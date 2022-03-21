Почему в России сахар исчезает с прилавков магазинов и растет в цене?

В магазинах РФ небывалый ажиотаж вокруг сахара, некоторые магазины предупреждают об отсутствии этого продукта прямо при входе, чтобы люди зря не тратили время. Власти РФ пытаются избежать дефицита в торговых сетях, путем введения ограничения по количеству отпускаемых упаковок сахара в одни руки и, как утверждают, увеличили закупку у поставщиков, хотя эксперты утверждают, что после начала войны в Украине, на Россию наложили санкции, которые привели к дефициту продукта.
Почему сахар исчезает как песок сквозь пальцы и как его цена зависит от курса валют — разбираемся вместе с участниками рынка.
К примеру, возьмём Челябинскую область, куда ежегодно завозят 67–68 тысяч тонн сахара, сообщают российские эксперты со ссылкой на данные статистики.
— При этом потребление сахара, в том числе в кондитерских изделиях, составляет 34 килограмма на душу населения в год. А медицинская норма — 24 килограмма, — отметили в Минсельхозе.
Правда, сейчас на нормы мало кто ориентируется. На фоне боязни дефицита и роста цен сахар начали закупать, что называется, впрок. В связи с этим магазины были вынуждены пересмотреть объемы своих закупок.
Почему именно сахар стал продуктом номер один в России в последние дни?
Как говорят работники профильных предприятий, такого, что сейчас происходит, на рынке сахара, не было даже в кризис 98-го. А тогда доллар с 6–7 рублей вырос до 3. Сейчас наблюдается огромное количество закупок сахара впрок. это похоже на то, как сметали с прилавков в начале пандемии туалетную бумагу и гречку, но в данном случае играет большую роль непонятная рублево-долларовая ситуация, на чем, кстати сказать, спекулируют многие производители.
По словам заместителя генерального директора «Кубанского продукта», две недели назад компания покупала сахар 2020 года выпуска по 50 рублей за килограмм. Сегодня же его цена — 67 рублей.
— Что изменилось, что он стал столько стоить? И более того, скажу, мы его даже по такой цене не можем купить в нужном объеме из-за санкций. Нам продали 40 тонн из необходимых 140 тонн, — возмущается Артем Молчанов. — Продают сахар 2020 года. Я общаюсь не с одним директором производства сахара и абсолютно точно знаю, что себестоимость продукта два года назад была 20 рублей за килограмм. А сахар 2021 года вообще еще лежит на складах нетронутый.
По оценкам представителя производителя рафинада, сахар-песок подорожал на 40 процентов. В конечном счете это сказывается и на других продуктах, например на сгущенке. Сахар — единственный ее консервант.
— На прошлой неделе дистрибьюторская цена сгущенки была 80 рублей, сейчас уже 90. Я говорю про жестяную банку 380 граммов — это самая ходовая позиция на сегодня. А в магазинах она стоит уже по 120–150 — и даже 160 рублей есть, — утверждает Артем Молчанов. — Сахар лежит на складе, производители выдерживают паузу и искусственно нагнетают дефицит, потому что на его фоне гораздо легче поднимать цены. У меня большой вопрос к антимонопольной службе — куда она смотрит?
С полок могут исчезнуть торты и печенье
Спекулянтами называли тех, кто покупал по государственной цене, а продавал по рыночной. Они делали это незаконно. Сейчас же если поставщики будут продавать сахар по старой цене, то по какой они сами будут закупать новую партию? А ведь стоимость зависит от курса валют. Сахар — переработанный продукт из сырца — сахарного тростника. Как известно, в России он не растет, это импортный товар, а теперь, когда Евросоюз и Америка наложили на Россию санкции, купить продукт будет очень тяжело. Запасов свеклы, которую в России производят, хватает сахарным заводам на месяц-два. Остальное время производители сахара работают на импортном сырье.
По словам руководителя Fantel, сахар — международный биржевой товар и, как и нефть, имеет свои котировки. Если и дальше его стоимость будет скакать, а поставки прерываться, через неделю-две с полок могут исчезнуть торты, печенье.
— Сахар в себестоимости кондитерских изделий — основной ингредиент. Он подскочил в цене, также подорожал на 50 процентов меланж, наблюдаются проблемы с глазурью, жирами, растительными сливками. Мы очень крупное предприятие, в день потребляем около 10 тонн сахара — КАМАЗ, — говорит Илья Мительман. — Кондитерское и остальное пищевое производство находятся в непростой ситуации — вплоть до остановки. Мы уже вынуждены были сократить ассортимент. Решили в первую очередь отказаться от продуктов, которые менее маржинальные. Но паниковать не нужно, я надеюсь, правительство примет меры.