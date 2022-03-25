Яков Рязанцев погиб в Украине. Смерть российского генерал-лейтенант подтвердил депутат Гончаренко

"На этот раз в ад отправился генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев. Отомстим за каждого украинца, который пострадал от врага!", - написал в Телеграм Гончаренко.



Известно, что 49-я общевойсковая армия Южного военного округа базируется в Ставрополе. Яков стал ее командующим в августе 2020-го. Воевал в Сирии.

Биография. Яков Рязанцев

Яков Владимирович Резанцев (родился 17 июня 1973, с. Елбанка, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский военачальник. Командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа с августа 2020 года, генерал-лейтенант (2021).

Родился 17 июня 1973 года в селе Елбанка в Усть-Пристанском районе.

На воинской службе с 1990 года. Окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (1994), Общевойсковую академию Вооружённых Сил Российской Федерации (2002) и Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (2008). Все военные ВУЗы окончил с золотыми медалями.

Прошёл основные командные должности от командира взвода курсантов до командира мотострелковой бригады.

С 2010 по 2011 год — командир 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознамённой ордена Суворова бригады. С 2011 по 2013 год — командир 7-й Краснодарской Краснознамённой орденов Кутузова и Красной Звезды военной базы. В 2013 году присвоено воинское звание генерал-майор. С 2013 по 2016 год — начальник штаба 20-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии Западного военного округа.

С 2018 по август 2020 года — командующий 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа (Новосибирск).

С августа 2020 года — командующий 49 общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь).

В 2021 году присвоено воинское звание генерал-лейтенант.

Выполнял специальные задачи в Сирийской Арабской Республике.





Женат.