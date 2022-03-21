Как фиксировать разрушение имущества во время войны для подачи документов на компенсацию?

Власти Украины обещают компенсировать или отстроить все имущество граждан, пострадавшее во время военных действий. К слову сказать, разрушений с каждым днем становиться все больше, и неизвестно, насколько в дальнейшем будет расти эта цифра. В одном только Харькове российские оккупанты уничтожили около 600 зданий, многие из них вообще не подлежат восстановлению, после войны эти здания будут отстраивать, как говорится, с нуля.
Мы уже писали перечень документов
, необходимый для подачи в госорганы для дальнейшей компенсации, теперь мы расскажем, что нужно делать, для того чтобы правильно зафиксировать разрушение имущества:
- Сохранять документы о праве собственности на имущество, технический паспорт. Сделайте из них копии.
- По возможности сделать выписку о нахождении имущества в собственности из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
- В случае пожара, аварийного состояния вызвать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта получить его копию.
- В случае функционирования местной администрации – обратиться с заявлением о составлении акта обследования жилья.
- И/или составить акт разрушения самостоятельно с соседями.
- Произвести фото и видео фиксацию разрушений.
- Составить письменные объяснения свидетелей обстрела.
- Сохранить статьи, фото и видео СМИ по факту обстрела (при наличии).
- Сохранить квитанции на движимое имущество (технику, вещи и другое, что находилось в доме), фото имущества до и после разрушения.
- Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением доказательств разрушения имущества. Получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.
Необходимо доказать факт повреждения или уничтожения вашей недвижимости и находящегося в ней имущества, а также характер повреждения или уничтожения.
Доказательствами являются:
- акты о пожаре, разрушении имущества, составленные органами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органами местной власти;
- фотографии (видео) недвижимости до и после обжалуемых событий;
- фотографии (видео) интерьера недвижимости (имущества, находившегося в ней) до и после обжалуемых событий;
- подробная фото- и/или видеофиксация отдельных предметов интерьера или того, что от них осталось;
- информация из СМИ;
- подробные показания соседей, родственников, друзей, где описать обстоятельства повреждения жилья, характер повреждений, имущество, которое находилось в недвижимости.
Для того чтобы в последствии получить компенсацию на восстановление имущества, необходимо постараться собрать как можно больше доказательств разрушений. Эта информация не будет лишней, а наоборот, поможет хозяину.