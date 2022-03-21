Почему в России сахар исчезает с прилавков магазинов и растет в цене?



— При этом потребление сахара, в том числе в кондитерских изделиях, составляет 34 килограмма на душу населения в год. А медицинская норма — 24 килограмма, — отметили в Минсельхозе.

Почему именно сахар стал продуктом номер один в России в последние дни?

С полок могут исчезнуть торты и печенье

По словам руководителя Fantel, сахар — международный биржевой товар и, как и нефть, имеет свои котировки. Если и дальше его стоимость будет скакать, а поставки прерываться, через неделю-две с полок могут исчезнуть торты, печенье.