй президент? Почему Порошенко передал захваченную власть вновь выбранному президенту Зеленскому?

8. Если Россия ведет справедливую войну, это значит, что каждый ее солдат - герой. Почему Россия отказывается забрать с Украины тела павших героев? И за первые две недели войны вы слышали хоть раз, чтобы Россия вела с Украиной переговоры об обмене пленными?

9. Радиостанция «Эхо Москвы» приглашала в свои прямые эфиры представителей всех точек зрения, от сторонников Навального до твердых сторонников Путина. Почему вместо того, чтобы высказать в эфире свою точку зрения, государство эту радиостанцию просто закрыло? Если в правде сила, то почему в России закрыты все независимые СМИ?

10. Допустим, Россия завоюет Украину. Как вы представляете себе будущее страны, где из-за войны все ненавидят оккупантов? Кто победит в такой стране на выборах, если они будут свободными? Или вы считаете, что во главе побежденной Украины нужно просто поставить человека от России? Но такая должность называется словом «гауляйтер», а гауляйтеров на Украине ставил Гитлер.

11. Допустим, Киев и прочие города взяты с боем. За чей счет будет восстанавливаться Украина после войны? Сколько оккупационной полиции потребуется для подавления мятежей? Сколько присланных из России омоновцев и росгвардейцев будет убито партизанами? И снова – ради чего это все?

12. Допустим, российские войска вошли на Украину ради более важной цели, чем спасение Украины от нацистов. Допустим, ради спасения России от приближающихся к ее границам НАТО. Почему не боятся тогда НАТО граничащие с ним Финляндия, Швеция, Хорватия, Сербия и полностью окруженные НАТО Австрия и Швейцария?

13. Допустим, Россия делает на Украине святое дело. Но почему это святое дело не поддерживает никто в мире, кроме Венесуэлы, Кубы или Эритреи? Почему даже Китай не поддерживает Россию?

14. Вы действительно считаете, что антивоенные митинги надо разгонять, их участников избивать, штрафовать или сажать в тюрьму? Почему преступлением является даже плакат с надписью «Нет – войне!» Одобряете ли вы тогда плакаты «Да - войне!»?

15. Россия может остановить войну, если Украина признает российскими Крым, Луганскую и Донецкую области. Однако в УК РФ есть статья 280.1., где за призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности страны, дается до 5 лет тюрьмы. Почему нарушить территориальную целостность Украины – это хорошо, а нарушить территориальную целостность России – это преступление? Как вы это себе объясняете?

16. И последнее. Если Путин взорвет атомную бомбу, будете ли вы по-прежнему считать, что он прав? И готовы ли вы вместе с родными и любимыми стать пеплом ради великой русской идеи? Согласны ли вы уничтожить человечество и погибнуть ради того, чтобы попасть, как праведники, в рай вместе с Путиным? И если да, то какая разница между вами и террористами-смертниками Усамы бин Ладена?

И последнее. Если Путин взорвет атомную бомбу, будете ли вы по-прежнему считать, что он прав? И готовы ли вы вместе с родными и любимыми стать пеплом ради великой русской идеи? Согласны ли вы уничтожить человечество и погибнуть ради того, чтобы попасть, как праведники, в рай вместе с Путиным? И если да, то какая разница между вами и террористами-смертниками Усамы бин Ладена?

Попросите тех в вашем кругу, кто искренне считает, что Россия ведет на Украине войну за правое дело, посмотреть это видео. Или распечатайте мои вопросы. И опустите, скажем, в почтовые ящики в вашем доме. Сделайте репост вопросов в сетях, пока интернет в России не запретили.