280+ компаний, которые ушли из России. Список обновляется

Хотя есть зарубежные компании, которые все еще не могут принять волевое решение покинуть торговый рынок страны-окупанта, вменяемых компаний, которые отказались от собственной прибыли из-за вторжения России в Украину, гораздо больше. Пиарщик и музыкальный блоггер Саша Вареница собирает в своем фейсбуке
список реакций международных компаний на войну в Украине. Выбрали из него те компании и бренды, которые ввели санкции против пользователей из России и обновляем этот список новыми именами. Также пользуемся информацией исследователей Yale School of Management.
- Accenture – консалтинговая IT-компания. Закрывает бизнес в России.
- Accor – сеть отелей по всему миру. Теперь – по всему миру, кроме России.
- Acne Studios – бренд одежды. Остановил всю деятельность в РФ.
- Acronis – компания, специализирующаяся на защите данных. Останавливает все операции в РФ.
- Activizion Blizzard – издатель компьютерных игр, в том числе серий Call of Duty и Diablo. Останавливает продажи своих игр в России.
- Adenza Group – производитель финтех-ПО. Останавливает все операции в РФ.
- Adobe (Photoshop, Illustrator и др.) — софтверная компания, разрабатывающая программное обеспечение для работы с графикой на видео. Остановила продажи продуктов и услуг в России.
- Adidas – бренд спортивной одежды. Прекратил сотрудничество с Российской Федерацией футбола.
- AECOM – мультинациональная инжиниринговая компания. Останавливает все бизнес-операции в РФ.
- AerCap Holdings NV – лизинговая компания. Прекратит торговлю с российскими авиакомпаниями и будет добиваться возвращения сотен самолетов, поскольку санкции из-за вторжения в Украину ужесточаются, что ставит под угрозу полеты авиакомпаний, включая ПАО «Аэрофлот».
- AirBnb – сервис аренды жилья. Перестал работать в России и Белоруссии.
- AirBus – одна из крупнейших авиастроительных компаний. Остановила обслуживание самолетов, работающих на российские авиакомпании.
- Alcoa – транснациональная алюминиевая корпорация. Останавливает поставки сырья в Россию.
- Allen & Overy – международная юридическая фирма. Закрывает русский офис.
- Amadeus IT Group – глобальная дистрибьюторская система. Перестает работать с российскими авиакомпаниями.
- Amazon – мировой ритейлер. Остановила доступ к Amazon Prime Video для РФ и Белоруссии, приостановила отгрузку розничных товаров клиентам в этих странах. Также Amazon Web Services приостанавливает работу в РФ и РБ и закрывает регистрацию новых пользователей оттуда.
- American Express — финансовая компания, известная кредитными и платежными картами, один из самых дорогих брендов мира. Остановил сотрудничество с подсанкционными российскими банками.
- AMD – производитель чипов. Остановил поставку своей продукции в Россию.
- Apple – IT-гигант. Заблокировал для России Apple Pay, онлайн магазин и поставки новых продуктов.
- Asian Infrastructure Investment Bank – международная финансовая организация. Останавливает сотрудничество с РФ и Белоруссией.
- ASOS – популярный онлайн-магазин одежды и косметики. Сообщили, что у них нет «ни возможностей, ни права работать сейчас в России».
- Aston Martin – производителей автомобилей. Не будут поставлять новые автомобили в РФ из-за санкций.
- Atlassian – разработчик сервисов, в частности Jira, Trello и Bitbucket. Останавливает продажи своих продуктов для российских и белорусских клиентов.
- Autodesk – разработчик инженерного ПО. Прекращает работу в РФ.
- Avast – производитель антивирусного ПО. Больше не доступен в РФ и Белоруссии.
- Avery Dennison – многонациональный производитель и дистрибьютор клейких материалов, чувствительных к давлению (например, самоклеящиеся этикетки), этикеток и этикеток для одежды, вкладок RFID и специальных медицинских изделий. Останавливает весь бизнес в РФ.
- Avid – мультимедийная технологическая компания (сотрудничает с украинским GlobalLogic). Прекратила любые продажи и поддержку всем клиентам, пользователям и торговым посредникам в России и Белоруссии.
- BASF – одно из крупнейших химических предприятий мира. Замораживает все новейшие бизнес-проекты с РФ и Белоруссией.
- Baker Botts – международная юридическая фирма. Закрывает русский офис.
- Baker Hughes – нефтесервисная компания. Останавливает инвестиции в Россию.
- Baker McKenzie – международная юридическая фирма. Отказываются от сотрудничества с любыми физическими или юридическими лицами, которые контролируются российским государством и/или текущим режимом или напрямую связаны с ними, независимо от того, происходит ли эта работа в России или другом месте мира.
- Baker Tilly International – это сеть бухгалтерских и бизнес-консалтингов. Приостанавливает сотрудничество с российскими и белорусскими представительствами. Не будет обслуживать государственных клиентов, государственных предприятий России или Беларуси, а также попавших под санкции юридических и физических лиц.
- Bayer – транснациональная фармацевтическая корпорация. Останавливает рекламные и инвестиционные проекты в РФ.
- Bentley – бренд автомобилей. Ушел с рынка России.
- Better World Books – онлайн-магазин подержанных и новых книг. Удалили Россию из списка стран, куда доставляют товары.
- Binance – криптобиржа. Не будет принимать карты подсанкционных банков.
- Bitdefender – румынский разработчик антивирусного ПО. Приостанавливает деятельность в РФ.
- BlaBlaCar - сервис поиска попутчиков. Уходит из России.
- BLAST – международная ассоциация киберспорта. Запретила участие в своих проектах участникам из РФ и Белоруссии.
- BMW (BMW, Mini) – автоконцерн. Останавливает экспорт продукции
- BNP Paribas – французский банк. Его русское отделение перестает обслуживать русских корпоративных клиентов и развивать бизнес.
- Boeing – авиаконструкторная компания. Прекращает обслуживание летающих самолетов с российскими авиакомпаниями.
- Boohoo – модный бренд. Останавливает онлайн-продажи в России.
- Booking.com – сервис аренды жилья. Перестал работать в России и Белоруссии.
- Bosch – мультипрофильная компания. Приостанавливает поставки грузовых запчастей в Россию, поскольку они могли использоваться для ведения войны.
- Boston Consulting Group – глобальная менеджмент-консалтинговая компания. Решила приостановить работу с российскими клиентами.
- BP (British Petroleum) – нефтяная компания. Выходит из «Роснефти» и тем самым выводит более $20 млрд из России. Впоследствии заявила, что перестает покупать российские нефть и газ.
- Bridgestone – производитель шин. Закрывает завод в Ульяновске, останавливает поставки в РФ.
- British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Pall Mall, glo) – мультибрендовая табачная компания. Уходит из России.
- Brown-Forman – алкогольная корпорация, включает бренды Jack Daniel’s, Finlandia и т.д. Приостанавливает бизнес в РФ.
- Bumble Inc. - разработчик приложений для знакомств. Его продукты Bumble и Badoo перестанут работать в России. Компания удалит приложения из аппсторов РФ.
- Burberry – бренд одежды. Останавливает поставки в Россию.
- Burger King – сеть фастфуда. Останавливает корпоративную поддержку российского бизнеса, маркетинговые активности и цепи поставок.
- Canon – производитель офисной и фототехники. Закрывает работу русского онлайн-магазина.
- Cannes Lions – фестиваль рекламных проектов. Не будет принимать российскую делегацию.
- Carlsberg Group (Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, Baltika, Grimbergen, Somersby, Holsten) – мультибрендовая пивная компания. Останавливает инвестиции в Россию и сотрудничество с «Балтикой».
- Caterpillar – производитель строительной техники. Останавливает операции в России.
- CD Projekt RED – издатель компьютерных игр Cyberpunk 2077 и The Witcher. Останавливает продажи в России.
- CEX.io – криптоплатформа. Остановила регистрацию новых участников из России и Белоруссии, а также всю депозитную и торговую деятельность в этих регионах.
- Chanel – люксовый бренд одежды да аксессуаров. Свернул работу в РФ.
- Cisco – производитель телекоммуникационного оборудования. Останавливает все бизнес-операции в России и Белоруссии.
- Clifford Chance – международная юридическая фирма. Закрывает русский офис.
- Coca-Cola – мультибрендовый производитель сладких напитков. После давления международного сообщества сообщество приостановило работу в РФ.
- Cogent – магистральный интернет-оператор. Решил разорвать сотрудничество со своими клиентами, среди которых «Яндекс», «ВымпелКом», VK, «Мегафон» и т.д.
- Colgate-Palmolive – производитель товаров для гигиены. Ограничивает импорт в Россию, приостанавливает инвестиции и рекламу в стране.
- Condé Nast – мультибрендовый издатель глянца, в частности Vogue. Остановил издательство в РФ.
- Coursera – платформа для онлайн-образования. Останавливает деятельность в России.
- Crocs – известный бренд обуви. Приостанавливает прямые продажи в РФ, включая онлайн и офлайн-магазины.
- Daimler Truck – производитель грузовиков. Останавливает бизнес в РФ, в том числе расторг контракт с КамАЗом.
- Dassault - авиаконструктор. Перестает поставлять в Россию бизнес-джеты Falcon, замораживает текущие заказы.
- DataArt – американский аутсорсер. Приостанавливает деятельность в РФ.
- David Chipperfield Architects – архитектурное бюро. Прекращает работу над российскими проектами.
- Dell – производитель компьютерной техники. Останавливает продажи в России.
- Depositphotos (вместе с VistaCreate) - фотобанк с сайд-продуктами. Закрыли доступ к своим сервисам для пользователей из РФ и Белоруссии с формулировкой «Мы не допустим, чтобы наши сервисы использовали для пропаганды, дезинформации или поддержки противоправных действий».
- Deutsche Bank – крупный транснациональный банк. Останавливает бизнес в России, не планирует в стране-агрессоре новых проектов.
- Deutsche Börse – одна из крупнейших бирж Европы. Перестает торговать всеми ценными бумагами.
- DHL – международный логистический оператор. Останавливает работу с Россией.
- Diageo (Smirnoff, Guiness, Johnnie Walker и др.) – алкогольная мультибрендовая компания. Остановила экспорт в Россию.
- Discovery – сеть познавательных телеканалов. Прекращает работу 15 каналов на территории РФ.
- Disney – кинокомпания. Запретила прокат своих фильмов в РФ. Впоследствии заявила, что останавливает работу в РФ, включая лицензирование контента и продуктов, выпуск National Geographic, производство локального контента и работу телеканала.
- DMarket – площадка для торговли NFT и In-game Metaverse items. Заморозил все счета пользователей РФ и РБ.
- Domino's Pizza – мировая сеть пиццерий. Приостанавливает инвестиции в Россию, но рестораны продолжают работать.
- DXC Technology (Luxoft) – IT-аутсорсер. Приостанавливает развитие бизнеса в России и не будет сотрудничать с местными клиентами.
- EA Games – издатель игр. Остановил продажи в Россию и Белоруссию.
- EA Sports – издатель игр. Удалил из своих спортивных симуляторов FIFA и NHL команды из России и России.
- eBay – интернет-аукцион. Блокирует транзакции по российским адресам.
- Eni – итальянская энергетическая компания.
- EPAM – большой аутсорсер. Останавливает деятельность в РФ, готовится закрыть там офис.
- Epic Games – издатель игр, в частности Fortnite. Остановил прием платежей из РФ как внутри игры, так и в Epic Games Store.
- Ericsson – производитель телеком-оборудования. Останавливает поставки в Россию.
- Estee Lauder – производитель косметики. Закрывает бизнес в России.
- Epson – производитель офисной техники. Перестает поставлять продукцию в РФ и Белоруссию.
- Eurovision – международный песенный конкурс. Запретил участие России как минимум в этом году.
- EY – консалтинговая и аудиторская компания. Вышла из российских сделок.
- Exxon Mobile – топливная компания. Отозвала своих специалистов из российских компаний.
- Farfetch – онлайн-магазин эксклюзивной модной одежды. Не может доставлять товары в РФ.
- Fazer – финский производитель продуктов питания. Останавливает экспорт в Россию.
- Feedl – сервис знакомств. Перестает работать в России и Белоруссии.
- FedEx – международный логистический оператор. Останавливает работу с Россией.
- FIFA/UEFA – федерации футбола. Исключили все российские команды и сборные из всех соревнований.
- Figma – сервис для дизайнеров. Замораживает корпоративные аккаунты россиян и останавливает все продажи в стране-агрессоре.
- Fiverr – маркетплейс услуг для фрилансеров. Перестал работать с РФ.
- Fonterra – производитель молочных продуктов. Остановил бизнес в России.
- Ford – бренд автомобилей. Ушел с рынка России.
- Formula 1 – известные автогонки. Отменили турнир в Сочи, расторгнув контракт с российским промоутером.
- Fortum – финская энергокомпания. Остановила все инвестиционные проекты в РФ.
- General Motors (Chevrolet, Cadillac и др.) – мультибрендовый автоконцерн. Останавливает экспорт в Россию.
- GitLab – платформа для общего кодинга. Остановил продажи в России и Белоруссии.
- GoDaddy – регистратор доменных имен. Удалил русскую версию, закончил продавать домены в русских зонах, закончил принимать для оплаты русские рубли.
- Golden Goose – онлайн-магазин люксовой одежды. Остановил поставки в РФ.
- Goldman Sachs – инвестиционный банк. Свертывает весь бизнес в РФ.
- Google – мировой IT-гигант. Запретила показ рекламы в России на всех сервисах. Остановила прием платежей по Google Play. Облачный сервис Google Cloud перестал регистрировать новых пользователей из РФ.
- Gopax – южнокорейская криптобиржа. Заблокировала российские аккаунты и IP на своей платформе.
- Grammarly – сервис проверки английских текстов. Заблокировал доступ российским и белорусским пользователям.
- GSC Game World — разработчик сверхпопулярной игры S.T.A.L.K.E.R.. Не выпустит для российских игроков новую часть «Сталкера» ни в одном из видов.
- HAPAG Lloyd – контейнерный перевозчик. Перестали обслуживать Россию.
- Harley Davidson – бренд мотоциклов. Остановил весь бизнес в России.
- H&M Group (H&M, COS и др.) — мультибрендовая группа магазинов одежды. Останавливает продажи в России.
- Hearst — издательский дом, к которому принадлежат Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan. Отзывает лицензии у российских партнеров.
- Heineken – пивоваренный концерн. Приостанавливает экспорт продукции в Россию и инвестиционные проекты в стране. Впоследствии заявил о прекращении выпуска пива под брендом Heineken в РФ.
- Herbalife Nutrition – производитель БАД. Останавливает работу всех 62 центров продаж в РФ и прекратит поставлять свою продукцию в страну-агрессор.
- Hermes – люксовый бренд одежды и аксессуаров. Закрыл магазины в РФ
- Hilton – сеть отелей по всему миру. Теперь – по всему миру, кроме России.
- Hitachi – японский техногигант. Приостанавливает бизнес в РФ.
- Honda – автопроизводитель. Останавливает поставки автомобилей и мотоциклов в Россию.
- HP – производитель офисной техники. Останавливает поставки в Россию.
- Hugo Boss – бренд одежды. Приостановил продажи в России.
- Hyatt – сеть отелей по всему миру. Теперь – по всему миру, кроме России.
- Hyundai – автоконгломерат. Закрывала завод в Санкт-Петербурге (но планирует открыть на следующей неделе).
- IBM – IT-корпорация. IBM не будет продавать технологии в Россию, а также не будет иметь дело с российской армией.
- IELTS – квалификационные тесты на знание английского языка. Упразднены на территории РФ.
- IKEA – шведский мебельный ритейлер. Закрывает магазины в России и Белоруссии.
- Imperial Brands — мультибрендовая табачная компания, в которую входят Davidoff и Winston. Останавливает продажу и производство в РФ.
- Inditex (Zara, Bershka, Pull & Bear и др.) – мультибрендовый ритейлер одежды и аксессуаров. Закрывает в России магазины, сворачивает онлайн-торговлю.
- Intel – производитель чипов. Остановил поставку своей продукции в Россию.
- Intuit – разработчик финансового ПО, владелец сервиса рассылок Mailchimp. Закрывает аккаунты всех клиентов из РФ.
- Jaguar Land Rover – автоконцерн. Прекращает поставки транспортных средств в Россию.
- Japan Tobacco – мультибрендовая табачная компания (Winston, Camel). Останавливает маркетинговые активности в РФ, инвестиционные проекты и запуск новых продуктов.
- JCB – японская платежная система. Останавливает работу в России – выпущенные в России карты JCB не будут поддерживаться за границей, а карты, выпущенные в других странах, не будут поддерживаться в России.
- JetBrains – разработчик инструментов для кодинга. Приостанавливает приём и обработку заказов от физлиц из РФ и Белоруссии.
- Jooble – украинский сервис поиска работы. Прекращает сотрудничество с русскими и белорусскими компаниями и клиентами.
- JP Morgan – инвестиционный банк. Частично ушел из РФ – оставляет только обслуживание обязательств клиентов.
- JYSK – мебельный ритейлер. Закроются все 13 магазинов на территории страны-агрессора.
- Kering (Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen и др.) – мультибрендовый фэшн-гигант. Закрыл магазины в России.
- KPMG – международный аудитор. Закрывает представительства в России и Белоруссии.
- Kuna – украинская криптобиржа. Выключила все рублевые пары.
- L'Oreal – бренд косметики. Временно закрывает магазины в РФ, останавливает в стране онлайн-торговлю.
- LEGO – тот же конструктор. Останавливает поставки в Россию.
- LG Electronics – производитель бытовой техники. Останавливает поставки в РФ.
- Lenovo – производитель компьютерной техники. Остановил поставки в Россию.
- Letyshops – украинский кэшбек-сервис. Перестал работать в России.
- Levi Strauss & Co – бренд джинсовой одежды. Приостанавливает бизнес в России, включая новые инвестиции.
- Lindt & Sprüngli – производитель шоколада. Останавливает деятельность в РФ.
- Live Nation – крупный организатор концертов и букинг-агент артистов в Европе. Свертывает весь бизнес в России, включая организацию концертов.
- Logitech – бренд компьютерной техники. Остановил поставки в РФ.
- Lumen – магистральный интернет-оператор. Решил разорвать сотрудничество со своими клиентами в РФ.
- Lush – бренд косметики. Приостановил онлайн-продажи и поставки в Россию.
- LVMH (Moët & Chandon, Christian Dior, Louis Vuitton и др.) — гигант фэшн-инустрии. Закрыл магазины в РФ
- MacPaw – украинский разработчик ПО для macOS. Отменил продление подписки для всех российских пользователей, запретил им пользоваться своим продуктом в дальнейшем.
- Maersk – логистическая контейнерная компания. Останавливает перевозку груза в 3 из 4 российских портов.
- MailerLite – сервис почтовых рассылок. Банит всех авторов пропутинских рассылок, закрывает аккаунты российских пользователей.
- Mango – бренд одежды и аксессуаров. Приостанавливает все сделки в РФ.
- Marriot – всемирная сеть отелей. Останавливает инвестиции и развитие своих будущих проектов в РФ.
- Marks & Spencer – бренд одежды. Останавливает поставки в российские магазины.
- Mars — мультибрендовая кондитерская компания (Mars, Snickers, Milky Way, M&M, Pedigree, Whiskas и т.д.). Остановила рекламные кампании и инвестиции в Россию. Впоследствии заявила, что останавливает экспорт и импорт в РФ.
- Mastercard – оператор банковских карт. Останавливает выпуск карт в подсанкционных российских банках.
- Matchesfashion – онлайн-магазин люксовой одежды. Остановил поставки в РФ.
- Mazda – автоконструктор. Останавливает поставки деталей на завод во Владивостоке.
- McDonald's – всемирная сеть фастфуда. Временно закрывает все свои 850 ресторанов на территории РФ.
- Mercedes-Benz – автоконцерн. Останавливает экспорт в Россию.
- Megogo – онлайн-кинотеатр. Удалил российский контент, перестал работать в России.
- Michelin – производитель шин, имеет свой известный ресторанный гид. Отлучил Россию от 50Best – ассоциации, куда входят топ-50 лучших ресторанов мира. Планирует удаление страны-агрессора с гида Мишлен. Впоследствии санкции затронули и основную деятельность компании — производитель остановил поставки шин в РФ.
- Miro – сервис для совместной работы над проектами, российского происхождения. Закрывает офис в РФ, останавливает продажи в России и Белоруссии.
- Microsoft – мировой IT-гигант. Приостанавливает все новые продажи товаров и услуг в России.
- Mobile World Congress – всемирная телеком-выставка. Запретило участие нескольких российских компаний, не будет размещать российский павильон.
- Mondelez International – мультибрендовая кондитерская компания (Alpen Gold, Milka, Toblerone, Oreo). Остановила рекламные кампании и инвестиции в Россию.
- Mothercare – ритейлер детских товаров. Приостанавливает деятельность в РФ.
- MSC – контейнерный перевозчик. Перестали обслуживать Россию.
- Munich Re – перестраховочная компания. Свертывает бизнес в России и Белоруссии. Не будет продлевать контракты с клиентами этих стран и не будет заключать новые соглашения.
- Mytheresa – онлайн-магазин одежды. Остановил поставки в РФ.
- Nanushka – венгерский фэшн-бренд. Останавливает продажи в Россию.
- Net-a-Porter – онлайн-магазин одежды. Остановил прием заказов и поставки в РФ.
- Nestle – мультибрендовая пищевая компания. Остановит инвестиции на территории РФ. При этом продолжит поставки определенной продукции в страну-агрессора.
- Netflix – стриминговая видеоплатформа. Остановила производство всех российских проектов. Впоследствии – остановила работу в РФ.
- Niantic Lab – разработчик игр, в частности Pokemon GO. Закрыла свои игры от скачки в РФ и Белоруссии.
- Nike – спортивный бренд. Останавливает онлайн-продажи в России.
- Nintendo – издатель игр и бренд игровых консолей. Закрыл прием платежей в рублях и по российским картам. Впоследствии остановил поставки своих игровых консолей в РФ.
- Nissan – автопроизводитель. Прекращает поставки в Россию.
- NOKIA – производитель телекоммуникационного оборудования. Прекращает поставки в Россию сетевого оборудования, базовых станций и других компонент для систем связи.
- NVIDIA – производитель видеокарт. Приостановил бизнес в РФ.
- OBI – сеть магазинов строительных и бытовых товаров. Уходит из России, где у нее было 27 филиалов.
- Ocean Network Express – логистический гигант. Перестал работать с грузами из/в Россию.
- Okta – компания, владеющая сервисом авторизации Auth0. Уйдет из России и Беларуси, не будет продавать в эти страны свои продукты, аккаунты пользователей из этих стран удалят.
- Omnicom Group Inc. — американская глобальная холдинговая компания по медиа, маркетингу и корпоративным коммуникациям. Обладает BBDO Worldwide, DDB Worldwide, DAS Group of Companies; Omnicom Media Group, TBWA Worldwide. Выходит из России, останавливает инвестиционные партнерства в стране-агрессоре.
- OneWeb – спутниковая компания. Больше не будет запускать спутники из Байконура.
- Oracle – один из крупнейших производителей ПО в мире. Останавливает работу в России.
- Panasonic Group – производитель бытовой и медиатехники. Останавливает расчеты с РФ.
- Pandora – ювелирная компания. Приостанавливает деловые отношения с РФ.
- Papa John's – мировая франшиза пиццерий. Останавливает операционную, маркетинговую и бизнес-поддержку на российском рынке.
- Paramount – кинокомпания. Запретила прокат своих фильмов в РФ.
- Parimatch - игральная платформа. Отозвала франшизу из России.
- Payoneer – финтех-компания. Останавливает работу в России из-за войны с Украиной.
- PayPal – международный платежный сервис. Перестали регистрировать новых пользователей из России. Впоследствии остановила сделки в России.
- Paysera – платежная система. Перестала обслуживать клиентов из России.
- PepsiCo – мультибрендовый производитель сладких напитков. После давления международного сообщества сообщество приостановило работу в РФ.
- Pernod Ricard (Ballantine's, Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat, Olmeca, Befeater, Havana Club и т.д.). - Группа алкогольных брендов. Остановила экспорт в РФ.
- Pfizer – транснациональная фармакологическая компания. Останавливает инвестиции в Россию, в том числе останавливает клинические испытания в РФ. Все заработанные средства по продажам в стране-агрессоре отправят на помощь украинцам.
- Philip Morris – мультибрендовая табачная компания (Malboro, L&M, Chesterfield, Parliament, IQOS и т.д.). Закрывает инвестиционные проекты в РФ.
- Pirelli – производитель шин. Приостанавливает инвестиции в Россию, кроме связанных с безопасностью. Производство в России практически остановилось.
- Plarium – разработчик мобильных игр, в частности Raid: Shadow Legends. Убрал свои игры из русского и белорусского аппсторов.
- Poster – украинский сервис для управления ресторанами. Навсегда перестал обслуживать клиентов из РФ и Белоруссии.
- Prada – фэшн-бренд одежды и аксессуаров. Останавливает операции в России.
- Procter & Gamble – мультибрендовый производитель бытовой химии и косметики, в частности Tide, Gilette и т.д. Останавливает инвестиции в РФ, сокращает местный ассортимент товаров, сворачивает все рекламные компании в стране-агрессоре.
- Puma – спортивный бренд. Останавливает онлайн-продажи в России.
- PVH (Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner's и др.) — группа фэшн-брендов. Закрывает магазины в РФ, останавливает коммерческое сотрудничество.
- Qmall – украинская криптобиржа. Заблокировала все активы русских и белорусских пользователей.
- QS – международный рейтинг вузов. Исключил из всех последующих рейтингов вузы из РФ и Белоруссии.
- Qualcomm – производитель чипов. Больше не будет продавать свою продукцию российским компаниям.
- Readdle – украинский разработчик мобильных приложений для iOS. Убрал из российских аппмаркетов свои продукты, останавливает сотрудничество с российскими компаниями и поддерживающими войну в Украине.
- Revolut - британский финтех-единорог русско-украинского происхождения. Остановил сделки с карточками российских банков.
- Richemont (Cartier) - фэшн-бренд одежды и аксессуаров. Приостанавливает сделки в России.
- Ricoh – производитель офисной и мультимедийной техники. Приостанавливает поставки в Россию.
- Rolls-Royce – бренд люксовых автомобилей. Останавливает весь бизнес в России.
- Rovio – издатель игр, в том числе серии Angry Birds. Объявила об исключении своих игр из аппсторов в РФ и Белоруссии. Микротранзакции в уже загруженных играх не будут доступны.
- Sabre – производитель ПО для покупки авиабилетов. Перестает работать с российскими авиакомпаниями.
- Salesforce – компания, специализирующаяся на интернет-маркетинге и владеющая мессенджером Slack. Прекращает продажи в РФ.
- Samsung – производитель бытовой техники, компьютеров, смартфонов. Приостанавливает поставки телефонов и чипов в РФ.
- SAP – разработчик корпоративного ПО. Останавливает работу в России.
- Serpstat – украинская SEO-компания. Закрыла российские аккаунты (без возврата средств), прекратила сотрудничество с Яндекс, российским и белорусским Google.
- Siemens Energy – энергетическая компания. Останавливает операции в России.
- Shell – нефтяная компания. Ушла из России. Впоследствии заявила, что перестает покупать российские нефть и газ.
- Schneider Electric – электромашиностроительная компания. Останавливает поставки и инвестиции в РФ и Белоруссию.
- SKF – производитель подшипников. Останавливает доставку в Россию.
- Snapchat – мессенджер. Запретил рекламу в России и Белоруссии.
- Sony Interactive Entertainment – техногигант. Останавливает продажи консолей Sony PlayStation в России, а также приостанавливает деятельность PS Store.
- Sony Music Group – издатель музыки. Уходит из России.
- Sony Pictures – кинокомпания. Запретила прокат своих фильмов в РФ.
- S&P Dow Jones – индексный провайдер. Решил удалить облигации российских и белорусских эмитентов из индексов.
- S&P Global – рейтинговое агентство. Приостанавливает коммерческие операции в РФ, распустив штат российских сотрудников, в течение месяца аннулирует все рейтинги российских компаний.
- Specialty Coffee Association – ассоциация кофеваров. Запрещает России участвовать в мировых кофейных соревнованиях.
- Spotify – стриминговая аудиоплатформа. Закрыло российское представительство.
- Starbucks – всемирная сеть кофеен. Закрыла свои заведения в РФ.
- Staropramen – бренд пива. Пивоварня отказывается от его экспорта в Россию.
- Steam – игровая платформа. Перестала выплачивать российским разработчикам деньги, перестала принимать онлайн-оплаты от российских банков.
- Stellantis – мультибрендовая автомобильная корпорация (Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot и т.д.). Останавливает экспорт машин в РФ.
- Storytel – платформа для прослушивания аудиокниг. Останавливает все проекты в России.
- Strava – соцсеть для спортсменов. Останавливает работу в РФ и Белоруссии.
- Supercell – издатель игр, в частности Brawl Stars. Удалила свои игры из аппсторов в России и Белоруссии. Доступ для существующих игроков из этих стран будет закрыт с последующим обновлением.
- Swatch – часовой бренд. Останавливает экспорт в Россию.
- Take-Two Interactive (2K Games, Rockstar Games) – объединение издателей компьютерных игр. Останавливает продажи в РФ.
- Terrasoft – аутсорсер. Разрывает сотрудничество с клиентами и партнерами из РФ и РБ.
- TOEFL – квалификационные тесты по английскому языку. Приостановил сдачу тестов в РФ и Белоруссии.
- Toyota – автомобильный бренд. Останавливает производство в России.
- Traton Group (Scania, MAN Truck) – автомобильная компания, специализирующаяся на грузовиках. Останавливает производство и продажи в России.
- TSMC – производитель чипов. Останавливает сотрудничество с российскими партнерами.
- Twitch – платформа для проведения и просмотра прямых трансляций. Ограничивает выплаты стримерам из РФ.
- Ubisoft — издатель компьютерных игр, включая серии Far Cry и Assassin's Creed. Останавливает продажи в РФ.
- Unilever — мультибрендовый производитель косметических и бытовых товаров, включая Dove, Knorr, Axe, Rexona, Domestos, Cif и т.д. Останавливает поставки продукции в РФ, но оставит на полках товары, производимые в стране.
- Uniqlo – одежный ритейлер. После резкой критики приостанавливает деятельность в РФ. Закроет все свои 50 магазинов в стране в течение нескольких недель.
- Universal Music Group – музыкальный издатель. Ушел из России
- Universal Pictures – кинокомпания. Запретила прокат своих фильмов в РФ.
- Upwork – фриланс-биржа. Приостанавливает бизнес в России и Белоруссии.
- Valio – финский производитель молочной продукции. Прекращает поставки в Россию, закрывает завод в Подмосковье.
- Veeam – американский разработчик ПО. Приостановил все продажи в России.
- Venice Film Festival – Венецианский кинофестиваль. Больше не будет принимать картины и делегации из России, кроме тех, кто выступает против режима.
- VF Company – мультибрендовая компания, которой принадлежат The North Face, Vans, The Timberland Company и т.д. Закрывает все магазины Vans в России, останавливает поставки продукции в РФ, не принимает российские заказы в онлайн-магазинах.
- Victoria's Secret – бренд женского белья. Приостанавливает работу в РФ.
- Visa – оператор банковских карт. Останавливает выпуск карт в подсанкционных российских банках.
- Volvo – бренд авто. Останавливает доставку машин в Россию.
- Volkswagen Group (Volkswagen, Porche, Skoda, Lamborghini, Audi, Ducati и др.) – мультибрендовый автоконцерн. Останавливает все поставки в Россию, а также работу двух заводов в стране-агрессоре.
- VyOS – испанский разработчик ПО. Отказался от сотрудничества с российскими компаниями.
- Warner Bros. - кинокомпания. Запретила прокат своих фильмов в РФ. Со временем материнская компания WarnerMedia объявила об остановке всего нового бизнеса в России.
- Warner Music Group – издатель музыки. Приостанавливает деятельность в РФ.
- WePlay Esports – большой киберспортивный холдинг. Разорвал контракты с российскими и белорусскими геймерами, не будет транслировать по-русски турнир Gamers Galaxy: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022.
- Western Union – международная платежная система. Приостанавливает деятельность в РФ и Белоруссии.
- William Grant & Sons - мультибрендовая алкогольная компания, в портфеле которой Hendrick's, Tullamore D.E.W., Glenfiddich, Grant's, Sailor Jerry, Monkey Shoulder и т.д. Остановила все отгрузки в РФ и инвестиции в местный рынок.
- Winston & Strawn – международная юридическая фирма. Закрывает русский офис.
- Wintershall Dea – немецкая нефтедобывающая компания. Останавливает все проекты с Россией, в том числе «Северный поток 2».
- Wix – израильская lowcode-платформа для создания сайтов. Остановила деятельность в РФ.
- Xerox – производитель офисной техники. Останавливает все поставки в РФ.
- YouTube – видеоплатформа. Запретила показ рекламы на территории России, что отразится на заработках местных видеоблоггеров. Так же — и у остальных сервисов Google. Впоследствии остановила все варианты монетизации контента.
- Юм! Brands (KFC, PizzaHut) – обладатель сетей фастфуда. Останавливает работу 70 ресторанов KFC, ведет работы о прекращении работы франшизы PizzaHut.
- Zaha Hadid – архитектурное бюро. Прекращает работу над российскими проектами.
Бонус:
Asda, Sainsbury's, Aldi и Waitrose
– британские сети супермаркетов. Убрали с полок российские продукты.
Sotheby's и Christie's
– дома-аукционы. Остановили предстоящие аукционы русского искусства, которые прошли в Лондоне.
Для верификации информации используем официальные ресурсы брендов и международные медиа (в том числе отраслевые).
Полный список компаний, которые продолжают покидать рынок Росии можно найти здесь
Автор - Оля Закревская