єПідтримка. Как получить 6500 грн помощи и где можно потратить

3 марта Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что правительство подготовило программу помощи украинцам, потерявшим возможность работать из-за войны. Она предусматривает единовременную выплату в размере 6500 грн на карту «єПідтримка» — независимо от вакцинации. Подать заявку на получение помощи можно с помощью нескольких нажатий в телефоне.
Рассказываем, кому доступна услуга, как ею пользоваться и где можно тратить эти средства.
Кто может получить 6500 грн от «єПідтримка»:
- ФОП 1-4 группы, подавшие отчет за IV квартал 2021 года или в целом за 2021 год.
- Все наемные работники, за которых работодатели платят ЕСВ, кроме работников бюджетных учреждений, фондов общеобязательного государственного страхования и государственной службы.
Сейчас эта услуга доступна жителям регионов, где ведутся самые активные боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.
Как получить 6500 грн помощи
Подать заявку на получение 6500 грн можно онлайн через приложение «Дія». Для этого:
- Убедитесь, что ваше приложение «Дія» обновлено до последней версии. Для обновления выберите «Меню» и «Обновить приложение». После — нажмите кнопку «Обновить» в AppStore или GooglePlay.
- Снова зайдите в «Дія», нажмите «Послуги» и выберите «єПідтримка».
- Выберите карту «єПідтримка».
- Оформить карту «єПідтримка» можно в банках, подключенных к программе. Это — monobank, «ПриватБанк», «А-Банк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», Raiffeisen Bank, «Банк Восток», IdeaBank, izibank и «ПУМБ». Детальнее о том, как это сделать, можно узнать из пошаговой инструкции от Минцифры.
- Нажмите кнопку «Отримати допомогу» и ожидайте зачисления средств.
Где можно потратить деньги
По словам Михаила Федорова, выплату можно потратить на что угодно. Все ограничения на определенный вид бизнеса с программы сняты.
Напоминаем, что с 25 февраля украинцы могут перечислить средства, полученные в рамках программы «єПідтримка», на поддержку Вооруженных Сил Украины в благотворительный фонд «Повернись живим
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