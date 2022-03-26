Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) заблокированы на YouTube

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Пранкеры Вован и Лексус сообщили о розыгрыше главы Европарламента

На канале пранкеров в последние дни появились видеоролики с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, а также главой МВД Великобритании Прити Пател. Обе беседы пранкеры вели от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В ходе беседы Уоллес раскрыл ряд важных деталей. В частности, пранкеры интересовались о позиции Лондона по вступлению Украины в НАТО. Глава Минобороны подчеркнул, что Лондон заинтересован в присоединении Киева к военно-политическому блоку.

«Шмыгаль» также заявил, что Украина рассчитывает продолжить ядерную программу, чтобы защититься от Москвы. Уоллес посчитал, что подобный вариант очень сильно не понравился бы Москве, но и выступать против не стал: «Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину в любом выборе, который вы сделаете».

Кроме того, пранкеры от имени Шмыгаля заявили, что противотанковые управляемые ракеты NLAW «часто выходят из строя», и попросили больше не присылать такое оружие. В свою очередь министр обороны ответил, что с ракетами было все в порядке: «У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более 4 тыс. штук. И еще на подходе».

В Британии начали проверку из-за звонка пранкера министру обороны

О разговоре с «самозванцем, выдававшим себя за украинского премьера», Уоллес сообщил 17 марта. «Он задал несколько вводящих в заблуждение вопросов, и после того, как у меня возникли подозрения, я прервал звонок», — говорил министр.

В тот же день глава МВД Британии Прити Пател сообщила, что ранее на этой неделе получила аналогичный звонок. «Это же произошло и со мной на этой неделе. Жалкая попытка разделить нас в столь трудные времена. Мы поддерживаем Украину», — написала она в Twitter.

Ни Уоллес, ни Пател не раскрыли подробностей разговоров и не заявляли определенно, кто стоит за звонками, однако намекали, что подозревают в этом Россию. 18 марта Уоллес приказал провести служебную проверку в связи с инцидентом.

23 марта Минобороны Великобритании направило YouTube запрос с просьбой удалить видео беседы Уоллеса с Вованом и Лексусом. В заявлении отмечалось, что видеоролики представляют «значительный риск национальной безопасности Соединенного Королевства», а также, что «российское государство ответственно за подставной звонок».