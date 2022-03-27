Как оформить адресную помощь в Украине для беженцев

Кому положена помощь на проживание для переселенцев?

“Эти выплаты для ВПО - это не переназначение формально той адресной помощи, которая была. Это - совершенно новый механизм. Это называется помощь на проживание для ВПО во время военного положения. Та помощь, которая назначалась по 509 постановлению КМУ - мы о ней пока забываем”, — рассказывает Виолетта Артемчук.





В марте 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление №332, которым утвердил порядок предоставления помощи на проживание для переселенцев. Кто имеет право на новые выплаты для ВПО и как их оформить, рассказала координаторка ГО “Донбас SOS” Виолетта Артемчук.



Выплаты для переселенцев положены тем, кто выехал с территорий, на которых идут активные боевые действия, а также АР Крым и Симферополя.

Регионы, в которых идут активные боевые действия: Харьковская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Луганская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская области.

Какой размер адресной помощи для ВПО во время военного положения?

для взрослых - 2000 гривен;

для детей - 3000 гривен;

для людей с инвалидностью - 3000 гривен.

Как оформить выплаты на детей, если они переместились без родителей?

Дети 14-18 лет. Несовершеннолетние с 14 лет могут оформить адресную помощь самостоятельно.

Дети до 14 лет. Помощь на проживание для ВПО на несовершеннолетних возрастом до 14 лет могут оформить родственники, мачеха или отчим, у которых проживает ребенок. Под родственниками подразумеваются: дедушка, бабушка, брат, сестра, дядя или тетя.

Как долго ВПО будут получать 2000 и 3000 грн ежемесячной помощи?

Я - переселенец и получал выплаты до войны. Мне нужно переоформлять выплаты?

Карта работающих ЦНАПОв от Минцифры

Документы для оформления справки переселенца

Паспорт. В паспорте должно быть зарегистрирован место в одном из регионов. В противном случае необходима справка из ПФУ или налоговой.

Размер ежемесячных выплат для переселенцев во время военного положения:Адресная помощь по новому механизму назначается с месяца, в котором обратился ВПО вне зависимости от числа. Выплачивается в период действия в Украине военного положения, а также в течении одного месяца после его отмены.Выплаты тем гражданам, которые получали адресную помощь ВПО до введения военного положения и проживали в регионах, где сейчас идут боевые действия, будут автоматически продлены в новом размере. Обращаться в ЦНАПы и органы местной власти необязательно.На первом этапе необходимо обратится в Центр предоставления административных услуг, сельский совет или Управление труда и социальной защиты.Чтобы стать на учет, как внутренне перемещенное лицо, необходимо предоставить документы, которые подтверждают вашу регистрацию в одном из вышеперечисленных регионов и заполнить форму, утвержденную кабмином.

Если человек переместился, но не был зарегистрирован в одном из этих регионов, нужно предоставить, документы подтверждающие, что:

он там работал;

он был ФОП-ом и сдавал отчеты на территории тех областей.

Соответствующие справки об уплате ЕСВ в этом регионе, можно получить обратившись в Пенсионный фонд Украины.

Получаем справку ВПО, на основании предоставленных документов.

Оформляем адресную помощь. Для этого необходимо заполнить форму-заявление на получение адресной помощи.

Документы для оформления справки переселенца

он там работал;

он был ФОП-ом и сдавал отчеты на территории тех областей.

Когда можно будет оформить выплаты через Дія?

Паспорт. В паспорте должно быть зарегистрирован место в одном из регионов. В противном случае необходима справка из ПФУ или налоговой.Если человек переместился, но не был зарегистрирован в одном из этих регионов, нужно предоставить, документы подтверждающие, что:Соответствующие справки об уплате ЕСВ в этом регионе, можно получить обратившись в Пенсионный фонд Украины.Получаем справку ВПО, на основании предоставленных документов. Оформляем адресную помощь. Для этого необходимо заполнить форму-заявление на получение адресной помощи.

Можно не ходить в админцентры и УТСЗН, а просто дождаться, когда оформление выплат ВПО запустят в приложении Дія. Напомним, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал запуск этой услуги через приложение на 30 марта.

Был ВПО до войны, но меня лишили адресной помощи из-за не трудоустройства. Что делать сейчас?

Бывают ситуации, когда человек получал адресную помощь, но из-за того, что не трудоустроился в течение 6 месяцев, был лишен выплат. Сейчас он регистрируется, как ВПО по новому месту фактического проживания. Ему положена на время действия военного положения помощь в размере 2000 гривен.

Через какой банк можно получить выплаты?

Ограничений по выбору банка, на счет которого переселенец хочет получать деньги, нет. Все средства государство перечисляет на “Ощадбанк”, но потом Ощадбанк перечисляет их на счет любого банка, который ВПО указывает при оформлении помощи.

Я выехал за границу. Могу ли я получить помощь на проживание для ВПО?

Нет, право на выплаты имеют только те, кто переместился в границах Украины из регионов, в которых идут активные боевые действия/



По материалам: https://svoi.city/