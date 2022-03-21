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Главная » Новости » Общество » 2022 » Март » 21 » 18:19:17

Как фиксировать разрушение имущества во время войны для подачи документов на компенсацию?

Вчера, 18:19:38 436 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как фиксировать разрушение имущества во время войны для подачи документов на компенсацию?

 Власти Украины обещают компенсировать или отстроить все имущество граждан, пострадавшее во время военных действий. К слову сказать, разрушений с каждым днем становиться все больше, и неизвестно, насколько в дальнейшем будет расти эта цифра. В одном только Харькове российские оккупанты  уничтожили около 600 зданий, многие из них вообще не подлежат восстановлению, после войны эти здания будут отстраивать, как говорится, с нуля.

Мы уже писали перечень документов, необходимый для подачи в госорганы для дальнейшей компенсации, теперь мы расскажем, что нужно делать, для того чтобы правильно зафиксировать разрушение имущества:
  • Сохранять документы о праве собственности на имущество, технический паспорт. Сделайте из них копии.
  • По возможности сделать выписку о нахождении имущества в собственности из Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
  • В случае пожара, аварийного состояния вызвать работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для устранения последствий и составления соответствующего акта получить его копию.
  • В случае функционирования местной администрации – обратиться с заявлением о составлении акта обследования жилья.
  • И/или составить акт разрушения самостоятельно с соседями.
  • Произвести фото и видео фиксацию разрушений.
  • Составить письменные объяснения свидетелей обстрела.
  • Сохранить статьи, фото и видео СМИ по факту обстрела (при наличии).
  • Сохранить квитанции на движимое имущество (технику, вещи и другое, что находилось в доме), фото имущества до и после разрушения.
  • Обратиться с заявлением о преступлении в правоохранительные органы с предоставлением доказательств разрушения имущества. Получить выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Необходимо доказать факт повреждения или уничтожения вашей недвижимости и находящегося в ней имущества, а также характер повреждения или уничтожения.

Доказательствами являются:

  • акты о пожаре, разрушении имущества, составленные органами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, органами местной власти;
  • фотографии (видео) недвижимости до и после обжалуемых событий;
  • фотографии (видео) интерьера недвижимости (имущества, находившегося в ней) до и после обжалуемых событий;
  • подробная фото- и/или видеофиксация отдельных предметов интерьера или того, что от них осталось;
  • информация из СМИ;
  • подробные показания соседей, родственников, друзей, где описать обстоятельства повреждения жилья, характер повреждений, имущество, которое находилось в недвижимости.

Для того чтобы в последствии получить компенсацию на восстановление имущества, необходимо постараться собрать как можно больше доказательств разрушений. Эта информация не будет лишней, а наоборот, поможет хозяину.
Тэги: война в Украине, жилье, квартиры, Недвижимость, россияагрессор, компенсация
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