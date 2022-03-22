Кошель Александр Олегович. Подполковник из Владикавказа сдался в плен в трусах и носках ВСУ

Прямая речь. Ярослав Галас – «Посмотрите на этого «пончика»

Взгляните на этого «пончика». Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 русской армии Кошель Александр Олегович. 5 апреля 1982 года, личный номер Ф-905994, воинское звание – подполковник.

Новый пленный 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которого взяли в ходе столкновения с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное место дислокации в/ч 47084 – г.Владикавказ, республика Северная Осетия – Алания.

На одном из фото – место боя и уничтожен российский военный грузовик. Офицер Кошель сдался в плен.

Сразу после взятия его в плен россияне бросили значительные силы на его освобождение. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место.

Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с пометками «Вооруженные Силы Украины».

Красочное доказательство, что штабисты росармии признают – даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной «второй армии мира».

Отчаянные попытки врага освободить пленника понятны – Кошель был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуском, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом из Украины – из небольшого с. Ветлы Камень-Каширского района Волынской области.

Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно. 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была наголову разбита Вооруженными Силами Украины (в том числе подразделениями 128 бригады). После этого Зуська неформально «окрестили» самым бездарным русским генералом.



Сейчас пленный Кошель дает показания нашим контрразведчикам. Посмотрите еще раз на его выражение лица – москалик все-таки понял, что попал в беду!

6 ликвидированных российских генералов

Как сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ, защитники Украины уже уничтожили более десятка высших командиров армии РФ. В том числе не менее шести генералов. Вот список:

❌ генерал-майор Магомед Тушаев – командир 141-го моторизованного полка Нацгвардии РФ.

❌ генерал-майор Виталий Герасимов – первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

❌ генерал-майор Андрей Колесников - командующий 29-й армией Восточного военного округа;

❌ генерал-майор Андрей Суховецкий – заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа.

❌ генерал-майор Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии.

❌ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев – командующий 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.