В Испании нашли дом Шария и обозначили его на Google карте. ВИДЕО

Также активисты обозначили на Googlr-карте место, где находится испанский дом Шария. Об этом сообщает Telegram-канал "Телебачення Торонто".

Стоит отметить, что в начале видео активисты упрекают Шария в том, что он распространяет российскую пропаганду. Блогер же в свою очередь в качестве "аргументов" начал толкаться и размахивать руками и ногами. Также пропагандист нецензурно выражался в адрес активистов.

"Вчера к предателю, работающему на Россию, приехали на разговор украинские активисты. Участники событий предоставили видео и рассказали, что возле дома постоянно находится охранник. На место приехала полиция", – говорится в сообщении.



Напомним, в Украине заблокировали канал блоггера Анатолия Шария на видеохостинге YouTube. Его жена - Ольга Шарий и их канал "Дубль" тоже заблокированы.

Кроме того, блогеру было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Дом на гугл-карте Petushariy Residence

Место встречи с Анатолием Шарием активисты позначили на гугл-карте, назвав дом где сейчас обитает пропагандист "Petushariy Residence".

Расследование против "Партии Шария" об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении в совершении преступления известному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию.

Следствие утверждает, что украинец осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности государства в информационной сфере. Более того, есть основания считать, что он действовал по заказу иностранных структур, информирует пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Отмечается, что подозрение Шарию объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (Государственная измена);

ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Во втором случае речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобном.

Шарию объявлено подозрение в госизмене

Такие противоправные действия Шария стали основой для материалов российских СМИ. Речь идет о телеканалах пропагандистской государственной компании ВГТРК ( "Россия 24", "Россия 1"), канал Минобороны РФ "Звезда" и другие.

В то же время бывший нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на источники сообщил, что Офис генпрокурора готовит документы на экстрадицию Шария из Испании, а также планирует объявить его в международный розыск.